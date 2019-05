Darmowa komunikacja miejska dla licealistów? Trzaskowski obiecał. Projekt utknął z powodu kosztów

"W programie wyborczym Pan Prezydent obiecał objęcie bezpłatnymi biletami na komunikację miejską uczniów uczących się w warszawskich szkołach ponadpodstawowych a także uczniów mieszkających w Warszawie a uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej poza Warszawą. (...) Proszę o informację kiedy ten program będzie obowiązywał w Warszawie" - pisze radna Joanna Staniszkis w interpelacji do prezydenta Trzaskowskiego.

Pytanie do ratusza przyszło pod koniec lutego. W kwietniu odpowiedział Robert Soszyński, zastępca Trzaskowskiego do spraw transportu. "Zwolnienie z opłat za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych ze względu na szczególny interes społeczny i złożone obietnice jest przedmiotem analizy" - czytamy.

Czyli nie ma jeszcze decyzji czy licealiści będą jeździć za darmo. Nie wiadomo też kiedy (jeśli w ogóle) zostanie wprowadzona. Czego dotyczą analizy, na które powołuje się wiceprezydent?

W dalszej części odpowiedzi czytamy, że darmowa komunikacja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kosztuje miasto 13 milionów w skali roku. Dodanie do tej grupy licealistów spowodowałoby "stratę" (w przypadku darmowych przejazdów dla stref 1 i 2) około 60 milionów rocznie. Jeśli uwzględnieni zostaną tylko mieszkańcy Warszawy - do budżetu wpłynie 29 milionów złotych mniej. Szczegóły będą znane, gdy wszyscy operatorzy podadzą swoje stawki za "darmową komunikację". W Warszawie dotyczyć będzie to (poza spółkami miejskimi) także m.in. Kolei Mazowieckich czy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Przypomnijmy, że darmowa komunikacja miejska dla uczniów ma nie tylko wpłynąć na poprawę dostępności oferty edukacyjnej stolicy, ale także przyczynić się do zmniejszenia samochodowego smogu. Miasto - tak jak w przypadku darmowej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych - zachęca do tego, żeby dzieci i młodzież przesiadły się na komunikację miejską, zamiast być podwożonym do szkół przez rodziców.