Czy Warszawa zyska na Brexicie? Brytyjskie firmy finansowe wolą Amsterdam od stolicy Polski

Amsterdam wydaje się logicznym wyborem dla firm inwestycyjnych. Znajdują się tam przecież duże europejskie giełdy i cała infrastruktura techniczna. Aby Warszawa mogła nadążyć za Amsterdamem w przyciąganiu brytyjskich korporacji, potrzebne by było m.in. lepsze podejście regulatora, czyli Komisji Nadzoru Finansowego oraz doświadczenie w międzynarodowym biznesie.

- To, co mają Holendrzy, a czego brakuje czasem Polakom, to ogromne doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Instytucje, prawnicy, księgowi a nawet agenci nieruchomości są przyzwyczajeni do pracy z zagranicznymi specjalistami - powiedział money.pl przedsiębiorca Dawid Pacha.