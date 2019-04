Damy ognia Warszawa 2019. Wielki festiwal pirotechniki na Bemowie [DATA, CENY BILETÓW]

Pokazy pirotechniczne na Narodowym. Zmiana programu po interwencji mieszkańców

We wrześniu na Stadionie Narodowym ma odbyć się Międzynarodowy Festiwal Pirotechniczny. Nie do końca spodobało się to mieszkańcom okolicznych bloków, którzy postanowili interweniować. Organizatorzy poszli na ustępstwa i zmienili program, wsłuchując się w głos warszawiaków.