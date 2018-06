Niecodzienną sytuację zarejestrował Zarząd Dróg Miejskich. Na stronie instytucji pojawiło się zdjęcie pokazujące jadącego rowerem… kota. Szczegóły w artykule poniżej.

Zdjęcie opublikował ZDM na swoim twitterowym profilu. Jadący rowerem kot trzyma się pleców swojego właściciela. - System Veturilo bije rekordy popularności. Z systemu zaczęły korzystać również czworonogi - komentuje Zarząd Dróg Miejskich.Widok budził rozbawienie komentujących, nie wszyscy jednak byli zdania, że to właściwy sposób przewożenia czworonogów. -a czy to bezpieczne? Dla kota… - pyta jedna z Internautek.Inni zarzucają zdjęciu, fakt, że promujący na codzień bezpieczeństwo na przejściach ZDM promuje nieodpowiedzialną jazdę rowerem i zachęca do takich zachowań. -Nikogo by to nie śmieszyło, gdyby rozmawiał przez telefon, albo jechał z zasłoniętymi oczami. Dlaczego ZDM promuje coś takiego? - pisze inny z komentujących.