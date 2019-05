Czym zajmują się warszawscy radni? Realne problemy mieszkańców stolicy. Samorządowcy walczą o zmiany

W ciągu kilku najbliższych lat na Bemowie powinno pojawić się metro. Jak słusznie zauważyli radni z lokalnego klubu Wybieram Bemowo, dostępność tego środka transportu znacznie zwiększy natężenie ruchu samochodowego w tej dzielnicy. - Osoby z poza Warszawy będą przyjeżdżać tutaj aby dostać się do metra - argumentują w interpelacji. W związku z powyższym radni zgłosili do Zarządu Dzielnicy Bemowo z prośbą o zajęcie się kwestią wybudowania strefy "Parkuj i Jedź". Takie parkingi istnieją już chociażby przy stacjach metra Młociny czy Wilanowska. Samorządowcy sugerują, że nowy parking P+R powinien pojawić się na Bemowie w miejscu pętli autobusowej Os. Górczewska lub przy planowanej stacji metra Mory. - Budowa metra to inwestycja wieloletnia, ale już teraz musimy zatroszczyć się o naszą wspólną przestrzeń i zapewnić osobom dojeżdżającym miejsca do postoju, tak aby nie ucierpieli na tym mieszkańcy Bemowa - wskazują przedstawiciele Wybieram Bemowo.

