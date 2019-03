Darmowa kawa, Warszawa. "Płać wierszem" za filiżankę kawy lub herbaty! [LISTA MIEJSC]

Majówka w Dubaju? Z Lidl Podróże nie musi kosztować fortuny

Jeśli zawsze chcieliście polecieć do Dubaju, ale uważaliście, że nigdy nie będzie was stać na taką wycieczkę, ta oferta jest dla was. Dzięki LIDL Podróże spędzicie niezapomnianą majówkę nie wydając przy tym fortuny. Dalsza część artykułu poniżej.