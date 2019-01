Czy Rafał Trzaskowski jest bezpieczny? Jak chronić prezydentów miast?

W niedzielę, 13 stycznia, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska został zaatakowany przez nożownika. Mężczyzna wtargnął na scenę z ostrym narzędziem. Po drodze nikt go nie zatrzymał. Dopiero po chwili pojawiła się ochrona. Prezydent – co warto przypomnieć – nie jest bowiem chroniony z urzędu. Zgodnie z ustawą regulującą prace Służby Ochrony Państwa (z 8 grudnia 2017) , taka ochrona należy się nielicznym, m. in. prezydentowi RP (także po zakończeniu kadencji), premierowi i jego zastępcom, ministrowi spraw zagranicznych, a także marszałkom Sejmu i Senatu.

Minister MSWiA może jednak zadecydować o chronieniu dowolnej osoby aktywnej publicznie. W ustawie jest mowa o ochronie „innych osób ze względu na dobro państwa”. W czerwcu – według doniesień „Rzeczpospolitej” - taki przywilej otrzymała Julia Przyłębska, Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Czy tym razem przywilej zyska prezydent Trzaskowski oraz inni prezydenci dużych miast? „Na razie nie udzielamy komentarza. Sprawa jest zbyt świeża” - usłyszeliśmy w Służbie Ochrony Państwa. Swoje pytania skierowaliśmy również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To tam wydawane są decyzje w sprawie dodatkowej ochrony polityków.

Rzecznik MSWiA poprosił o przesłanie pytań mailem. Usłyszeliśmy, że sztab prasowy potrzebuje czasu, by odpowiedzieć. Naszą wiadomość przesłaliśmy ok. godz. 11. Do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak chronić prezydenta?

Ochrony prezydenta miasta może się podjąć również policja. - Nie ma żadnych przesłanek, żeby podejmować w tej chwili działania dotyczące ochrony prezydenta Warszawy – mówi nam przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji. Po chwili dodaje, że nawet jeśli ochrona zostałaby przydzielona, funkcjonariusze nie będą informować o tym mediów, ze względu na charakter tego typu działań.

W niedzielę, już po wydarzeniach w Gdańsku, jeden z użytkowników serwisów społecznościowych kierował do prezydenta Poznania i Wrocławia pogróżki. W związku z tym, skierowaliśmy się do stołecznego Ratusza z pytaniem, czy podjęto dodatkowe działania dotyczące ochrony prezydenta Warszawy. - Pan Prezydent normalnie wypełnia swoje obowiązki – mówi nam Magdalena Łań z urzędu miasta.

- Czy w przypadku wystąpień publicznych będą państwo stosować dodatkowe środki ostrożności? - pytamy. - Na razie w Warszawie nie szykują się wystąpienia Prezydenta na tak wielkim wydarzeniu, jakim był Finał WOŚP. Przy kolejnych tego typu imprezach będziemy się zastanawiali nad zwiększeniem środków bezpieczeństwa – odpowiada Łań. W rozmowie ze "Stołeczną" rzecznik prezydenta, Kamil Dąbrowa dodał, że prezydent Trzaskowski "nie ma i nie będzie mieć ochrony".