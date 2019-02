Czwarta edycja projektu IT na Bank! Tym razem znowu w Warszawie!

Od kilku lat branża IT odnotowuje nieustanny wzrost zatrudnienia, ponieważ technologia stała się nieodzownym elementem naszej codzienności. Ponadto, oprócz ciekawych wyzwań, praca ta wiąże się również z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Dlatego właśnie coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie kariery w tym sektorze. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi stawiających swoje pierwsze kroki na rynku pracy, ale również tych, którzy pragną zmienić swój dotychczasowy zawód. Kursy programowania w stosunkowo krótkim okresie czasu pozwalają na zdobycie wiedzy oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy w branży.



Projekt IT na Bank vol. 4 wyróżnia się na tle innych kursów tym, że daje możliwość zdobycia wiedzy oraz kwalifikacji, jak również gwarantuje zatrudnienie po jego ukończeniu. Dodatkowo uczestnik kursu otrzymuje dofinansowanie na poziomie 60% kosztów kursu od przyszłego pracodawcy.



Dlaczego warto wziąć udział w kursie najlepiej wyjaśnia Brygida Kazimierska, prowadząca projekt z ramienia Nordea Bank:

„IT na Bank jest dla nas ciekawym doświadczeniem, ale również inwestycją w kształtowanie nowej kadry. Uczestnikom projektu dajemy możliwość zmiany kariery zawodowej i jestem przekonana, że większość z nich postrzega udział w szkoleniach jako ważny zwrot w życiu. Niewątpliwą korzyścią dla nas jest dotarcie do grupy

zawodowej, która ma dużą motywację do zmiany i chce pracować w naszym banku. Natomiast uczestnicy z pewnością doceniają fakt, że Nordea finansuje 60 proc. wartości kursu i gwarantuje im zatrudnienie po jego ukończeniu.”



Zastanawiasz się, czy ta propozycja jest dla Ciebie i jak dokładnie wygląda proces aplikacji na kurs?

Każdy może zgłosić się do udziału w projekcie. Szukamy osób charakteryzujących się zdolnością logicznego myślenia, posługujących się językiem angielskim i zainteresowanych pracą w branży IT. Co więcej, kurs odbywa się w godzinach wieczornych, dzięki czemu nie musisz martwić się o swoje wcześniejsze zobowiązania.



Najlepiej przebieg rekrutacji oraz wrażenia odnośnie kursu wyjaśni Sara Legawiec, która brała udział w poprzedniej edycji:

„Chciałam być bliżej technologii. Aktywnie działałam w stowarzyszeniach IT, brałam udział w spotkaniach branżowych, organizowałam hackathony, a mimo to, nie mogłam wejść do branży. Program IT na Bank umożliwił mi realizację tego celu. Rekrutacja składała się z wielu etapów i różnego rodzaju testów. Nie było lekko, ale dla mnie była to niezwykła przygoda, którą zawsze będę wspominała z uśmiechem na ustach. Intensywny kurs, wspaniali ludzie – naprawę zainteresowani poruszaną tematyką i skandynawska kultura pracy. Jeżeli ktoś chce pracować w IT, to po prostu warto spróbować.”



Zgłoszenie do udziału w kursie IT na Bank vol. 4 można wysłać do 10 marca 2019 roku poprzez stronę internetową. Jeśli masz dodatkowe pytania, to warto wybrać się na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 lutego 2019 roku o godzinie 18:00 w Tower Service na ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Na spotkaniu będzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Pamiętaj, że na spotkanie trzeba się wcześniej zarejestrować.



Więcej informacji możesz znaleźć na stronie www.itnabank.pl lub na fanpage’u projektu: www.facebook.com/projektITnaBANK