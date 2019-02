Darmowa taksówka w Kobyłce. Pomoc dla chorych i starszych mieszkańców

Darmowa taksówka pod Warszawą

Miasto Kobyłka wpadło na innowacyjny pomysł pomocy mieszkańcom. Od teraz będą mogli skorzystać z darmowej taksówki. Auto nieodpłatnie będzie służyło mieszkańcom, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przyjść lub przyjechać do urzędy, a będą musieli załatwić tu jakąś sprawę. To pomoc dla chorych, starszych i niedołężnych. Co ciekawe, to samo auto jeździło wcześniej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

-Samochód będzie służył bezpłatnie Mieszkańcom, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie będą w stanie przyjść lub przyjechać do urzędu, a będą musieli załatwić tu jakąś sprawę. Miejska taksówka dla Mieszkańców stanie się symbolem równego traktowania chorych, starszych i niedołężnych osób zamieszkujących nasze Miasto - tłumaczy Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Aktualnie trwa ustalanie regulaminu korzystania z samochodu. Co sądzicie o takim pomyśle?