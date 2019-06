Dacia Sandero vs Duster

Cena

Marka Renault tworząca samochody auta pod znaczkiem Dacii znana jest z tego, że tworzy auta, które nie mają praktycznie żadnej konkurencji w swoim segmencie cenowym. Pośrednio z tego wynika też sukces sprzedażowy aut z logo Dacia na masce. Zarówno Dacia Duster, jak i miejskie Sandero są nie do pokonania, jeżeli chodzi o ceny zakupu. To miejskie auto można kupić już za jedyne 29 900 złotych, co czyni Sandero praktycznie najtańszą na rynku propozycją.

A jaka jest cena Dacii Duster? Podstawowa wersja tego modelu to zaledwie 39 900 złotych. Tak, to nie pomyłka! Dysponując taką kwotą w salonach innych marek kupić możemy najwyżej auto miejskie. Wybierając się do salonu Dacii - kupujemy SUV-a.

Nie ma co ukrywać - samochody tej marki są po prostu atrakcyjne cenowo. To jednak niejedyna zaleta tych propozycji! Co jeszcze do zaoferowania mają Dacia Sandero i Duster? Przekonajmy się!

Design, który urzeka

Choć samochody Dacii należą zdecydowanie do segmentu budżetowego pod względem cen, ich design zdecydowanie przyciąga wzrok na ulicy. Czy to Sandero czy to Duster, trudno odmówić im swoistego uroku. Zresztą - przekonajmy się!

Dacia Sandero - przyciąga wzrok na ulicy

Szukasz miejskiego auta, które pozwoli Ci się wyróżnić na drodze? W zatłoczonej Warszawie nie jest to łatwe. Ale trzeba obiektywnie przyznać, że Dacia Sandero zdecydowanie wyróżnia się spośród bezpośredniej konkurencji. Większość aut w tym segmencie jest jednak podobna do siebie, ale propozycja Dacii wyróżnia się zdecydowanie na plus.

Mamy świadomość, że o gustach się nie dyskutuje, natomiast atrakcyjności sylwetce Sandero trudno odmówić. Estetyczna, chromowana osłona chłodnicy sprawia wrażenie, jak gdyby nie było to auto stworzone do jazdy po mieście, ale co najmniej crossover. Dynamiczna linia nadwozia pobudza do życia i pozytywnie wyróżnia się - czy to na parkingu czy też w ruchu miejskim.

Poza tym, Sandero możesz wyposażyć w cały szereg dodatków, które pozwolą mu jeszcze bardziej odróżnić się od innych pojazdów! Duże felgi aluminiowe? Proszę bardzo! Eleganckie, ozdobne nakładki? Nie ma problemu - wszystko to możesz zamówić w salonie!

Sandero jak Duster?

Dla żądnych przygód jest wersja Sandero Stepway, z nieco podwyższonym prześwitem, która doskonale da sobie radę nie tylko z najwyższymi krawężnikami w centrum stolicy, ale również nie poddaje się podczas wyjazdów na podwarszawskie boczne drogi. Taki trochę “mini Duster”!

Dacia Sandero – silniki

Propozycja Dacii to samochód, którego eksploatacja raczej nie uderzy Cię zbytnio po kieszeni. Nawet benzynowe jednostki zużywają niewiele paliwa, a koszty jazdy można obniżyć, decydując się na wersję z instalacją LPG (tylko 0.9 TCe). Diesle Blue dCi to już prawdziwi mistrzowie jazdy “o kropelce”.

Dacia Duster - najpopularniejszy SUV w Polsce

Polacy pokochali Dustera. Widać to po liczbie tych aut na ulicach, ale również słupkach sprzedaży. To najpopularniejsze auto w swojej klasie oraz jeden z najczęściej wybieranych modeli wśród odbiorców indywidualnych. Co sprawia, że Duster jest tak popularny?

1. Atrakcyjny design. Nowa wersja Dacii Duster wygląda po prostu bardzo atrakcyjnie. Odświeżona została linia nadwozia, ale wciąż zachowany jest urok tego auta. A taki kolor jak choćby Atacama Orange to jedyna w swoim rodzaju propozycja.

2. Wygoda jazdy. Wysokie zawieszenie to jazda bez stresu o zaczepienie podwoziem o wystające studzienki czy nawet wysokie krawężniki. Do takiego auta znacznie wygodniej się wsiada, a wysoka pozycja za kierownicą pozwala jeszcze lepiej kontrolować to, co dzieje się wokół samochodu.

3. Nie boi się kiepskich dróg. To samochód, który nie tylko wygląda jak terenówka, ale również potrafi jeździć po gorszych drogach. A pamiętajmy, że jest jeszcze Dacia Duster 4x4, czyli z napędem na obie osie. To samochód, który świetnie sprawdzi się nie tylko w trakcie dojazdu na podwarszawską działkę, ale zostawi w tyle niejedno bardziej prestiżowe auto na śliskiej nawierzchni - na przykład, w trakcie ferii w górach.

4. Oszczędny SUV. Inni mają co najwyżej diesle. Dacia ma prawdziwego asa w rękawie - Dustera z LPG! Tego nie ma nikt z konkurencji. Do jazdy miejskiej - znacznie lepszy wariant niż silnik wysokoprężny. Choć oszczędnemu Blue dCi ciężko cokolwiek zarzucić, bo na trasach sprawdza się wręcz perfekcyjnie. Podobnie zresztą jak 150-konne, benzynowe TCe.

Sandero i Duster - co je łączy?

Te auta to perfekcyjna kombinacja dwóch czynników - wysoka wartość za niewysoką cenę. Oferują mnóstwo zalet, których często nie ma nawet bardziej kosztowna w zakupie konkurencja. A przy tym wcale nie wyglądają na budżetowe auta.

Projektantom Dacii trzeba oddać sprawiedliwość - postarali się, by zaprojektować naprawdę atrakcyjne auta. Aktualne propozycje naprawdę śmiało mogą stawać w szranki pod względem designu.

Sandero czy Duster? Wybór należy do Ciebie. Ale jedno jest pewne. Ze świecą szukać propozycji w ramach których otrzymamy tak wiele za tak niewiele!