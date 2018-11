Czy sklepy muszą wydawać resztę? "Nie mam jak wydać" Co na ten temat mówią przepisy?

Impulsem do zadania tego pytania był post na Facebooku na grupie "Ochocianie". Otóż na szybie jednego ze sklepów wisi kartka twierdząca, że kasjer nie ma obowiązku wydać klientowi reszty.

Treść kartki wiszącej na szybie sklepu:

art. 535 Kodeksu Cywilnego

"Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny, a więc powinien być przygotowany do spełnienia swojego świadczenia. Żadnej przepis szczególny nie nakłada na sprzedawcę obowiązku posiadania drobnych do wydania reszty"