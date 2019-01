Czy w ramach protestu nauczyciele nie będą sprawdzać próbnych matur?

Zamiast tego chcą je omówić wspólnie z uczniami na lekcjach. Takie deklaracje złożyli nauczyciele m.in. z kilku poznańskich szkół. - To pokazuje, jak są zdeterminowani i że mimo wszystko nadal chcą pracować - komentuje dla Onetu Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jak czytamy w Onecie w Poznaniu zaczęło się od dwóch liceów: VIII i I, do których przyłączają się kolejne szkoły. Teraz oświadczenie wydali także nauczyciele z V LO im. Klaudyny Potockiej. "Popierając postulaty środowiska dotyczące polepszenia kondycji statusu zawodu nauczyciela oraz solidaryzując się z protestami koleżeństwa z innych szkół, postanawiamy odstąpić od sprawdzania próbnych matur w domach i umówić się z uczniami na lekcjach przedmiotowych tak, aby sens próbnych matur był zachowany" – piszą w oświadczeniu.

Co na to dyrekcja? - Jutro jest rada pedagogiczna, na której ta kwestia będzie omawiana. Próbne matury nadal trwają. Mamy sygnały, że nauczyciele solidaryzując się z protestującymi, którzy walczą o wyższe pensje - powiedziała Onetowi Barbara Płotkowiak, dyrektorka liceum. Podkreśla jednak, że gdyby matury rzeczywiście byłby sprawdzane na lekcjach, nie doszłoby do naruszenia żadnych przepisów.

- Ideą próbnych egzaminów jest bliższe zapoznanie uczniów z wymaganiami matury. Forma sprawdzania zależy od podejścia pedagogicznego. Nam zależy na zmobilizowaniu uczniów do intensywnej pracy - dodaje Płotkowiak.

ZNP informuje w Onecie, że odstąpienie od sprawdzania próbnych matur to kolejna już odsłona oddolnego protestu nauczycieli. Wcześniej niektórzy z nich przed świętami zdecydowali się pójść na zwolnienia lekarskie.

Jeśli chodzi o ogólnopolską akcję, jutro odbędzie się posiedzenie zarządu głównego ZNP, który będzie rozmawiał o formach protestu. Nauczyciele walczą przede wszystkim o podwyżki w wysokości tysiąca złotych. Jak wskazuje ZNP, obecnie pensje nauczycieli są bardzo niskie - od 1750 zł do 2400 zł.

