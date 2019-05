Darmowe bilety intercity dla dzieci. Wybierz się na wycieczkę w Dzień Dziecka

Wybory do Europarlamentu. Jak zagłosować poza miejscem zameldowania? Dziś mija termin składania wniosków o dopisanie do rejestru wyborców

Chcesz zagłosować w wyborach do Europarlamentu poza miejscem zameldowania lub zamieszkania? To ostatni moment, by dopisać się do rejestru wyborców. Jak to zrobić? Dalsza część artykułu poniżej.