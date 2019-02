Dane osobowe i RODO. Jak sobie radzić z natrętnymi telemarketerami? Stosują sprytne sztuczki

Dane osobowe i RODO

Co to są dane osobowe? Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) tzw. RODO, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy). Stosownie do ust. 3 powołanego przepisu, informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań.

Dane osobowe to m.in.:

imię i nazwisko,

cały adres, pod którym mieszkamy,

adres e-mail,

numer telefonu,

numer PESEL,

dane biometryczne, w tym odciski linii papilarnych, siatkówka oka czy DNA, a także cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

Danymi osobowymi NIE SĄ na przykład:

samo imię,

samo nazwisko,

ulica, miasto,

data urodzenia.

Dane osobowe a telemarketing

Wielu z nas spotkało się z natarczywymi telefonami telemarketerów, którzy - nie wiadomo skąd - posiadają nasz numer telefonu i próbują sprzedać czy zareklamować oferowane przez ich firmę usługi. Dla tych, którzy borykają się z podobnym problemem, przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyszczególniliśmy kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać w kontakcie z "marketingowcami". Wiele stosowanych przez nich sztuczek nie jest zgodnych z prawem, o czym nie każdy z nas wie. Przejdź do poradnika: