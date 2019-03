Czy obrzezanie jest bezpieczne? Głośna dyskusja w Europie

Obrzezanie jest legalne w całej Europie, ale nie wszystkie publiczne placówki oferują takie zabiegi. W katolickich Włoszech przeprowadza się około 5 tys. obrzezań rocznie, ale – według danych organizacji charytatywnej AMSI – ponad jedna trzecia z nich wykonywana jest poza oficjalnymi instytucjami. Najczęściej decydują się na nie nielegalni imigranci z krajów muzułmańskich, gdzie obrzezanie jest powszechną praktyką stosowaną u chłopców. Niestety coraz częściej dochodzi do komplikacji w trakcie zabiegów wykonywanych w warunkach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

Z powodu niepoprawnie wykonanego obrzezania doszło do kolejnego przypadku śmiertelnego we Włoszech. 5-miesięczny chłopiec zmarł w szpitalu w Bolonii. Nieudane obrzezanie doprowadziło u niego do zatrzymania akcji serca, a następnie do zgonu. Włoskie władze wszczęły już przeciwko jego rodzicom dochodzenie. W grudniu 2018 roku podobna sytuacja miała miejsce w Rzymie w przypadku 2-letniego chłopca, który zmarł z powodu komplikacji po obrzezaniu.

Na czym polega obrzezanie?

Obrzezanie, czyli chirurgiczne usunięcie części lub całości napletka, w Polsce jest świadczeniem finansowanym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jednak wyłącznie ze wskazań medycznych (np. jako metoda leczenia stulejki, nawracających infekcji napletka lub przewlekłych chorób zapalnych prącia), potwierdzonych skierowaniem lekarza specjalisty (zwykle urologa).

Okrywający żołądź penisa napletek z medycznego punktu widzenia można uznać za zbędny. Jego rola ogranicza się do ochrony genitaliów przed uszkodzeniami podczas porodu, u osób dorosłych może zaś zwiększać ryzyko wielu chorób.

W gorącym klimacie obrzezanie ma spory związek z higieną, ponieważ pod napletkiem mogą gromadzić się resztki moczu, nasienia oraz złuszczony naskórek. Usunięcie tego fragmentu pozwala także ograniczyć ryzyko infekcji bakteryjnych w tym miejscu ciała.

Obrzezanie – zabieg medyczny czy rytuał?

Szacuje się, że około 20-30 procent mężczyzn na świecie jest obrzezanych. Zabieg ten może być przeprowadzany nie tylko ze względów medycznych, ale także jako rytuał religijny.

Wyznawcy judaizmu przeprowadzają go 8. dnia po narodzinach, a muzułmanie w okresie nastoletnim (na Bliskim Wschodzie, w Afryce i niektórych częściach Azji praktykuje się także obrzezanie dziewcząt).

Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych obecnie zabieg ten wykonywany jest jedynie na prośbę rodziców dziecka, ale wcześniej przez długie lata wszyscy mężczyźni przychodzący na świat w USA byli obrzezani. Procedurę tę uważano za standardową, polecaną przede wszystkim ze względów medycznych. Potem uznano, że może być zbytnią ingerencją w cielesność, dlatego teraz obrzezanie amerykańskich noworodków można wykonywać jedynie w porozumieniu z rodzicami dziecka.

Coraz więcej kontrowersji z powodu obrzezania. Dlaczego?

Choć zabieg ten jest legalny w całej Europie, to nie zawsze jest on wykonywany przez osoby wykwalifikowane. Mimo że obrzezanie uznawane jest za stosunkowo prostą procedurę medyczną, to jednak nie jest całkowicie wolne od ryzyka powikłań.

Po tym, jak w 2012 roku nieprawidłowo przeprowadzone obrzezanie doprowadziło u 4-letniego muzułmanina do komplikacji, które „na stałe i nieodwracalnie zmieniły jego ciało” niemiecki sąd (po wprowadzeniu lokalnych ograniczeń w przeprowadzaniu tego zabiegu przez osoby niekompetentne) uznał, że mimo wszystko „procedura ta jest zgodna z prawem, pod warunkiem, że jest wykonywana przez przeszkolonych lekarzy”.

Rok później Rada Europy zaleciła wszystkim państwom podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia dobrych praktyk medycznych i sanitarnych podczas wykonywania obrzezania. Z kolei w 2016 roku sąd w Wielkiej Brytanii potwierdził, że ojciec – muzułmanin nie może obrzezać swoich synów, jeśli matka chłopców się na to nie zgadza.

Obrzezanie – jakie jest ryzyko powikłań po zabiegu?

Krwawienie i zakażenie są uznawane za główne zagrożenia związane z komplikacjami podczas obrzezania. Według danych NHS ryzyko takich powikłań może grozić statystycznie jednemu na 10 (lub według innych danych: jednemu na 50) mężczyzn (uwzględniając zarówno starszych chłopców, osoby dorosłe i noworodki). Rana po zabiegu zabliźnia się przez około 2 do 4 tygodni, w przyszłości zaś nie ma wpływu na sprawność seksualną. Po co więc wykonuje się obrzezanie?

Oprócz powodów religijnych i higienicznych istnieją dowody naukowe na to, że w przypadku obrzezanych mężczyzn ryzyko zarażenia się HIV od nosicieli tego wirusa jest niższe. Mimo że nie potwierdzono dotąd, że obrzezanie może zmniejszać ryzyko innych zakażeń przenoszonych drogą płciową, to jednak dotychczasowe wyniki badań wskazują, że zabieg ten może zmniejszać zagrożenie związane z zarażeniem brodawkami narządów płciowych wywołanych przez wirus HPV (a także chronić m.in. przed rakiem prącia, krtani czy odbytu). Z kolei kobiety współżyjące z obrzezanymi partnerami są mniej narażone na raka szyjki macicy.

Okaleczanie genitaliów to rytuał religijny? – To mit – wyjaśnia Fatina Abdrabboh, przewodnicząca amerykańskiej Muzułmańskiej Wspólnoty Adwokackiej.