Czym kierować się przy wyborze kliniki niepłodności?

Niepłodność dotyczy coraz większej ilości par!

Szacuje się, że tylko w naszym kraju problem niepłodności dotyczy aż 1,5 miliona par. Niestety przyrost naturalny w Polsce, jak zresztą w wielu krajach Unii Europejskiej, jest coraz niższy. Społeczeństwo szybko się starzeje, a liczba urodzeń jest coraz mniejsza. W Polsce, w porównaniu np. z pierwszą połową lat 80-tych jest ich, aż o połowę mniej. W ciągu natomiast najbliższych 35 lat, liczba mieszkańców spadnie o ponad 4,5 miliona. Jedną z głównych tego przyczyn są przemiany demograficzne, które nastąpiły w latach 90-tych i spowodowały przesunięcie najwyższej płodności kobiet z wieku 20-24 lata, do obecnej 30-34 lata.

Jednak nie tylko, bowiem przyczyna tego problemu jest bardziej złożona. Kiedy zatem mówimy o niepłodności? Otóż wtedy kiedy para pomimo regularnego współżycia, bez używania środków antykoncepcyjnych, w okresie przynajmniej jednego roku, nie zaszła w ciążę. Lekarze szacują, że niepłodność dotyka po równo, w 40 procentach przypadków, kobiety jak i mężczyzn. Natomiast w pozostałych 20 procentach nie są znane jednoznaczne jej przyczyny. Zawsze przy tym warto trzymać się jednej zasady, mianowicie, jeśli problem ten dotknął właśnie was, nie zwlekajcie ze skorzystaniem z pomocy medycznej i jak najszybciej rozpocznijcie skuteczne leczenie!

Czym kierować się przy wyborze kliniki leczenia niepłodności?

Obecnie w Polsce działa około 40 ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności. Z tego też powodu, wybór najlepszego z nich nie jest taki prosty. Również nie ułatwia tego fakt, że w naszym kraju, nie istnieje żadna instytucja, która monitoruje pracę tego typu placówek medycznych. Czyli nie ma kontroli jakości prowadzonego w nich leczenia ani systemu certyfikacji.

Do tego kliniki leczenia niepłodności nie są także zobowiązane do raportowania o swoich wynikach Ministerstwu Zdrowia. Wyjątek stanowi jedynie obowiązek przekazywania danych dotyczących leczenia dofinansowywanego przez rząd. Czym zatem powinniśmy się kierować dokonując właściwego dla siebie wyboru?

Rankingiem klinik leczenia niepłodności

Niestety, w Polsce nie wykonuje się regularnie tego rodzaju rankingów. Najbardziej miarodajnym i najlepszym jest ten przeprowadzony przez Gazetę Wyborczą. Niestety nie uczestniczą w nim wszystkie ośrodki leczenia niepłodności, ponieważ spośród prawie 40 placówek, odpowiedzi udzieliło jedynie 29 z nich. Na jakie aspekty kładzie się nacisk w trakcie jego przeprowadzania? Są to przede wszystkim: liczba ciąż klinicznych z in vitro, skuteczność leczenia, doświadczenie laboratorium embriologicznego, funkcjonujące systemy jakości, stosowane procedury dodatkowe, czy też diagnostyka preimplantacyjna PGD.

Po raz kolejny, pierwsze miejsce, zajęła w nim Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA. Już od wielu lat jest ona liderem na polskim rynku i najbardziej doświadczonym ośrodkiem w zakresie genetycznych badań zarodków. Dzięki tego typu rankingom przyszli pacjenci są w stanie szybko porównać poszczególne oferty i wybrać dla siebie tą najkorzystniejszą.

Skutecznością kliniki leczenia niepłodności

Tutaj szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na to, czy dana klinika leczenia niepłodności raportuje ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology). Wtedy będziecie posiadać pewność, że zna ona europejskie standardy i zdaje swoje wyniki dotyczące skuteczności na zewnątrz. Większość ośrodków chwali się swoją efektywnością na poziomie 36-40 procent, zazwyczaj jest to odsetek oznaczający stosunek ciąż klinicznych (gdzie jest już widoczny płód z akcją serca) do wykonanych transferów zarodków. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że wyniki mogą różnić się w zależności od przyjętej procedury.

Uzyskanymi certyfikatami

O poziomie i jakości leczenia w danej klinice leczenia niepłodności świadczą również dodatkowe certyfikaty, chociażby z zarządzania jakością. Największe zaufanie powinny budzić certyfikaty ESHRE i ASRM (Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu).

Lekarzami pracującymi w klinice

Następną ważną kwestią, jaką powinniśmy kierować się przy wyborze kliniki leczenia niepłodności, jest personel tam pracujący. Powinien on, oprócz niezbędnych kwalifikacji, doświadczenia i profesjonalizmu, być przede wszystkim sympatyczny i wyrozumiały. Ważne jest bowiem, aby leczenie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Do tego również lekarze powinni ciągle podnosić swoje kompetencje i doskonalić umiejętności, aby zapewnić swoim pacjentom jak najwyższe standardy leczenia.

Opinią innych pacjentów

Szukając odpowiedniej placówki, warto również bardzo dokładnie, zapoznać się z opiniami innych pacjentów, którzy skorzystali wcześniej z jej usług. Można to zrobić np. na tematycznych forach internetowych, gdzie wielu rodziców wymienia się tam swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dowiemy się z nich jacy specjaliści są obecnie najbardziej polecani i jakie podejście mają do swoich pacjentów.

Naprawdę bardzo ważne jest, zapoznanie się z tym, co oferują poszczególne kliniki leczenia niepłodności. Od tego bowiem zależeć będzie poziom naszej satysfakcji z leczenia, a także, to co najważniejsze, szybka radość z upragnionego macierzyństwa.