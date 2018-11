Czterolatek z Warszawy będzie miał na drugie imię Yoda. Rodzice wygrali spór z urzędnikami i językoznawcami

Jak informuje gazeta.pl, rodzice czterolatka już od dłuższego czasu starali się, by jego drugie imię, Yoda, pojawiło się w oficjalnych dokumentach. Wreszcie im się to udało, o czym z dumą poinformował ojciec, dziennikarz Wojciech Staszewski, na Facebooku.

Wydawałoby się, że w czasach Brajanów, Dżesik i Kewinów uzyskanie takiej decyzji od Urzędników Stanu Cywilnego nie powinno sprawiać problemów. A jednak...

Rada na „nie”

We wrześniu tego roku, gdy rodzice przyszli z wnioskiem o wpisanie drugiego imienia syna do oficjalnych dokumentów, napotkali opór urzędników. Ci zgłosili się ze „sprawą Yody” do Rady Języka Polskiego. Jest to instytucja opiniodawczo-doradcza, która rozstrzyga m.in. spory dotyczące użycia języka polskiego. Opiniuje ona także wątpliwości wokół nadawanych imion.

Jak informuje gazeta.pl. w kwestii czteroletniego Yody językoznawcy byli „na nie”. Twierdzili, że nie jest to odpowiednie imię dla dziecka, ponieważ „Yoda to istota o zielonej skórze, mierząca zaledwie 130 cm”. Poza tym zwracali uwagę, że nadawane imiona powinny wskazywać na płeć dziecka. A w wypadku imienia Yoda powstawała co do tego wątpliwość, ponieważ zwyczajowo końcówka -a jest w naszym języku związana z imionami żeńskimi. Co ciekawe, zaznaczyli również, że imiona powinny sygnalizować narodowość dziecka, a przypadku postaci fikcyjnej to problematyczne (tak jakby w przypadku „Brajanów” tak było...)

Negatywna opinia Rady Języka Polskiego nie była w żaden sposób wiążąca dla urzędników USC. Ostatecznie pan Staszewski, po wymianie kuriozalnych pism, przekonał ich do swoich racji. Wskazywał, m. in., że "nie można dyskryminować postaci Yody ze względu na kolor skór i wzrost".