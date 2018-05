Podobnie jak rok wcześniej, dzieci będą podróżowały za darmo pociągami na terenie całej Polski. PKP Intercity chce w ten sposób zachęcić do odwiedzenie najciekawszych miejsc w Polsce. Dalsza część tekstu poniżej.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało prezent dla najmłodszych podróżników. 1 czerwca 2018 roku dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami przewoźnika.Oferta „Dzień Dziecka z PKP Intercity” obejmuje dzieci, które urodziły się w 2002 roku i później. Bezpłatnie będą mogły one podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity – Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).Jak zdobyć darmowy bilet? Wystarczy pobrać go w kasie ze wskazaniem miejsca do siedzenia i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka. Bilety są już dostępne od 15 maja Z myślą o rodzicach, którzy będą podróżować z dziećmi, PKP przygotowało specjalne zniżki. Mogą oni liczyć na bilety tańsze o 30 proc. Aby skorzystać z Biletu Rodzinnego wystarczy podróżować w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia.