Czy grozi nam strajk kierowców MZA? Związkowy zdecydują o sporze zbiorowym

Jak podaje portal transport-publiczny.pl, podczas sondażu, spośród 3,4 tys. kierowców pracujących w MZA, prawie 80 procent wyraziło poparcie dla działań związkowców, którzy swoimi staraniami chcą doprowadzić do podwyżek.

O kilkuset złotowe podwyżki związkowcy zwrócili się w listopadzie. Zarząd spółki proponuje podwyżki w kwocie od 100 do 200 zł, argumentując, że w tym momencie spółki na więcej nie stać.

W MZA działa aż 8 związków zawodowych. Zarządy poszczególnych związków podczas spotkań zastanawiają się nad podjęciem dalszych działań.

Najpewniej w środę dojdzie do spotkania przedstawicieli wszystkich związków, którzy mogą podjąć decyzję o wejściu w spór zbiorowy

tłumaczy nam Michał Nowicki z Wolnego Związku Zawodowego Kierowców RP przy MZA Warszawa, czytamy na transporcie publicznym.

Kierowcy MZA zarabiaj aktualnie od 3,7 do 4,5 tys. zł brutto. Związkowy w piśmie, które w listopadzie 2018 roku, skierowali do zarządu MZA domagają się podwyżki do 4,5 tys. brutto dla umów terminowych i do 5 tys. dla umów bezterminowych. Chcą aby podwyżki otrzymali również pracownicy spółki, którzy nie są kierowcami.