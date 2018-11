Czy na bezużytecznym złomie można zarobić?

Wiesz, że możesz to zmienić? A co jeszcze lepsze - nawet na tym zarobić? Zaraz, zaraz - o co chodzi? W jaki sposób można zarobić na śmieciach? Pozwoli Ci na to wizyta w skupie złomu. Jednym słowem - zanim wyrzucisz niepotrzebną już rzecz do osiedlowego kosza na śmieci, upewnij się, czy nie możesz na tym zarobić. To wcale nie jest żart! Wdzięczny będzie nie tylko Twój portfel, ale również przyroda.

Co mogę oddać do skupu złomu?

Zastanawiasz się co lepiej oddać na złom, zamiast wyrzucać? Firmy, które prowadzą skup złomu, zainteresowane są głównie takimi przedmiotami jak:

* Makulatura

* Akumulatory

* Złom stalowy

* Aluminium

* Cyna

* Mosiądz

* Ołów

Zajrzyj jeszcze raz do worka ze śmieciami, które dziś chcesz wynieść do kontenera pod blokiem. Zastanów się, ile z tych przedmiotów nadawałoby się do ponownego użytku i sprzedaży na skupie złomu.

Cena złomu - na czym zarobię najwięcej?

Pewnie myślisz sobie - po co brudzić ręce dla kilku złotych zarobku. Rzeczywiście, zbieranie złomu nie kojarzy się specjalnie atrakcyjnie. Tyle tylko, że w przypadku niektórych odpadów nie tylko zasilamy swój domowy budżet, ale również pomagamy przyrodzie. I to w istotny sposób!

Wracając jednak do pieniędzy: ile można zarobić za różnego rodzaju złom? Zacznijmy od najlżejszych i najtańszych rzeczy jak choćby makulatura. Być może sumy rzędu kilku złotych za kilogram papieru nie brzmią jak fortuna, ale z drugiej strony skoro mamy te przedmioty i tak wyrzucić i nic przy tym nie zyskać?

W ten sposób oddać możemy do skupu stare gazety, książki czy nawet wydruki, jak również wszelkiego rodzaju wyroby z papieru czy tektury. Zatem - wszystkie pudełka, opakowania i inne tego typu rzeczy firmy skupujące złom chętnie przyjmują.

Kolejna rzecz to wszelkiego rodzaju elementy z aluminium. Najprostszy przykład to choćby puszki - takie jak po piwie, napojach gazowanych czy nawet konserwach. Tu już nieco łatwiej zebrać jest ów “kilogram” - zwykle wystarczy około kilkudziesięciu puszek aluminiowych, aby udało się uzyskać ilość rozliczeniową w skupie złomu. Całkiem niezłe pieniądze można również zarobić na elektronice, a dokładniej na jej wewnętrznych elementach. W cenie jest przede wszystkim miedź, którą znajdziemy w praktycznie każdym urządzeniu elektronicznym.

Czy to telefony komórkowe, komputery czy inne urządzenia RTV i AGD - można mieć pewność, że miedzi jest w środku całe mnóstwo. Ten niezwykle cenny pierwiastek chętnie skupowany jest w skupach złomu.

Warto wspomnieć też o złomie stalowym. Jeżeli w Twoim garażu zalegają jakieś nienadające się do sprzedaży lub ponownego montażu części samochodowe (np. Drzwi, błotniki itp.), warto oddać je na złom. To samo dotyczy zresztą różnego typu blach, kształtowników czy rur, jakie często pozostają w domu/mieszkaniu po zakończeniu budowy albo remontu.

A skoro już jesteśmy przy motoryzacji, to nie sposób nie wspomnieć o akumulatorach samochodowych. Co istotne, oddać możemy każdy rodzaj akumulatora - począwszy od żelowych, przez niklowo-kadmowe, aż po kwasowo-ołowiowe. Lepiej zatem nie przechowuj akumulatora na półce w piwnicy i od razu oddaj go do skupu, bo pewnie i tak już nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Czy skupy pomagają w transporcie dużej ilości złomu?

Transport makulatury czy złomu elektronicznego z reguły nie stanowi problemu. Niewielkie gabarytowo materiały pomieszczą się w każdym samochodzie. Gorzej jest w przypadku złomu

stalowego. Jeżeli chcesz oddać takie elementy do punktu recyklingowego, warto skontaktować się z właścicielem takiej firmy i poprosić o transport.

Skupy złomu w Warszawie często odbierają śmieci od klientów własnym transportem. Tak robi choćby firma Dan-Kon. Jak można przeczytać na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa, złom może być odebrany od klientów właśnie przez firmę, z uwagi na kłopotliwy dla większości osób transport.

Gdzie sprzedam złom przez cały tydzień w Warszawie?

Chcesz oddać złom, ale w ciągu tygodnia nie masz na to czasu? To zupełnie zrozumiałe. Obowiązki domowe, rodzinne, zawodowe zbierają swoje żniwo. Na szczęście, są w stolicy miejsca, w których złom możesz sprzedać przez cały tydzień. Tak, nawet w niedzielę! Takie punkty znajdziesz choćby przy ulicy Kijowskiej, Szwedzkiej czy Powązkowskiej.

Dlaczego opłaca mi się oddać złom do skupu?

Skoro masz wyrzucić daną rzecz, to jakikolwiek zarobek i tak będzie dla Ciebie korzystny. Nawet te kilka-kilkanaście złotych zarobku na oddaniu zepsutego telewizora czy akumulatora do skupu złomu jest przecież czystym zyskiem. A poza tym, dbasz nie tylko o swój portfel, ale i o naturę. Punkty skupu złomu zajmują się także recyklingiem odebranych przez siebie towarów. Dzięki temu materiały mogą być ponownie użyte, co w dobie kurczących się zasobów surowcowych jest bardzo ważne.