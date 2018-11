Czy catering wigilijny się opłaca? Ceny i świąteczne menu

Catering wigilijny — idealne rozwiązanie dla firm

Wigilia bez stresu, czyli catering świąteczny z dostawą do domu





Tradycyjne czy nowoczesne? Jakie menu na wigilię wybrać

catering na Wigilię w Warszawie i każdym dużym mieście na pewno uwzględnia także wyszukane dietetyczne potrzeby młodego pokolenia, które tradycję nie tyle bezrefleksyjnie kultywuje, ile przystosowuje do swoich indywidualnych potrzeb.







Catering świąteczny. Czy to się opłaca?

Ceny cateringu wigilijnego uzależnione są od ilości osób, opcji dowozu oraz rodzaju imprezy. W każdym przypadku negocjowane są indywidualnie, dlatego zanim uznamy, że catering świąteczny z dostawą do domu jest poza zasięgiem naszych możliwości finansowych, ustalmy jakiego rzędu wydatek nas czeka, a potem porównajmy kwotę nie tylko z szacunkową ceną zakupu produktów, w które musielibyśmy się zaopatrzyć przygotowując Wigilię samodzielnie, ale weźmy pod uwagę czas potrzebny na gotowanie i pieczenie oraz całą logistykę przedsięwzięcia. Może się wówczas okazać, że catering bożonarodzeniowy nie jest wcale taki drogi jak początkowo nam się wydawało.



TU Pomyśl o przygotowaniu wigilijnej kolacji już dzisiaj. Jeśli lubisz gotować - czeka cię mnóstwo przyjemnej pracy. Jeśli jednak oddałbyś wszystko, żeby ktoś zdjął z ciebie ten przykry obowiązek, pozwól nam się wyręczyć. Catering bożonarodzeniowy, który możemy znaleźć np. w ofercie Wilga Catering z Warszawy to optymalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy kochają jeść i podejmować gości, ale są na bakier ze sztuką kulinarną albo po prostu nie mają czasu na gotowanie.







Jeśli coś spędza nam sen z powiek przed Bożym Narodzeniem, to na pewno wigilijne menu. Najczęściej przygotowujemy potrawy, na które przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Niestety, coraz trudniej jest nam kultywować tradycję przodków.Praca zawodowa skutecznie skraca czas, który pozostaje nam na przedświąteczne zakupy, wstępne przygotowanie dań, wymagających leżakowania - jak kapusta z grzybami czy bigos - czy wreszcie tych, które najlepiej smakują naszykowane tuż przed podaniem (uszka, pierogi)., czyli dostawa dań gotowych wprost do domu, może rozwiązać tego rodzaju problemy. Nie jest to już działalność niszowa, a nawet najlepsze firmy cateringowe albo restauracje oferują swoje usługi w bardzo konkurencyjnych cenach - zarówno dla klientów indywidualnych jak i firmowych.Połowa listopada to najwyższy czas, żeby pomyśleć o organizacji firmowej Wigilii. Choć wciąż jeszcze wydaje nam się, że do Bożego Narodzenia jest bardzo daleko, te ostatnie tygodnie przed świętami mijają zaskakująco szybko. Im bliżej grudnia, tym szybciej czas ucieka, aż w okolicy Mikołajek orientujemy się, że lada chwila na wszystko będzie już za późno: i na zamówienie paczek dla pracowników, i na organizacjęNie ma już chyba firmy, która nie wychodziłaby na przeciw oczekiwaniom zatrudnionych w niej osób i nie przygotowywałaby spotkań opłatkowych. To jedna z tych okazji, które dają szansę na odejście od biurek i przełamanie codziennej rutyny; na zamienienie choć kilku słów oraz złożenie życzeń, na zatrzymanie się w biegu.zdejmuje z barków organizatora firmowej wigilii odwieczny problem z opracowaniem menu zadowalającego wszystkich jej uczestników. Jest to o tyle ważne, że coraz więcej ludzi stosuje rozmaite diety i tradycyjne potrawy świąteczne po prostu wyklucza ze swojego menu. Zamówienie dobrze opracowanego zestawu świątecznych dań pozwoli wszystkim pracownikom firmy na zgodne świętowanie.warto zamówić ze stosownym wyprzedzeniem, zostawianie zamówienia na ostatnią chwilę nigdy nie jest dobrym pomysłem. Ryzykujemy wtedy odmowę, bo najbardziej rozchwytywane firmy cateringowe nie nadążają z realizacją zamówień.Nie powinniśmy mieć także oporu przed zamawianiem dań gotowych na rodzinną kolację wigilijną. Choć wiele pań domu uważa, że na święta Bożego Narodzenia nie wypada podawać potraw innych, niż przyrządzone własnoręcznie, taki sposób rozumowania sprawia jedynie, że kobiety są w okresie świątecznym maksymalnie zagonione i sfrustrowane.Wielu tradycyjnych potraw nie umiemy już przygotowywać, bo nikt z naszych najbliższych ich nie je, więc przepisy zaginęły w czeluściach kuchennych szuflad. Szykowanie tak czasochłonnych smakołyków jak pierogi czy kutia jest po prostu szalenie męczące.Jeśli Wigilia ma przebiegać w spokojnej radosnej atmosferze, nie możemy utknąć na kilka dni w kuchni, żeby potem wypominać wszystkim gościom i domownikom, że zabija nas zmęczenie, bo nikt nie chciał nam pomóc. Boże Narodzenie to czas spotkań, rozmów, wspomnień i delektowania się towarzystwem bliskich. Smaczna kolacja wigilijna jest doskonałym uzupełnieniem, ale przecież nie jedzenie jest tego dnia najważniejsze.Tradycja głosi, że na stole powinno się znaleźć dwanaście potraw. Lepiej jednak nie kierować się ich ilością, a jakością i zamiast wszystko przygotowywać samodzielnie, część dań zamówić. Zyskamy czas, który można poświęcić na wyszukanie atrakcyjnych prezentów, udekorowanie domu albo po prostu wypoczynek - bo na ten świąteczny czeka się naprawdę z utęsknieniem.to gwarancja Wigilii bez stresu, bez nadmiernego obciążenia obowiązkami, które zwykle spadają na jedną osobę.Wybór dań wigilijnych uzależnić powinniśmy od upodobań oraz indywidualnych preferencji gości. Trzeba pamiętać, że dzieci często nie akceptują świątecznych smakołyków i nawet w tych szczególnych dniach żądają tego, co jadają na co dzień. Równie często pojawić się mogą prośby o uwzględnienie specyficznych diet związanych np. z nietolerancją glutenu, laktozy czy alergią na orzechy bądź czekoladę.Wychodząc naprzeciw wszystkim tym potrzebom warto zadbać o różnorodność dań na wigilijnym stole. Firmy cateringowe przygotowane są na różnorodne zamówienia klientów, także w okresie świątecznym. Obok pierogów z mąki pszennej mogą więc pojawić się na naszym stole ich alternatywne wersje z mąki gryczanej, ryżowej czy orkiszowej.Obok karpia i śledzia, będziemy mogli wybrać sandacza, a wśród rozlicznych słodkości znajdziemy także wersje wegańskie. Zawsze warto zapytać o interesującą nas wersję dań świątecznych. Jeśli jest popyt, jest i podaż -