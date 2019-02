Czysta elewacja chroni Twój dom i Twoje zdrowie

Budynek, który zlokalizowany jest np. w środku osiedla, w pobliżu lasu, parku, stawu lub jeziora, narażony jest na obfitszą wilgotność, która sprzyja rozwojowi mchów, grzybów i pleśni. Te organiczne zanieczyszczenia mają szczególnie sprzyjające warunki rozwoju na północno-wschodniej i północno-zachodniej stronie budynków, gdzie przez większą część dnia słońce nie dociera. Z kolei budynki zlokalizowane w centrum miasta zmagają się z zanieczyszczeniami w postaci smogu, pyłu oraz spalin wydobywających się z samochodów i kominów. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się budynek, wraz z upływem czasu każda elewacja pokryje się brudem i straci pierwotny urok. By ocieplone elewacje budynków zachowały piękny wygląd oraz były przyjazne dla zdrowia należy poświęcić im nieco uwagi i troski.

Specjalnej dbałości wymagają przede wszystkim ocieplone elewacje bloków mieszkalnych, w przypadku których izolacja uniemożliwia swobodny przepływ powietrza. Szczelność i brak dopływu światła słonecznego powoduje trwałe zawilgocenie ścian. Jeśli nie zadbamy o regularne czyszczenie elewacji, to rozwijające się kolonie mikroorganizmów doprowadzą do trwałego uszkodzenia pokrycia ścian. Bardzo szybko powstaną ubytki, szczeliny i pęknięcia, przez co elewacja straci swoją funkcję ochronną. Aby temu zapobiec konserwacja i pielęgnacja powinna odbywać się minimalnie raz na 5 lat.

Umyjemto to firma, która swoje doświadczenie zdobyła dzięki setkom profesjonalnie wykonanych prac konserwatorskich elewacji w Polsce, Czechach i Słowacji. Metody, które firma Umyjemto stosuje, opierają się na sprawdzonych technologiach i ekologicznych rozwiązaniach. Środki używane do czyszczenia są przyjazne dla środowiska i nie niszczą struktury budynku.

Firma dokonuje również napraw uszkodzeń i pęknięć, które pojawiają nawet po kilku latach od wykonania nowej elewacji. Dzięki temu, że prace są prowadzone na wysięgnikach skraca się czas usługi i nie jest konieczne stawianie kosztownych i uciążliwych rusztowań. Najszybszym i najtańszym sposobem na przywrócenie pięknego wyglądu budynku jest wynajęcie firmy, która nie tylko wyczyści i pomaluje Twoją elewację, ale umyje również dach i przywróci piękny wygląd brukowanym nawierzchniom. Umyjemto w szerokiej ofercie usług proponuje również usuwanie graffiti jak i zabezpieczanie ścian przed powstaniem trwałych uszkodzeń, których przyczyną jest ta wątpliwa sztuka uliczna.

Jeżeli chcesz zapoznać się z pełną ofertą firmy Umyjemto, zapraszamy na Targi Domów i Mieszkań w Warszawie w dniach 23.02 i 24 02.19, w Centrum EXPO XXI, stoisko nr.5