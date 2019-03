Czym są tłumaczenia symultaniczne i gdzie je można wykorzystać?

Rozwiązaniem są tłumaczenia ustne. Istnieje kilka ich rodzajów. Jednym z powszechnie wykorzystywanych są tłumaczenia symultaniczne. Czym są i gdzie możemy je wykorzystać? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Czym jest tłumaczenie symultaniczne?

Zacznijmy od początku, a więc od wytłumaczenia czym jest tłumaczenie symultaniczne. Mówiąc najprościej jest to rodzaj tłumaczenia ustnego, w którym zespół tłumaczy (najczęściej para, która zmienia się co piętnaście minut) tłumaczy tekst mówcy na bieżąco, już w trakcie wygłaszania przez niego swojej kwestii.

Co ważne, tłumacze znajdują się w dźwiękoszczelnej kabinie. Ten rodzaj tłumaczeń nie pozwala na dopytywanie osoby przemawiającej oraz na prośby o powtórzenia. Słowem, jest to jedno z najbardziej profesjonalnych, ale też najtrudniejszych do poprawnego wykonania tłumaczeń.

Duże wyzwanie dla tłumacza - doskonała jakość tłumaczenia

Tłumaczeniami symultanicznymi mogą zajmować się jedynie osoby, które perfekcyjnie znają języki - zarówno ten, którym mówi mówca, jak i ten, na który będą przekładać jego słowa. Fakt, że

ten rodzaj tłumaczeń ustnych wymaga przekładu na bieżąco, wymaga od tłumacza skupienia, odporności na stres, podzielności uwagi oraz refleksu. Niezbędne jest również posiadanie odpowiedniego przeszkolenia, które pozwala poznać specyfikę pracy. To właśnie dlatego tłumaczenia symultaniczne są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy wymagają najwyższej jakości.

W jakich sytuacjach sprawdzą się ten rodzaj tłumaczenia?

Tłumaczenia symultaniczne wykorzystywane są podczas różnorodnych wydarzeń. Najczęściej wybiera się je podczas organizacji konferencji i kongresów. Bywają wykorzystywane także w obradach, seminariach, szkoleniach oraz podczas spotkań na wysokim szczeblu.

Słowem, zastosowanie tego rodzaju tłumaczeń jest naprawdę szerokie, dlatego spotkać je można wszędzie tam, gdzie tempo tłumaczenia oraz jego precyzyjna ma ogromne znaczenie.

Czego potrzebujemy, żeby zorganizować tłumaczenie symultaniczne?

Warto wspomnieć o tym, że para doskonale znających język tłumaczy to za mało, by osiągnąć zadowalającą jakość i płynność tłumaczenia. W tym rodzaju tłumaczeń niezbędny jest bowiem również odpowiedni sprzęt.

Podstawą jest dźwiękoszczelna kabina, która pozwala tłumaczom na maksymalne skupienie się na słowach mówcy. Poza tym, niezbędne są również: nadajniki, odbiorniki dla uczestników wydarzenia oraz mikrofony. Sprawnie działający sprzęt ma tutaj ogromne znaczenie.

