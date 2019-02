DARMOWE IMPREZY WARSZAWA 1-4 listopada 2018. Najciekawsze bezpłatne wydarzenia weekendu [PRZEGLĄD]

1. CZWARTEK: Koncert The Ranch

W czwartek 1 listopada w warszawskim klubie Worek Kości zagra zespół The Ranch. Muzycy pochodzący z Malty serwują brzmienia będące mieszanką współczesnego rocka oraz jazzu. Debiutancki album Tche Ranch okrzyknięty został jedną z najlepszych produkcji, jakie pojawiły się w ostatnich latach na maltańskiej scenie muzycznej. Występowali już u boku takich wykonawców jak Don Ross, John Butler i Guthrie Govan.

The Ranch wystąpią w składzie:

Banjo Rancho - perkusja

Ricky - gitara

Zir - Bass

Egle - wokal

Dirty Harris – saksofon

KIEDY: 1.11.2018

GDZIE: Worek Kości, ul. Bagatela 10

BILETY: wstęp bezpłatny

2. PIĄTEK-SOBOTA: Wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich

Kolejne spacery z serii spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich odbędą się w najbliższy piątek i sobotę. Uczestnicy poznają m.in. mniej znane miejsca Łazienek, do których większość zwiedzających nigdy nie dociera, gdyż często nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Prowadząca spacer Aleksander Łamek opowie o tajemnicach i sekretach, np. gdzie znajduje się głaz odmierzający czas, dlaczego w Łazienkach należy uważać na raki i gdzie ucztowały kiedyś wampiry. Moc wrażeń gwarantowana! Zbiórka o godzinie 18 przy alejach Ujazdowskich przy wejściu do Łazienek Królewskich znajdującym się najbliżej Ogrodu Botanicznego. Warto wziąć ze sobą latarkę.

KIEDY: 2-3.11.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna

3. PIĄTEK: Darmowa Zumba Fitness

Jak w każdy piątek, tak i w ten pierwszy listopada, od 19:00 do 20:30 na hali sportowej liceum odbywają się darmowe zajęcia z zumby. Są całkowicie bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Wystarczy przyjść w odpowiednie miejsce o odpowiedniej porze.

KIEDY: 2.11.2018

GDZIE: 1 LO im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15

BILETY: udział bezpłatny

4. SOBOTA: Monika Załoga z Zespołem w La Boheme

Od organizatora:

Monika Załoga - wokalistka, kompozytorka, autorka teksów i opracowań muzycznych, aranżerka i pedagog

Główny nurt tworzy piosenka poetycka, oparta na delikatnym dźwięku pianina, gitary i skrzypiec, która stanowi podstawę wykonań i twórczości artystycznej. Równocześnie piosenka poetycka miewa różne oblicza, pojawiają się więc i takie nawiązania jak pop, rock, alternatywa, muzyka elektroniczna oraz cięższe brzmienia.

W artystycznej drodze, od wielu lat, Monice towarzyszy Karolina Soborska - skrzypaczka, pianistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi z filią w Szczecinie. Obecnie Monika i Karolina tworzą duet SKY'A oraz współpracują w Grupie Musicalowej Fairytale w Szczecinie. W tych działaniach pojawią się autorskie kompozycje, nawiązanie do nuty starych piosenek oraz zabawa z interpretowaniem na nowo znanych utworów z kanonu muzyki rozrywkowej, głównie polskiej oraz śpiew wielogłosowy.

KIEDY: 3.11.2018

GDZIE: La Boheme, ul. Mysłowicka 1

BILETY: wstęp bezpłatny / dobrowolna darowizna do kapelusza na rzecz artystów

5. SOBOTA: Alex Kobus w Worku Kości

Z początkiem listopada Alex Kobus ponownie wystąpi w Worku Kości. Organizatorzy opisują artystę jako charyzmatycznego solistę z gitarą, który na kameralnej scenie śpiewa tak, że mięknie serce. Muzyka Alexa oscyluje wokół rockowych brzmień.

KIEDY: 3.11.2018

GDZIE: Worek Kości, ul. Bagatela 10

BILETY: wstęp bezpłatny

6. NIEDZIELA: Targ Obiadowy

Od organizatora:

Targ Obiadowy to wydarzenie które skupia się na zjednoczeniu rodziny i przyjaciół poprzez smaczne międzynarodowe jedzenie. Wierzymy że niedziele to dzień, w którym ludzie muszą unikać regularnej rutyny, wychodzić i trzymać się z rodziną I przyjaciółmi! Tworzymy więc platformę na której cała rodzina może zebrać się po jednym dachem aby spróbować potraw z różnych części świata.

Na targu obiadowym ludzie będą mieli szansę na zakupy wielu różnych odmian herbaty, kawy, egzotycznych owoców, Warzywa z wielu części świata, kiełbasek, sera, chleba, przypraw lub ziół. Targ jest więc idealnym miejscem na spędzenie niedzieli w okresie zimowym.

KIEDY: 4.11.2018

GDZIE: ZOS HAWAJSKA, ul. Dereniowa 48

BILETY: wstęp bezpłatny

7. NIEDZIELA: #MęskieGratyZChaty – wyprzedaż garażowa

W pubie motocyklowym 2KOŁA (ul. Tunelowa 2b) odbędzie się iście męska wyprzedaż garażowa. Przedmiotem licytacji padną takie gadżety jak zegarki, męska biżuteria, komiksy, vinyle, płyty CD, kasety, narzędzia, akcesoria rowerowe i motocyklowe lub męska odzież.

KIEDY: 4.11.2018

GDZIE: Pub 2KOŁA, ul. Tunelowa 2b

BILETY: wstęp bezpłatny

8. NIEDZIELA: Chopin na Pradze

Niedzielne koncerty chopinowskie na okres jesienno-zimowy z Łazienek Królewskich przeniosą się na Pragę. To właśnie tam, w Scenie Konesera co tydzień rozbrzmiewać będą mistrzowskie recitale. Swoje umiejętności zaprezentują rewelacyjni artyści z całego świata. W niedzielę 4 listopada będzie to Takashi Yamamoto z Japonii.

KIEDY: 4.11.2018

GDZIE: Scena Konesera

BILETY: wstęp bezpłatny

9. NIEDZIELA: Straszny spacer po Starówce

Podczas tego spaceru poznasz budzące dreszczyk tajemnice warszawskiej Starówki. Wskazane zostanie miejsce gdzie znajdowało się prosektorium dla wiślańskich topielców, czy jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku. Udział w spacerze jest bezpłatny, natomiast po jego zakończeniu można obdarować przewodnika dobrowolną darowizną.

KIEDY: 4.11.2018

GDZIE: Plac Zamkowy, pod bramą Zamku Królewskiego

BILETY: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna

10. NIEDZIELA: Jam Niedzielny / Improwizacja Kontaktowa w Centrum Sztuki Tańca

Od organizatora

Jam to wspólna przestrzeń, w ramach której praktykować będziemy improwizację kontaktową. W ramach CST przygotowaliśmy dla Was nie tylko jam improwizacyjny, ale też jego specyficzną formułę nazywaną jamem uważnym (ang. Focused jam). Jam uważny jest to przestrzeń do praktyki improwizacji kontaktowej, w której dzięki pewnym strukturom lub narzędziom tworzy się wyższy niż przeciętnie poziom skupienia. Dzięki temu łatwiej o wydobycie z tej praktyki aspektów, które podczas „zwykłych” jamów bywają zaniedbywane, tj. słuchanie, kompozycja, a nawet performatywność. Przykładowymi narzędziami mogą być cisza, rozpoczynanie i kończenie jamu wspólnie lub krótkie wprowadzenie.

W wydarzeniu udział mogą wziąć osoby od 16 roku życia. Zajęcia kierowane są zarówno dla początkujących jak i tych, które pierwsze kroki mają już za sobą.

KIEDY: 4.11.2018

GDZIE: Centrum Sztuki Tańca, ul. Gintrowskiego 32

BILETY: udział bezpłatny