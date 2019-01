Czy warszawiacy są religijni? Zaskakujące wyniki najnowszego badania

Badanie, które opublikowano na początku stycznia dotyczy roku 2017. Wtedy właśnie do kościołów w całej Polsce wysłano ankiety z zapytaniem m.in. o:

liczbę chrztów

liczbę I Komunii św.

liczbę bierzmowań

liczbę ślubów

W Warszawie mamy łącznie 411 parafii - 213 należy do diecezji warszawskiej, 198 do diecezji warszawsko-praskiej - w których służy 1228 księży. Właśnie w stolicy do święceń kapłańskich przygotowuje się największa liczba kandydatów na księży. W 2017 r. diecezje warszawska i warszawsko-praska miały aż 210 alumnów diecezjalnych.

W badaniu sprawdzono też wskaźnik dominicantes, czyli odsetek katolików uczęszczających na niedzielną mszę świętą w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych, oraz communicantes, tzn. odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. W Warszawie w 2017 r. wskaźnik dominicantes wyniósł w przybliżeniu 30 proc., a communicantes 15 proc. (średnia dla obu diecezji).

To wynik niższy niż średnia dla całego kraju, gdzie wskaźniki dominicantes i communicantes wynoszą odpowiednio 38 proc. i 17 proc.

Coraz więcej chrztów w Warszawie

Coraz większa liczba rodziców w Warszawie decyduje się na ochrzczenie dziecka. W 2017 r. do sakramentu przystąpiło 29 215 dzieci, czyli 79 proc. wszystkich urodzonych od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku w stolicy dzieci. W poprzednim roku chrztów było o ponad tysiąc mniej - 28 154.

Więcej I Komunii św. i bierzmowań

Jak się okazuje, w 2017 r. znacznie - w stosunku do poprzedniego roku - wzrosła liczba dzieci, które przyjęły I Komunię św. W obu diecezjach było ich 35 218. To aż o 15 tys. więcej niż 2016 r., kiedy sakrament przyjęło 20 057 osób.

Niewielki wzrost odnotowano także przy sakramencie bierzmowania, który w 2016 r. przyjęło 14 153, a w 2017 r. już 16 001.

Śluby kościelne odchodzą do lamusa? Nie w Warszawie

Mimo iż można odnieść wrażenie, że w dzisiejszych czasach nie coraz mniej par decyduje się na legalizację związku, to liczba zawieranych w Warszawie małżeństw wciąż utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Według wyników badania ISKK w 2017 r. w Warszawie odbyło się 7 509 ślubów kościelnych - o 22 mniej niż w poprzednim roku.