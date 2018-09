Czym się różni pożyczka od kredytu?

Polacy coraz chętniej i coraz częściej pożyczają pieniądze. Już nie tylko na cele awaryjne i pilne, jak np. leki, naprawa łazienki po zalaniu czy lakierowanie samochodu oraz potrzeby posiadania mieszkania. W ogromnej części są to także cele konsumpcyjne, jak i zapewniające wygodniejsze dysponowanie finansami – wielu woli spłacać kredyt w miesięcznych ratach, zamiast wydawać całą kwotę jednorazowo.

I choć rynek świadczeń finansowych systematycznie notuje kilkudziesięcioprocentowe i rośnie powszechna znajomość terminologii związanej z pożyczaniem pieniędzy, to wciąż często można się spotkać z myleniem dwóch całkowicie odrębnych terminów.

Chodzi oczywiście o pożyczkę i kredyt. Świadczenia te mają podobny cel, udzielane są w podobnych okolicznościach, jednak jest między nimi o wiele więcej różnic, aniżeli podobieństw. Z tego względu nie można stosować ich zamiennie i traktować tych słów jako synonimy.

Kto udziela pożyczek, a kto – kredytów?

Już w tej materii zachodzi istotna różnica pomiędzy podmiotami, które mogą świadczyć pożyczki lub kredyty. Te pierwsze są przypisane instytucjom pożyczkowym, które nazywa się różnie – instytucje pozabankowe, parabanki lub pożyczkodawcy. Często pożyczka pojawia się obok słowa chwilówka i faktycznie – te pojęcia są sobie bardzo bliskie, rozróżniając najczęściej szybkość w uzyskaniu zobowiązania.

Kredyty to z kolei domena banków, cieszących się nieporównywalnie większym prestiżem, których branża o wiele rzadziej traktowana jest z nieufnością. Zdarza się, że niektóre banki, jak np. Credit Agricole, nazywają niektóre produkty finansowe „pożyczką”. Wciąż są to jednak świadczenia typowo bankowe, których warunki różnią się od klasycznej, pozabankowej pożyczki.



Pożyczka a kredyt – różnice w zapisach prawa

Kredyt

Oba opisywane rodzaje świadczeń finansowych odróżnia już stosunek państwa do ich funkcjonowania. Jak już wspomniano wyżej, pożyczki i kredyty świadczą dwie, całkowicie różne od siebie rodzaje instytucji. Prawo jasno je rozróżnia.

Nad bankami kontrolę sprawuje prawo, które sporządzono specjalnie dla nich. Jest to oczywiście Prawo Bankowe, które określa też definicję kredytu. Umowa kredytu to taka umowa, w której przypadku bank zobowiązuje się przekazać klientowi do dyspozycji określoną sumę pieniędzy na określony czas. Konieczne jest podanie celu, na jaki kredyt jest przeznaczony. Zawsze musi być to także suma pieniężna, a nie np. przedmioty. Kwoty, jakie oferują banki, są zazwyczaj stosunkowo bardzo wysokie – mogą one sięgać pułapu kilkuset tysięcy złotych, a nawet kilku milionów złotych! Termin spłaty zawsze jest odłożony w czasie – kredyty zaciąga się na lata, a nie tygodnie.

Osoba zaciągająca kredyt musi z niego w ten sposób korzystać na warunkach określonych w zawartej umowie, a także musi zwrócić taką samą kwotę wraz z określonymi opłatami dodatkowymi, w wyznaczonym terminie spłaty.

Innym ważnym wymogiem dotyczącym kredytów jest wymaganie wielu czynników uwiarygadniających klienta. Banki zawsze sprawdzają dochody, ich charakter i wysokość, określając dla nich restrykcyjne warunki. Znaczenie ma nie tylko rodzaj umowy regulujący stosunek pracy, ale i długość pozostawania w zatrudnieniu i formę – bycie pracownikiem lub samozatrudnionym.

Nie należy też zapominać, że wszystkie banki weryfikują klienta w bazach dłużników i rejestrach finansowych. Wykluczają negatywne wpisy.

Popularne jest także stosowanie różnych poręczeń, jeśli przedmiotem kredytu są duże kwoty. Banki dopuszczają poręczenia w postaci poświadczeń osób trzecich a także zastawienia przedmiotów. Może to być zarówno samochód, jak i mieszkanie lub dom. Ponadto stosuje i dopuszcza się akredytywę, weksle i gwarancje bankowe.

Umowa kredytu zawsze musi być zawarta na piśmie, a jeśli to nie miało miejsca, to nie jest ona ważna.

Wspomniane opłaty dodatkowe zawsze są zawarte w każdej pożyczce, którą udziela bank. Są to odsetki, które doliczane są do każdej raty kredytu.

Kredyty zawsze są udzielane za pośrednictwem konsultantów bankowych w placówkach stacjonarnych. Nie ma możliwości uzyskania kredytu np. w formie telefonicznej.

Pożyczka

Pożyczki są z kolei regulowane o wiele luźniejszymi zapisami w prawie. Reguluje je Kodeks Cywilny, który zezwala na pożyczanie dowolnego rodzaju obiektów i przedmiotów, jeśli nie są one przypisane danej osobie (np. dokumenty). Stronami może być zarówno pożyczkodawca i osoba prywatna, jak i dwie osoby prywatne.

Umowa pożyczki nie musi być także pisemna, jeśli kwota lub przedmiot nie ma wartości przekraczającej 1000 złotych. Biorąc jednak pod uwagę względy bezpieczeństwa, coraz częściej zaleca się, aby w przypadku każdej pożyczki w dowolnej formie i z dowolnym podmiotem, pod każdym warunkiem podpisywać umowę.

Inaczej, niż banki, instytucje pożyczkowe rzadko wymagają zaświadczeń o dochodach i nienagannej historii kredytowej. Dają w ten sposób większe szanse na uzyskanie pożyczki, co w rezultacie zwiększa grono potencjalnych klientów. Sporo jest na rynku instytucji pozabankowych, które oferują pożyczki pomimo negatywnej historii bankowej, wpisów w rejestrach dłużników, a nawet osób bez zatrudnienia.

Kwoty, jakie oferują firmy pożyczkowe, coraz częściej są już coraz większe. Niedawno były to sumy rzędu kilku tysięcy złotych, jednak teraz – spokojnie pożyczać można już kilkanaście tysięcy. Rekordzista oferuje ponad 20 tysięcy złotych pożyczki – to jak mały kredyt! Nie bez znaczenia jest termin spłaty – zazwyczaj niższy i krótszy u pożyczkodawców.

Należy jednak pamiętać, że pożyczka jest świadczeniem podwyższonego ryzyka. W przeciwieństwie do banków, na rynku pożyczek wciąż nie brakuje instytucji działających w sposób nieuczciwy, które korzystając z niejasnych zapisów prawa, oszukują ludzi. Korzystają z ich naiwności lub łatwowierności, obiecując często niedorzecznie duże kwoty o niskich kosztach.

"W przypadku pożyczek warto też zaznaczyć, że przy nich powinno się szczególnie pamiętać o wnikliwym czytaniu umowy i zapoznaniu się z regulaminem. Uchroni to konsumenta od przykrych zaskoczeń i niespodzianek." komentuje Damian Zbysiński, eksprert https://kredyt-dla-zadluzonych.pl.

Ostatnią, podstawową różnicą między pożyczkami, a kredytami jest jeszcze forma ich udzielania. Jak już wspomniano wyżej, kredyty udzielane są tylko stacjonarnie, „w cztery oczy”. W przypadku pożyczek ram praktycznie nie ma. Może to być zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą internetowego formularza i połączenia telefonicznego. Rosnącą popularność notują także firmy, które sprzedają pożyczki dostępne przez SMS.

Uzyskanie pożyczki jest zatem szybsze, łatwiejsze i wygodniejsze, ale nie powinno usypiać czujności konsumenta.