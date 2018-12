Czysto, nie tylko od święta

Grudniowa gonitwa za obowiązkami uzmysławia nam jak wiele czasu potrzeba nam na wszystkie obowiązki. Prezenty, zakupy, gotowanie i sprzątanie kołaczą nam się w głowie cały czas. Domowe sprawunki są jednak nieodłączna częścią życia każdego z nas, nie tylko od święta.

Kiedy z bliskimi zasiądziemy do stołu w święta Bożego Narodzenia w większości odczujemy ulgę, którą spotęguje radość ze spotkania. Ulga podyktowana będzie świadomością, że grudniowa gonitwa za dopinaniem wszystkiego na ostatni guzik dobiegła końca. Zastanówmy się jak daleko bardziej przyjemne byłyby przygotowania do świąt, gdybyśmy mieli pomoc w niektórych z obowiązków. Warzywa na sałatkę posiekałby się z naszą niewielką pomocą, a podłogi pozostawałyby czyste na co dzień, a nie tylko od święta. To jest możliwe dzięki robotom, np. takim, które sprzątają podłogi.

Grudniowa gonitwa potęguje te odczucia, ale czy odkurzanie i mopowanie podłogi nie towarzyszy nam cały rok? Tylko charakterystyczne zabrudzenia zmieniają się w zależności od pory roku. W zimę będzie to nanoszone na butach błoto i sól, wiosną ślady budzącej się do życia przyrody, latem np. pozostałości po zabawie w piaskownicy, a jesienią wszechobecne liście. Bawiące się dzieci nie zmieniają swoich możliwości brudzenia w przeciągu roku, podobnie jak domowe zwierzęta, więc okruszki czy sierść będą towarzyszyć nam zawsze. To wszystko codzienne zabrudzenie, to nasza rzeczywistość. Najlepszym sposobem w tej walce jest systematyczność i eliminowanie zabrudzeń na bieżąco. Jako, że nikt nie ma na to czasu, ani ochoty, to warto zadbać o odpowiednich sprzymierzeńców.

Marką, która od lat rozwija ideę domowych robotów jest amerykański iRobot. To właśnie ta firma pokazała w 2002 roku pierwszego robota odkurzającego Roomba. Na przestrzeni lat zwiększała się ich efektywność i wygoda użytkowania. Powstawały również roboty, które realizowały inne zadania. Tak było np. w przypadku robota mopującego Braava, który doskonale uzupełnia iRobota Roomba w walce z codziennymi zabrudzeniami. O efektywności i wymiernych korzyściach z posiadania domowych iRobotów niech świadczy fakt, że na przestrzeni kilkunastu lat stały się pomocnikami w kilkuset tysiącach domów w Polsce oraz kilkudziesięciu milionach na całym świecie. Nic dziwnego jeżeli popatrzymy na użyte w nich technologie, których korzenie sięgają pierwszych lat funkcjonowania firmy iRobot, gdy tworzyła rozwiązania dla NASA czy administracji państwowej. Dość powiedzieć, że algorytm poruszania się iRobota Roomba bazuje na tym z robota przeszukującego tereny zaminowane (iRobot Ariel). Systemów zapewniających efektywność w robotach Roomba znajdziesz bardzo dużo. Same np. znajdują obszary silniej zabrudzone i intensyfikują na nich swoją pracę. Wszystko to sprawia, że są w stanie zadbać o czystość podłóg na co dzień, przez długie lat. To ważne, ponieważ decydując się na markę iRobot nie kupujesz jedynie urządzenia, ale również kompleksowe wsparcie, czym nie może pochwalić się każdy z producentów konkurencyjnych rozwiązań.

iRobot doskonal wie jak brudzą się nasze domy. Firma jest też świadoma tego, że nasze domy różnią się od siebie. Dlatego też gama modelowa robotów odkurzających Roomba jest szeroka – aby każdy mógł wybrać pomocnika odpowiedniego do swoich potrzeb. Ceny zaczynają się już od około 1000 zł, co możesz sprawdzić tutaj: http://bit.ly/Ceneo_iRobot