DARMOWE IMPREZY WARSZAWA 14-16 września. Najciekawsze bezpłatne wydarzenia weekendu

1. Wieczór z Foggiem! - weekend otwarcia

W klubokawiarni "Niepodległa. Miejsce spotkań" piątkowy wieczór upłynie pod znakiem szlagierów Mieczysława Fogga, ale też Hanki Ordonówny, Adama Astona, Alberta Harrisa czy Zofii Terne. Wydarzenie uświetni obecność Michała Fogga – prawnuka znakomitego artysty. Michał Fogg zajmie się oprawą muzyczną. Retro wieczór z Foggiem to jak piszą organizatorzy – muzyczna podróż do lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Niepodległa. Miejsce spotkań / Al. Ujazdowskie 2

BILETY: wstęp bezpłatny

2. JOGA NA TRAWIE Pola Mokotowskiego

Wystarczy się wygodnie ubrać, wziąć ze sobą matę do jogi i pozytywne nastawienie. Kiedy to wszystko się odhaczy, można wziąć udział w jodze na trawie. Zbiórka jak zawsze o 17:00 pod Pomnikiem Jazdy Polskiej przy metrze Politechnika. Ćwiczenia odbywają się niedaleko tego miejsca.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Pole Mokotowskie / Rondo Jazdy Polskiej

BILETY: wstęp bezpłatne

3. XII edycja Warszawskich Dni Rodzinnych

W dniach 14-16 sierpnia odbędzie się już 12. edycja Warszawskich Dni Rodzinnych. W ramach WDR organizowane jest mnóstwo wydarzeń sportowych, artystycznych i naukowych. Aktywności odbywać się będą w różnych dzielnicach i na każde zajęcia obowiązują zapisy. Rodzice mogą zapisać swoje dziecko na maksymalnie 4 darmowe aktywności. Ponadto w programie WDR zawarto Warszawski Piknik Rodzinny, który odbędzie się 15 września na błoniach PGE Narodowego. Szczegóły dotyczące konkretnych wydarzeń znajdziecie na: warszawskiednirodzinne.pl

KIEDY: 14-16.09.2018

GDZIE: Atrakcje w wielu dzielnicach / piknik na błoniach PGE Narodowego

BILETY: wstęp bezpłatny

4. Warszawska Impreza Basenowa x Pożegnanie Wakacji

Wrześniowa edycja Warszawskiej Imprezy Basenowej to ostatnia taka impreza w tym roku. Po świetnie przyjętych edycjach, które odbywały się przez całe lato, organizatorzy postanowili zakończyć sezon s przytupem. Pierwsze sto osób, które zamelduje się w ogrodzie Iskry na Polu Mokotowskim zostanie poczęstowane powitalnym drinkiem. Aby nie płacić za wejściówkę należy wziąć udział w facebookowym wydarzeniu imprezy, lub... przyjść w stroju kąpielowym. Pozostali zapłacą za przysłowiowy "wjazd" 10 złotych. Oprawą muzyczną zajmą się DJ Boogie, Miko Czajkowski i Kuvau.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Klub Iskra, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny / 10pln

5. Neverending Summer w Hockach Klockach

Rezydenci nadwiślańskiego klubu Hocki Klocki nie zamierzają żegnać lata. Jak piszą sami organizatorzy – lato zagościło nad Wisła i na razie nigdzie się nie wybiera. Nie pozostaje nic innego, jak tylko celebrować obecny stan rzeczy. Wakacyjne rytmy zaserwują DJ NOZ, Princess Rap i DJ Rizzle.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Hocki Klocki / Bulwar Floty Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

6. LOLEK HULA w Piątek

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet.

W najbliższy piątek na scenie Lolka wystąpi zespół 36,6 The Band oraz DJ More.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Pub Lolek / Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

7. Kino pod gwiazdami w Galerii Północnej

W każdy piątek na dachu Galerii Północnej wyświetlana będzie komedia. W ramach projekcji w najbliższy piątek zobaczymy doskonały komediodramat zatytułowany "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie".

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: Galeria Północna

BILETY: wstęp bezpłatny

8. Fellows Tale - rockowe brzmienie Warszawy

W piątkowy wieczór na Śródmieściu odbędzie się wyjątkowy koncert – muzyka będzie rozbrzmiewać wprost z okien kamienicy zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Brackiej. Niecodzienny występ odegra rockowa grupa Fellows Tale. Według informacji udostępnionych przez organizatora zespół powstał w październiku 2014 roku w Warszawie. Jego dwoma centralnymi postaciami są charyzmatyczny, obdarzony dość szeroką skalą głosu wokalista Adam Kisiołek oraz wierny szkole Angusa Younga gitarzysta Rafał Czaja. Obecnie wraz z nimi zespół tworzą Daniel Chodnicki, Jan Kossakowski oraz Rafał Laskowski.

Fellows Tale to emocje wspierane hardrockowo-progresywnym brzmieniem. Zdecydowanie stawiają na klasyczne, melodyjne aranżacje.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20.

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: skrzyżowanie ulic Chmielnej i Brackiej

BILETY: wstęp bezpłatny

9. Koncert: Aga&Carlos

Aga & Carlos to duet "muzyków do wynajęcia" serwujący meksykańskie rytmy. W najbliższy piątek zaprezentują pokaz swych umiejętności w praskiej klubokawiarni KAWA I CHILI Food & Events. Organizatorzy reklamują koncert jako "wieczór pełen zakurzonych lovesongów".

KIEDY: 14.09.2018

GDZIE: KAWA I CHILI Food & Events, ul. Międzynarodowa 42

BILETY: wstęp bezpłatny

10. LOLEK HULA w Sobotę

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet.

W najbliższą sobotę na scenie Lolka wystąpi zespół Life Club Band i DJ Andrew

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Pub Lolek / Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

11. Dżem / koncert plenerowy

Od organizatora:

Zespół Dżem, jedna z najstarszych polskich grup rockowych, pożegna lato z Białołęckim Ośrodkiem Kultury. Wielki koncert plenerowy tej niekwestionowanej legendy rocka odbędzie się 15 września 2018 roku o godz. 20:00 w Parku Picassa za Białołęcki Ośrodek Kultury przy van Gogha1.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Park Picassa ul. van Gogha 1

BILETY: wstęp bezpłatny

12. Święto Muranowa

Chcecie poznać osiedle Muranów i jego mieszkańców? Nic prostszego. Wystarczy, że w sobotę, 15 września weźmiecie udział w wydarzeniu Święto Muranowa. "Swoje stoiska zapowiadają wszystkie znaczące organizacje, stowarzyszenia, restauracje, kawiarnie, sklepy i punkty usługowe działające zarówno po śródmiejskiej, jak i wolskiej stronie Muranowa" - zachęcają organizatorzy wydarzenia przy Andersa 13. W programie wydarzenia jest m.in. bezpłatny pokaz filmu dokumentalnego pt „McQueen” w Kino Muranów. 50 wejściówek dostępnych będzie na hasło Święto Muranowa. Możemy liczyć też na warsztat rodzinny i spacer z przewodnikiem po Muranowie organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Rejestracji na wydarzenie możecie dokonać na stronie muzeum https://bilety.polin.pl/nienumerowane.html?id=71850

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Skwer Więźniów Politycznych Stalinizmu, Muranów

BILETY: wstęp bezpłatny

13. Żegnaj Lato na Bielanach

Od organizatora:

Niestety wakacje dobiegają końca. Podczas rodzinnego pikniku 15 września, pożegnajmy lato na Bielanach.

W strefie sportowo-rekreacyjnej będą prezentować się kluby sportowe działające na Bielanach dzieci i ich rodzice będą mogli zapoznać się z ich ofertą wiele konkurencji sprawnościowych dla uczestników pikniku nie zabraknie oczywiście dmuchańców, gier i animacji dla najmłodszych.

W strefie kulturalno-oświatowej zaprezentują się Bielański Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W strefie zdrowia i rodziny jak co roku mieszkańcy Dzielnicy będą mogli skorzystać z konsultacji lekarskich oraz uczestniczyć w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej

Zwieńczeniem imprezy będą wieczorne koncerty. Na bielanach zagrają Kamil Bednarek oraz Bovska.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Park Oiszyna, Bielany

BILETY: wstęp bezpłatny

14. Szkolenia na pumptracku w Dwa Osiem

Pumptrack to tor rowerowy, po którym należy poruszać się za pomocą balansu ciała i korzystania z hopek – tak, by pokonać trasę bez pedałowania. Jazda na pumptracku to doskonałe zajęcie, aby wyćwiczyć refleks, pewność siebie, zmysł równowagi i ogólne obycie z rowerem. Bezpłatne szkolenia z jazdy po pumptracku kierowane są zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych zawodników.

Szkolenia uczą bezpiecznego i efektywnego poruszania się po torze.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Dwa Osiem (nad Wisłą, Plac Zabaw, skwer im. Tadeusza Kahla)

BILETY: wstęp bezpłatny

15. II Warszawski Festiwal Kulinarny „Królewski stół”

Od organizatora:

Nazwa jest nieprzypadkowa zważywszy na lokalizację. Tę edycję organizujemy przy współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Urzędem Dzielnicy Wilanów, a tytułowy „Królewski stół” będzie inspiracją do rozmowy o przeszłości, współczesności i przyszłości jedzenia.

15 i 16 września równolegle w kilku lokalizacja będzie miało miejsce cała masa wydarzeń, dlatego warto wnikliwie przestudiować program, by wybrać dla siebie to co najlepsze.

Szczegółowy program Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego dostępny jest na warszawskifestiwalkulinarny.pl

KIEDY: 15-16.09.2018

GDZIE: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / Plaża Wilanów / Villa Intrata ul. Potockiego 23

BILETY: wstęp bezpłatny

16. Sprzątamy Las Kabacki

Co roku w trzeci weekend września w ramach akcji Clean up the World odbywa się wielkie sprzątanie świata. W tym roku wypada to na 15 września. Właśnie wtedy warto przyjść o godzinie 11.00 i zrobić mały krok w stronę lepszego świata. Po raz kolejny odbędzie się sprzątanie Lasu Kabackiego. Chętni mają do wyboru dwa miejsca zbiórki. Pierwsze z nich to parking przy ul. Pileckiego, skąd ruszą w kierunku ul. Żołny. Druga grupa wyruszy z ulicy Leśnej.

Akcja sprzątania lasu będzie przeprowadzona na obszarze rezerwatu wzdłuż ulicy Żołny i Garłaczy. Niezbędna jest odpowiednia odzież oraz obuwie. Rękawice i worki zapewniają organizatorzy. Po sprzątaniu bądź też w trakcie, worki ze śmieciami należy zostawić w poniższych lokalizacjach:

- Kosze na śmieci przy ul. Kormoranów, Dzierzby, Kolibrów, Puchaczy

- Na skraju lasu przy ulicy Żołny, Kanarkowej, Bogatki, Raniuszka, Kajakowej.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Las Kabacki

BILETY: wstęp bezpłatny

17. Piknik historyczny na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych

Od organizatora:

W programie pokazy umundurowania i uzbrojenia Armii Pruskiej, Wojska Bolszewickiego, Legionów Piłsudskiego, Armii Wielkopolskiej, powstańców wielkopolskich, jednostek niemieckich z II wojny światowej, Wojska Polskiego z 1939 r., Armii Czerwonej, Powstańców Warszawskich, partyzantki antykomunistycznej i Ludowego Wojska Polskiego. Oprócz tego publiczność będzie miała okazję zobaczyć, jak wyglądały szpital polowy i kuchnia wojenna.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Kamionkowskie Błonia Elekcyjne, Park Skaryszewski

BILETY: wstęp bezpłatny

18. Puchar Świata w taekwondo olimpijskim Polish Open – Warsaw Cup

To już czwarty raz, kiedy stolica Polski będzie gospodarzem zawodow Pucharu Świata w taekwondo olimpijskim Polish Open. Impreza odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej COS Torwar.

Podczas turnieju zawodnicy dorośli będą rywalizować w 56 kategoriach wagowych, zaś juniorzy i kadeci w 20 kategoriach. Stawką w grze są łącznie 224 medale, a zawalczy o nie 1200 zawodników z 49 krajów.

KIEDY: 15.09.2018

GDZIE: Hala Torwar

BILETY: wstęp bezpłatny

19. Wilanów Jazz 2018 - Bossa Norkah

Od organizatora:

Od 12 sierpnia w Wilanowie króluje jazz! Występem Kuba Stankiewicz Trio w Muzeum Plakatu zainaugurowaliśmy wielkie święto muzyki jazzowej WILANÓW JAZZ 2018. W ramach cyklu odbędzie się jeszcze 6 koncertów. Wystąpią znani, cenieni i lubiani artyści gatunku. Wstęp na to niepowtarzalne wydarzenie jest bezpłatny.

Koncerty odbywać się będą o godz. 19:00 w dwóch lokalizacjach: w Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów.

W najbliższy weekend na scenie wystąpi Bossa Norkah. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Urząd Dzielnicy Wilanów

BILETY: wstęp bezpłatny

20. Koncert zespołu Bracia

„Kolej na Wawer” to największe i najpopularniejsze wydarzenie kulturalne w dzielnicy Wawer, odbywające się od kilku lat. Przejazdowi przez dzielnicę zabytkowego pociągu parowego będą towarzyszyły występy na peronach PKP w pociągu z udziałem aktorów i orkiestry, piknik dla mieszkańców i przedstawienie w Kinokawiarni Stacja Falenica.Wydarzenie zakończy koncert zespołu Bracia.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Wawerskie Centrum Kultury

BILETY: wstęp bezpłatny

21. Zakończenie Sezonu Zumbowo-Salsowego

To ostatnia okazja aby poczuć upalny, latynoski klimat w samym centrum stolicy. LaPlaya zaprasza na darmowe zajęcia zumby w niedzielę o godz. 15:00. Plaża, gorące rytmy, taniec i fitness - nie ma lepszego sposobu na spędzenie niedzielnego popołudnia.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: La Playa

BILETY: wstęp bezpłatny

22. Piknik Brazylisjki

Niedzielne popołudnie w Hockach Klockach zapowiada się niezwykle gorąco. Wszystko za sprawą Pikniku Brazylijskiego, któremu towarzyszyć będzie cała masa atrakcji. Pojawią się brazylijscy bębniarze, warsztaty capoeiry oraz brazylijskie potrawy. Organizatorzy zaprosili również wystawców z kawą, herbatą, guaraną oraz kosmetykami prosto z Amazonii.

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Hocki Klocki / Bulwar Floty Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

23. Koncert Chopinowski w Łazienkach Królewskich

Trwa 59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00.

Podczas 59. sezonu Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich wystąpi w sumie 42 pianistów. Są to zarówno największe sławy muzyki klasycznej, jak i młodzi, uzdolnieni muzycy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. To właśnie dzięki występom wybitnych pianistów oraz urokliwej scenerii Łazienek Królewskich Koncerty Chopinowskie zyskały miano kulturalnej wizytówki stolicy.

W najbliższą niedzielę zagrają: 12:00 – Filip Wojciechowski, 16:00 – Justyna Galant

KIEDY: 16.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny