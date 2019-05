Darmowa komunikacja miejska, Warszawa. Licealiści nie dostaną biletów? "Brakuje 60 mln zł"

O planach wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej dla warszawskich licealistów Trzaskowski mówił na konferencji prasowej, która odbyła się we wrześniu 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV na Pradze Północ.

- Chcielibyśmy, tak samo jak dla uczniów szkół podstawowych, wprowadzić darmową komunikację dla wszystkich uczniów szkół średnich w Warszawie. Zdajemy sobie sprawę, że wydatek na komunikację publiczną często jest dosyć sporą pozycją w budżecie rodziny. Stąd nasza deklaracja, że takie darmowe karty miejskie, również obejmą w czasie przyszłej kadencji, wszystkich uczniów szkół średnich w Warszawie - zapowiadał Rafał Trzaskowski.

Do tej pory z opłat za przejazdy komunikacją miejską zostali zwolnieni uczniowie szkół podstawowych (taką decyzję podjęto w dniu 6 kwietnia 2017 r. Wówczas dyskutowano także o kwestia rozszerzeniu ulgi o uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale taka decyzja już nie zapadła). Rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic to koszt ok. 60 mln zł. A dodatkowe ulgi jedynie dla warszawskich uczniów to koszt ok. 29 mln zł. Poza tym taka zmiana wymaga również rozmów i zmian w rozliczaniu biletów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.