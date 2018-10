Dąb Bartek na Woli. Potomek słynnego dębu będzie rósł na Odolanach

Dąb Bartek na Woli

W maju Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu pochwaliła się, że dotarło do niej ponad 250 sadzonek, z których każda jest potomkiem wiekowego dębu Bartek. Drzewo ostatnio bardzo słabo owocuje, był to więc najlepszy sposób na jego rozmnożenie. Fachowo nazywa się to „rozmnażaniem wegetatywnym”.

Zabieg pobrania gałązek i zaszczepienie ich na specjalnych zakładkach przeprowadzono w Leśnym Arboretum im. prof. Stefana Białoboka w Sycowie. Efektem jest ponad 250 małych „klonów” Bartka.

Jacek Kisiel ze Wspólnoty Mieszkaniowej „Dobra Wola” zwrócił się do Nadleśnictwa Zagnańsk o przekazanie jednej z sadzonek. - Chociaż nasza Wspólnota nie jest instytucją publiczną, to uznaliśmy, że warto spróbować. Ku naszemu zaskoczeniu, Pan Marek Miazga, Nadleśniczy z Zagnańska, zgodził się jedną taką sadzonkę przesłać nieodpłatnie naszej Wspólnocie. Tym sposobem 11 października o godz. 10:00 drzewko zostanie zasadzone na Odolanach, przy ulicy Jana Kazimierza 7. Warto dodać, że jest to tylko element większej akcji. - W zeszłym roku Wspólnota Mieszkaniowa „Dobra Wola”, obejmująca trzy budynki wielorodzinne przy ul. Jana Kazimierza 7, 9, 11, podpisała porozumienie z Zarządem Zieleni Warszawskiej. Zgodnie z tym porozumieniem Zarząd Zieleni Warszawskiej udostępni Wspólnocie swój teren przed naszymi budynkami, a Wspólnota – na swój koszt –zasadzi na tym terenie 8 drzew (lipy drobnolistne) – mówi Kisiel.

- Co istotne, w ramach tej akcji mieszkańcy osiedla mogą zostać sponsorem drzewa, który będzie mógł własnoręcznie zasadzić „swoje” drzewko oraz otrzyma pamiątkową tabliczkę, umieszczona przy jego drzewie. Jak do tej pory już 5 z 8 drzew ma swoich sponsorów, w tym moją osobę. Koszt to około 500zł – dodaje.

- To nie pierwsze działanie naszej Wspólnoty na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska. W marcu 2017 r. zarządy trzech okolicznych wspólnot mieszkaniowych wystąpiły do Prezydenta Warszawy z wnioskiem o ustanowienie rosnącej nieopodal topoli, którą nazwaliśmy Odolanką, pomnikiem przyrody – mówi Kisiel.

Drzewo znajduje się tuż przy działce dewelopera. Na tym terenie ma powstać biurowiec, co stanowiłoby realne zagrożenie dla Odolanki. - Dzięki naszym staraniom oraz pomocy ze strony stołecznego Biura Ochrony Środowiska i Z-cy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego 31 sierpnia 2017 r. topola Odolanka została uznana przez Radę m.st. Warszawy za pomnik przyrody. Dzięki temu deweloper przeprojektował swoją inwestycję w taki sposób, że nie zagraża ona teraz temu drzewu – kończy Kisiel.