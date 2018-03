Darmowa kawa McDonald’s 2018. W ramach akcji Poczęstuj się poranną kawą sieć McDonald’s rozdaje kubki z gorącym napojem. Zobacz, jak skorzystać z promocji.

Kawa serwowana jest w kilku wariantach. Codziennie, w każdej restauracji sieci z wyjątkiem tej położonej na lotnisku Chopina, dostaniemy darmową kawę. Możemy wybrać białą, czarną lub cappuccino. Kawę możemy wypić na miejscu lub zabrać w drogę. Promocja obowiązuje przez dwa tygodnie, a rozpoczyna się 7 marca 2018.Kawę odbierzemy od rana do godziny 10:30, a weekendy do 11. Co ważne, nie musimy niczego kupować, by móc skorzystać z promocji. - Oferta nie dotyczy kawy z McCafé z wyjątkiem restauracji McDonald’s, w których kawa jest dostępna wyłącznie pod marką McCafé - czytamy w regulaminie promocji.