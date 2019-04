Czy warto zamieszkać w Lublinie?

Co warto wiedzieć o położeniu miasta?

Położenie Lublina ma niebagatelny wpływ na to, jak wygląda życie w tym mieście. Wystarczy przypomnieć, że jest ono największym ośrodkiem w Polsce wschodniej i leży stosunkowo niedaleko od Ukrainy i Białorusi. Dzięki temu może pochwalić się wielokulturową tradycją, która ma wpływ na otwartość mieszkańców.

Różnorodna jest również architektura tego miasta. W zależności od dzielnicy, w Lublinie możemy znaleźć zarówno zabytkowe kamienice, które zachwycają swoim pięknem, jak i praktyczne osiedla mieszkalne, a także miejsca, gdzie dominują domy jednorodzinne. W Lublinie możemy znaleźć wszystko czego potrzebujemy do codziennego funkcjonowania w komfortowych warunkach: 10 szpitali, 8 centrów handlowych, 11 kin, 40 teatrów oraz aż 63 przedszkola publiczne i 26 szkół podstawowych.

Dzięki temu mieszkańcom Lublina obce są dalekie dojazdy. Niemniej, nawet one nie powinny stanowić dla nas problemu. W Lublinie prężnie działa bowiem komunikacja miejska, dzięki której tanio i szybko możemy dojechać do dowolnego punktu miasta. Co więcej, wprowadzono tu również rowery miejskie.

Niepowtarzalna atmosfera i wyjątkowy klimat

Spokojna atmosfera tego miasta, zabytkowa starówka, duża ilość zieleni - to wszystko sprawia, że jest to miasto, w którym przyjemnie się przebywa. Panuje tu klimat serdeczności i otwartości, który chętnie podkreślają zwłaszcza przybywający do Lublina turyści. Lublin wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, jest także otwarty na potrzeby rodzin. Duża liczba studentów w tym mieście sprawia, że jest ono kolorowe i radosne.

Idealne miejsce dla ceniących spokój

W dzisiejszych czasach coraz częściej chcemy oderwać się od ciągłego biegu i hałasu. Lublin jest miejscem, które może nam to umożliwić. Jedną z podstawowych zalet tego miasta jest bowiem spokój oraz duża ilość zieleni, klimatycznych restauracji i knajpek. To miejsce, w którym naprawdę można wypocząć. To także idealna baza wypadowa dla ceniących wycieczki krajoznawcze. Słowem, to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie życie w stylu slow-life i nie chcą spędzić całego życia w pracy, a jednocześnie nie są zainteresowani mieszkaniem na wsi.

Moc atrakcji

Lublin to miasto spokojne, w którym próżno szukać codziennego zgiełku i ciągłej gonitwy. Nie oznacza to jednak, że jest to miejsce, w którym można jedynie narzekać na nudę. Każdy może znaleźć tu dla siebie atrakcje i rozrywki, które sprawią, że miło spędzi czas.

Wśród tych, które zasługują na szczególną uwagę, wymienić należy między innymi: aqua park Aqua Lublin, który zachęca mnogością basenów i innych wodnych atrakcji, Centrum Spotkania Kultur, które organizuje wiele ciekawych akcji i spotkań oraz miejski stadion, na którym regularnie odbywają różnorodne zawody sportowe. Miasto organizuje również znane w całym kraju festiwale, takie jak Noc Kultury czy Nieustający Festiwal Gitarowy.

Dobrze się tu studiuje!

Bardzo często osoby, które zastanawiają się nad przeprowadzką do nieco mniejszych miast, zastanawiają się jak wpłynie to na późniejszym życiu ich dzieci. Szczególnie mocno zajmuje nas kwestia edukacji - począwszy od żłobków i przedszkoli, które pozwolą nam być aktywnymi zawodowo, aż po studia wyższe.

Marzymy bowiem o tym, by nasze pociechy nie musiały wyjeżdżać do odległych zakątków kraju w celu studiowania. Na szczęście, Lublin nie zawodzi zarówno w kwestii placówek dla małych dzieci, jak i uczelni państwowych. W mieście tym znajdują się bowiem uniwersytety, które cieszą się bardzo dobrą opinią i osiągają wybitne wyniki na tle szkół wyższych całego kraju. Słowem, to idealne miejsce dla chcących chłonąć wiedzę.

Co z pracą?

Lublin to miasto, które dynamicznie się rozwija. Bezrobocie tutaj sukcesywnie maleją, a płace rosną. Wystarczy zapoznać się z danymi zebranymi w raporcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie by przekonać się, że w 2017 roku poziom zatrudnienia wzrósł o 3,3% w porównaniu z 2016.

Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w branżach takich jak: zakwaterowanie, gastronomia, transport, budownictwo oraz działalność naukowa. Niemniej jednak, zdobycie posady w każdej branży nie jest tak trudne jak jeszcze kilkanaście lat temu.

Jeśli więc obawiamy się, że zamieszkanie w Lublinie będzie związane z koniecznością dojazdu do pracy do innego miasta - możemy być spokojni. Pracę na miejscu naprawdę można znaleźć.

Jak wygląda rynek mieszkaniowy w Lublinie?

Coraz więcej osób, które zastanawiają się nad przeprowadzką do innego miasta, nie chce już decydować się na wynajem mieszkania. Interesuje nas przede wszystkim zakup. Sprawdźmy więc jak wygląda rynek mieszkaniowy w Lublinie.

Przede wszystkim, w porównaniu z największymi miastami naszego kraju, w Lublinie znajdziemy naprawdę atrakcyjne ceny, które z pewnością ucieszą każdą oszczędną osobę. Rynek oferuje nam zarówno mieszkania w Lublinie z drugiej ręki, jak i zupełnie nowe inwestycje, które są w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. Doskonałym przykładem są tanie mieszkania, które oferuje http://www.luk.net.pl. Inwestycje tego dewelopera to nowoczesne budynki położone w spokojnych, zielonych okolicach w różnych dzielnicach miasta. Dzięki temu każdy z nas może wybrać, czy woli mieszkanie na obrzeżach, czy też w samym sercu Lublina.

Podsumowując, jeśli poważnie zastanawiasz się nad zamieszkaniem w Lublinie, możesz mieć pewność, że będziesz zadowolony ze swojej decyzji. Jest to bowiem miasto, które może wiele zaoferować. Co więcej, mieszkania w Lublinie są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach, dzięki czemu spełnienie swoich marzeń o własnym M staje się znacznie łatwiejsze w realizacji.