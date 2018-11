Czy duży biznes może działać w zgodzie ze środowiskiem?

Samowystarczalne markety

Nieustannie modernizowane są kolejne placówki sieci Kaufland. W trakcie modernizacji jednym z decydujących obszarów jest także ograniczanie wpływu na środowisko. W Polsce już 51 marketów Kaufland stosuje technologię odzysku ciepła odpadowego. Co to oznacza? Zamiast paliw kopalnianych, takich jak olej, gaz czy drewno, sklepy odzyskują ciepło z mebli chłodniczych i lodówek. Dzięki takiemu zabiegowi zmniejsza się emisja dwutlenku węgla oraz zużycie energii. Ciepło odpadowe centralnej instalacji chłodniczej może być wykorzystywane chociażby poprzez ogrzewanie podłogowe. Z kolei przy wysokich temperaturach panujących na zewnątrz instalacja może także służyć do chłodzenia sklepów.

Nie tylko produkt, lecz także opakowanie

Sieć sklepów Kaufland oferuje swoim klientom stale zwiększający się asortyment wyprodukowany w sposób przyjazny dla środowiska oraz sprzedawany w ramach międzynarodowego ruchu Fair Trade (Sprawiedliwy Handel). Ale nie tylko. Wspólnie z organizacją MSC sieć promuje także działania mające na celu ochronę zasobów morskich i oferuje produkty pochodzące z certyfikowanych połowów. Kaufland zdecydował się też na niestosowanie mikrodrobin plastiku w kosmetykach i środkach czystości marek własnych. Sieć podejmuje także działania mające na celu eliminację plastiku stosowanego w opakowaniach. Do 2025 roku planowane jest zmniejszenie zużycia plastiku o 20%, a także stosowanie wyłącznie biodegradowalnych opakowań produktów marek własnych.

Wsparcie dla lokalnych produktów

W tym momencie większość produktów sprzedawanych w sieci Kaufland pochodzi od polskich dostawców. Poza wspieraniem lokalnej produkcji ma to także dodatkowe zalety. Krótki czas dostawy to gwarancja świeżości artykułów, a także minimalizacja drogi i kosztów transportu, które mają znaczenie także dla środowiska. Działania sieci przyczyniają się do zapewnienia pracy polskim rolnikom, hodowcom i firmom przetwórczym czy produkcyjnym. Szczególną uwagę przywiązuje się w sieci Kaufland także do produktów regionalnych i ekologicznych.

Zaangażowany społecznie

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jeden z celów Kaufland Polska. Dlatego też sieć na stałe współpracuje m.in. z Federacją Polskich Banków Żywności. W określonym czasie i warunkach wybrane artykuły spożywcze przekazywane są za pośrednictwem Federacji do najbardziej potrzebujących –domów samotnej matki, domów pomocy społecznej, placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, jadłodajni dla bezdomnych oraz schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych.