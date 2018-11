„Czy technologia zagraża muzyce?” - konferencja firmy Right Music - 5.12.2018

"To wydarzenie skierowane do muzyków, realizatorów dźwięku, kompozytorów i producentów audiowizualnych, a także do wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się, na czym polega licencjonowanie muzyki. Jak zarabiać na twórczości, w jaki sposób promować swoją muzykę w Polsce i za granicą, a także jak wykorzystać do tego świat online i najnowsze technologie” - mówi Justyna Masalska, konsultant muzyczny Right Music oraz Project Manager wydarzenia.

Firma Right Music zajmuje się licencjonowaniem muzyki do produkcji, zarówno reklamowych jak i telewizyjnych. Jej działalność wychodzi naprzeciw nadchodzącym zmianom oraz trendom na światowym rynku muzycznym. Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z doświadczenia firmy oraz wiedzy zaproszonych ekspertów w zakresie prawa autorskiego, trendów w muzyce oraz najnowszych technologii.

W konferencji udział wezmą wyjątkowi goście, którzy podzielą się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem i odpowiedzą na pytania. Będą to m.in.: Aleksandra Sewerynik - Prawnik, muzyk i specjalista od prawa autorskiego, Paweł Górniak, Kompozytor, tegoroczny zdobywca nagrody Hollywood Music in Media Awards, Andrzej Dąbrowski, Partner Independent Digital, Marek Hojda - Head of Export Music Poland _oraz Marek Staszewski – _Managing Director ZPAV.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona - obowiązuje rejestracja na stronie wydarzenia: http://www.rightmusic.pl/edukacja/

Konferencja „Muzyka w świecie biznesu” odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w godzinach 10:00 - 15:00, w Centrum Kreatywności na ul. Targowej 56 w Warszawie. Jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie

w zakładce Edukacja oraz na FB Right Music: www.facebook.com/rightmusic1