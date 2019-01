Darmowa komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich w Warszawie. Wkrótce zapadnie decyzja

Przewozy komunikacją miejską mają w tym roku kosztować 2,7 mld zł. Wpływy ze sprzedaży biletów pokryją zaledwie jedną-trzecią tej kwoty. Zakładane wpływy ze sprzedaży biletów są mniejsze niż w zeszłym roku, ponieważ nowe grupy otrzymały uprawnienia do darmowych przejazdów. Wśród nich znaleźli się m.in. uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Darmowe bilety dla licealistów - od kiedy?

Wkrótce do tego grona dołączą uczniowie szkół średnich, co dodatkowo ograniczy przychody z biletów, ale ma wyrobić w młodych mieszkańcach stolicy nawyk korzystania właśnie z tego środka transportu. Była to z resztą jedna z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego. Wkrótce Rada Warszawy ma przegłosować to rozwiązanie.

Termin wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją dla licealistów nie jest jeszcze znany. Podczas zaplanowanej na 25 stycznia sesji Rady Warszawy, ratusz zajmie się poprawkami do budżetu. Radni zapowiadają, że będą obserwować, jak będzie zmieniać się sytuacja finansowa miasta, ale nie zamierzają odwlekać decyzji w nieskończoność. Darmowa komunikacja dla uczniów szkół średnich ma pojawić się w harmonogramie głosowań jednym z kolejnych posiedzeń rady stolicy.

ZOBACZ TEŻ: Wpadka w metrze. Pasażerowie mogli poczuć się jak w podróży do przyszłości