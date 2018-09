Czym jest fundacja charytatywna?

Bardzo często spotykamy się z apelami o wsparcie i pomoc dla osób, które borykają się z poważnymi schorzeniami czy niepełnosprawnością. Z reguły pojawiają się wówczas dane konkretnej organizacji, która organizuje i umożliwia szeroko rozumianą pomoc. Są to fundacje, które specjalizują się w działalności charytatywnej, społecznej. Oczywiście warto i trzeba pomagać, dobrze jednak wiedzieć na czym polega działalność takich organizacji, z czego utrzymuje się fundacja i jak nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Fundacja to prawna forma organizacji, której zasadniczą cechą jest kapitał przeznaczany na określony cel, a zasady jego pożytkowania i specyfika działania są zdefiniowane w statucie. Fundacje są to organizacje pozarządowe, a niezależne od osób fizycznych cele, majątek i zasady dysponowania, definiuje założyciel (fundator) we wspomnianym już statucie.

Fundacje są słusznie kojarzone z działalnością społeczną, charytatywną - jest to obecnie najbardziej powszechna i efektywna formuła niesienia wymiernej pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym (zarówno dorosłym, dzieciom, jak i opiekunom).

Dla powołania fundacji konieczne jest oświadczenie woli fundatora złożone przed notariuszem. Osobowość prawną organizacja zyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po dopełnieniu tych formalności opiekę nad majątkiem i odpowiedzialność za realizację celów przejmuje zarząd. Wpisanie fundacji do KRS i nabycie osobowości prawnej skutkuje pewnymi obowiązkami, ale poszerza też jej możliwości, w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia z innych przyczyn. Dodatkowo, jeśli uzyska status organizacji pożytku publicznego (OPP), może m.in.:

•korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne),

•otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - wybierają organizację, której chcą przekazać środki poprzez wpis w deklaracji PIT,

•nie płacić podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych,

•nie regulować opłat skarbowych i sądowych,

•uzyskać prawo do nieodpłatnego informowania o działalności w publicznych stacjach radiowych i telewizyjnych.

Aby fundacja mogła mieć status OPP musi działać w sferze pożytku publicznego, m.in. w obszarach takich jak:

•pomoc społeczna, np. rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

•wsparcie dla rodzin i systemu pieczy zastępczej,

•działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

•działalność charytatywna,

•ochrona i promocja zdrowia,

•działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zakres wsparcia i grupy docelowe określa statut fundacji. Na ogół pomoc jest skierowana do tych, którzy jej najbardziej potrzebują, m.in. do osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorym. Fundacje pożytku publicznego mogą gromadzić środki na wsparcie dla dorosłych i dzieci, a także dla ich opiekunów, którzy niejednokrotnie muszą zrezygnować z aktywności zawodowej. Celem działalności fundacji dla dzieci niepełnosprawnych i dla dorosłych jest nie tylko dofinansowanie, choć w wielu przypadkach to najbardziej wymierna i potrzebna forma. Niemniej istotne jest także działanie na rzecz zmian w odbiorze niepełnosprawności, zarówno w kontekście społecznym, jak i u osób dotkniętych tym problemem. Fundacje dla dzieci niepełnosprawnych bardzo często nie ograniczają się do zbierania środków finansowych, celem jest też spełnianie dziecięcych marzeń, wsparcie w rozwijaniu pasji, tak aby niepełnosprawność nie stanowiła bariery. Z punktu widzenia osób dorosłych czy opiekunów bardzo ważne jest oczywiście wspomaganie w pokryciu niebagatelnych często wydatków związanych z leczeniem, diagnostyką i rehabilitacją, ale także z rozwojem indywidulanym (kształcenie, rozwój umiejętności, zainteresowań).

Z czego utrzymują się fundacje i jak pomagają? Organizacje te gromadzą środki dzięki dobrowolnym darowiznom, wpłatom na konto, subkonto, corocznemu „procentowi” deklarowanemu w rozliczeniach PIT. Darczyńcy mogą także brać udział w aukcjach charytatywnych, coraz częściej praktykowane jest też wysyłanie charytatywnych SMS-ów. Podopieczni fundacji mogą skorzystać z bardzo wygodnej formuły, jaką jest subkonto w fundacji. Dzięki temu gromadzą środki z darowizn i 1% na swoje potrzeby. Dużym zainteresowaniem cieszą się również fundacje rehabilitacyjne, czyli takie, które poza omówionym już zbieraniem środków finansowych, oferują też dofinansowanie albo sfinansowanie (w zależności od stopnia niepełnosprawności, schorzenia) szeroko rozumianej rehabilitacji. Bardzo ważnym obszarem działania fundacji pożytku publicznego są też zbiórki pieniędzy na zakup profesjonalnego, kosztownego wyposażenia i sprzętu dla placówek medycznych.

Jeśli chodzi o fundacje w Warszawie, jest ich naprawdę wiele, oferują szeroki zakres wsparcia. Doskonałym przykładem organizacji niosącej pomoc osobom niepełnosprawnym jest Fundacja Avalon, która obejmuje opieką coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski. Prowadzi i rozlicza subkonta, zapewnia dostęp do rehabilitacji (również osobom przewlekle chorym, bez orzeczenia o niepełnosprawności). Pomaga w realizowaniu pasji, rozwoju intelektualnym, fizycznym, umożliwia nawet udział w ekstremalnych aktywnościach sportowych dla osób z niepełnosprawnością.

Realizuje projekty pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i wspiera ich opiekunów. Pomaga pokonywać bariery i stereotypy, które utrudniają życie i stawiają ograniczenia przed podopiecznymi fundacji.