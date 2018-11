Darmowa pizza Warszawa. Pizzeria rozdaje dania każdemu. Co trzeba zrobić?

Darmowa pizza Warszawa - jak dostać pizzę?

Big Adriano rozdaje darmową pizzę we wtorek 20 listopada 2018. Wystarczy przyjść do lokalu i nagrać krótki film, w którym tłumaczymy za co kochamy Deep Dish. Należy jedynie wcześniej uprzedzić o naszym przybyciu w komentarza na facebookowym profilu pizzerii. Darmowa pizza trafi do pierwszych pięćdziesięciu klientów.

Darmowa pizza Warszawa - nagraj film

Co jeśli nie możemy przyjść do lokalu? - jeśli nie możesz przyjść we wtorek do lokalu, to nic straconego! Wystarczy, że nagrasz film, w którym opowiadasz dlaczego kochasz Big Adriano, pozwolisz nam pochwalić się nim w sieci i oznaczysz dwóch znajomych w komentarzu, którzy dostaną zastrzyk endorfin, po zjedzeniu serowego potworka - informuje Big Adriano.