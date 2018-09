Darmowe imprezy Warszawa 21-23 września. Najciekawsze bezpłatne wydarzenia weekendu [PRZEGLĄD]

1. PIĄTEK-NIEDZIELA: Warsaw Weekend Gallery

Już po raz ósmy warszawskie galerie prywatne jednoczą się w ostatni weekend września, aby wspólnie celebrować warszawski festiwal sztuki współczesnej. W wydarzeniu uczestniczy łącznie 29 galerii, a w każdej z nich prezentowane będą premierowe wystawy. Wernisaże rozpoczną się jednocześnie w piątek o godzinie 17, a wystawy będzie można oglądać jeszcze w sobotę i niedzielę w godzinach 12-19.

Galerie biorące udział:

Galeria Asymetria / Biuro Wystaw / BWA Warszawa / Czułość / Galeria Dawid Radziszewski / Galeria Sztuki Współczesnej ESTA / Fundacja Archeologia Fotografii / Fundacja Profile / Fundacja Galerii Foksal / Highgallery Highgallery / Instytut Fotografii Fort / Galeria Le Guern / LETO / lokal_30 / Galeria Monopol / piktogram / Pola Magnetyczne / Polana Institute / Potencja / Propaganda / Prpgnd / Raster / Rodríguez Gallery / Galeria Stereo / Stroboskop / Galeria Szara / Galeria Szydłowski / Śmierć Człowieka / Wizytująca Galeria / Wschód

Szczegółowy opis wystaw i wydarzeń towarzyszących Warsaw Weekend Gallery znajdziecie pod adresem warsawgalleryweekend.pl/2018/

KIEDY: 21-23.09.2018

GDZIE: Warszawa – różne lokalizacje

BILETY: wstęp bezpłatny

2. PIĄTEK: Joga na trawie Pola Mokotowskiego

Wystarczy się wygodnie ubrać, wziąć ze sobą matę do jogi i pozytywne nastawienie. Kiedy to wszystko się odhaczy, można wziąć udział w jodze na trawie. Zbiórka jak zawsze o 17:00 pod Pomnikiem Jazdy Polskiej przy metrze Politechnika. Ćwiczenia odbywają się niedaleko tego miejsca.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Pole Mokotowskie / Pomnik Jazdy Polskiej

BILETY: wstęp bezpłatny

3. PIĄTEK: Fiesta de Wisła w Hockach Klockach

To już jedna z ostatnich nadwiślańskich imprez w tym roku. Hocki Klocki powoli kończąc sezon zapraszają na muzyczną podróż przez wszystkie wybrzeża świata. Nie zabraknie rytmów z Bałkanów, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Za konsoletą staną Global Diggers, czyli PapaBen, Duże Pe i Bratko.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Hocki Klocki, Bulwar Floty Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

4. PIĄTEK: Nadwiślański Świt z DJ Morowy w Grunt i Woda

NADWIŚLAŃSKI ŚWIT to niezwykle uwielbiany przez warszawiaków cykl imprez, przeznaczony dla tych, którzy wiedzą co to dobra impreza w wakacyjnym klimacie. Zabawa przy świetnej muzyce i pysznych drinkach, aż do wschodu słońca. Podobnie jak w Hockach Klockach, w Grunt i Woda również szykuje się jedno z ostatnich wydarzeń w tym sezonie. Pogoda jest obiecująca. To już ostatni moment na nadwiślańska imprezę! Zróbmy to dobrze! - namawiają organizatorzy.

O oprawę muzyczną zadba DJ MOROWY.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Grunt i Woda, Bulwar Floty Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

5. PIĄTEK: Lolek Hula

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet.

W najbliższy piątek na scenie Lolka wystąpi zespół True Colors – grający covery nieśmiertelnych hitów oraz DJ McDa

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Pub Lolek, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

6. PIĄTEK: Ostatni Stand-Up na Plaży w Ursusie

Najbliższy weekend to również koniec tegorocznej edycji Stand-Up na Plaży w Ursusie. Pokażcie ostatni raz w tym roku, że Ursus ma poczucie humoru! - apelują organizatorzy wydarzenia. Publiczność na plaży rozbawiać będą Magda Kubicka, Robert Sztygowski i Łukasz Kowalski, zaś wydarzenie poprowadzi Rafał Sumowski. Wydarzenie przeznaczone jest dla widzów dorosłych.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Plaża w Ursusie

BILETY: wstęp bezpłatny

7. Kino pod gwiazdami w Galerii Północnej

W każdy piątek września, na dachu Galerii Północnej odbywać się będzie projekcja filmu komediowego. Podczas najbliższego seansu widzowie zobaczą film pt. "Jutro będziemy szczęśliwi", w którym w główną rolę wciela się Omar Sy – aktor znany z "Nietykalnych"

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Galeria Północna

BILETY: wstęp bezpłatny

8. PIĄTEK: Straszny spacer po Starówce

Podczas tego spaceru poznasz budzące dreszczyk tajemnice warszawskiej Starówki. Wskazane zostanie miejsce gdzie znajdowało się prosektorium dla wiślańskich topielców, czy jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku. Udział w spacerze jest bezpłatny, natomiast po jego zakończeniu można obdarować przewodnika dobrowolną darowizną.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Plac Zamkowy, pod bramą Zamku Królewskiego

BILETY: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna

9. PIĄTEK: Wrześniowa Masa Krytyczna

W najbliższy piątek odbędzie się również Wrześniowa Masa Krytyczna. Tym razem cykliści pojadą ulicami Warszawy w związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.

TRASA:

Pl. Zamkowy, Miodowa, Senatorska, Pl. Bankowy, Andersa, Mickiewicza, Pl. Wilsona, Mickiewicza, Pl. Inwalidów, Mickiewicza, Andersa, Pl. Bankowy, Marszałkowska, rondo Dmowskiego Al. Jerozolimskie, Pl. Starynkiewicza, Al. Jerozolimskie, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Pl. Konstytucji, Waryńskiego, Boya, PL. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, Pl. Konstytucji, rondo Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, Al. 3 Maja, Most Poniatowskiego, Al. Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona, Al. Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Pl. Bankowy, Senatorska pl. Zamkowy.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: start na Placu Zamkowym

BILETY: udział bezpłatny

10. Darmowa Zumba-Fitness

Jak w każdy piątek i w ten przedostatni września od 19:00 do 20:30 na hali sportowej liceum odbywają się darmowe zajęcia z zumby. Są całkowicie bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Wystarczy przyjść w odpowiednie miejsce o odpowiedniej porze.

KIEDY: 31.08.2018

GDZIE: 1 LO im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15

BILETY: wstęp bezpłatny

11. PIĄTEK: Dźwięki z offu

Od organizatora:

Inauguracja drugiego sezonu unikalnego projektu koncertowego, którego istotą jest promowanie eksperymentalnych praktyk muzycznych w dotąd w zasadzie z nimi niekojarzonej przestrzeni domu kultury. W poprzedniej odsłonie cyklu prezentowały się projekty takie jak Ścianka, Najakotiva, Mapa, Księżyc, Moa Pillar, Kopyta Zła, Lotto, Hati, Alameda 5, Mirt/Ter, Mazut czy Innercity Ensemble, w produkcji są obecnie dwa albumy nagrane w ramach projektu dzięki wykorzystaniu połączenia sali widowiskowej Broadway z nowoczesnym studiem nagraniowym Domu Kultury Kadr.

Usłyszymy: JAAA! (prapremierowy odsłuch nowego albumu z wizualizacjami na żywo i premiera teledysku) oraz Tsvey (koncert)

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Dom Kultury "KADR" ul. Gintrowskiego 32

BILETY: wstęp bezpłatny

12. PIĄTEK Stand-Up w Drukarni

W najbliższy piątek komicy zawitają do praskiej Drukarni. Na scenie pojawi się Mieszko Minkiewicz, komik z 10-letnim stażem. Swoje żarty prezentował już między innymi w telewizji Polsat, TVP2, Nowa TV czy Comedy Central, a zapisy z jego występów w serwisie YouTube osiągają wiele tysięcy wyświetleń. Jako support wystąpi Daniel Midas.

KIEDY: 21.09.2018

GDZIE: Drukarnia, ul. Mińska 65

BILETY: wstęp bezpłatny

13. SOBOTA: Noc Świątyń w Warszawie 2018

Czwarta edycja Nocy Świątyń, organizowana w Warszawie i czterech innych miastach Polski, to świetny sposób nie tylko na poznanie świątyń od strony architektonicznej – w sobotni wieczór odbędzie się szereg prelekcji, debat, koncertów i pokazów filmowych. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych rozmową i spotkaniem – zarówno tych wierzących, jak i niewierzących.

Pełen program czwartej edycji Nocy Świątyń znajdziecie pod adresem nocswiatyn.pl

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Warszawa – różne lokalizacje

BILETY: wstęp bezpłatny

14. SOBOTA: Mokotów – Dzielnica Kultury

W najbliższą sobotę siły połączy kilkanaście instytucji kulturalno-oświatowych z Mokotowa. Zaowocuje to wieloma spektaklami, warsztatami, spotkaniami i koncertami. Impreza będzie przebiegać w Służewskim Domu Kultury przy ulicy Bacha 15. Główną atrakcją wieczoru będzie koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (17:00) oraz Anity Lipnickiej z The Hats (20:00)

Pełny program imprezy dostępny jest pod adresem mokotow.waw.pl

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15

BILETY: wstęp bezpłatny

15. SOBOTA Giełda Dobroci na Mińskiej

Giełdę Dobroci powinni odwiedzić wszyscy, którzy mają w swych szafach niepotrzebne ubrania lub pozostałości z jesiennych porządków. To doskonała okazja, aby pozbyć się niechcianych rzeczy, które mogą przydać się innym. Jednocześnie w zamian można przygarnąć inne przedmioty lub odzież, które wpadną nam w oko. Jak piszą organizatorzy, Giełda Dobroci to w skrócie proces oddaj / weź / zamień.

KIEDY: 22.09.2018 godz. 12:00

GDZIE: Mińska 65

BILETY: wstęp bezpłatny

16. SOBOTA: Wolski Slow Life

Od organizatora:

Ostatnie dni słońca to dobra okazja do tego, aby przenieść się wspomnieniami na plażę i nad morze. Na jeden dzień patio przy Wolskim Centrum Kultury (filia przy Działdowskiej 6) zamieni się w przestrzeń relaksu, gdzie dowiesz się jak, złapać równowagę pomiędzy pracą a spędzaniem czasu wolnego.

W programie:

19.00 - Koncert zespołu Rebeka, elektroniczny duet z Poznania powraca z nowym singlem Cavergirl.

20.30 - Wizualizacje na budynku

Przez cały dzień zapraszamy na relaks przy basenie, gdzie będzie można posłuchać słonecznych rytmów, o które zadba Dj Bum oraz spróbować infuzowanych drinków bezalkoholowych, które przygotowanych przez somalierów Pochwały niekonsekwencji.

Na spragnionych wyciszenia będzie czekać samochód do spania i medytacji, nowy projekt artystyczny Dawida Zalevskiego.

Przygotowaliśmy również warsztaty kreatywne o kawie, kwiatach i jedzeniu dla najmłodszych przygotowane przez Sowaliska.

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

BILETY: wstęp bezpłatny

17. SOBOTA: Warsztaty Gwary Warszawskiej

Fundacja Animacja serdecznie zaprasza seniorów 60+ i młodzież na bezpłatne międzypokoleniowe warsztaty posługiwania się warszawską gwarą. Dzięki angażującym ćwiczeniom i grom młodzież i seniorzy wspólnie przyswoją tajniki stołecznej nawijki ;) Poznają przy tym historię Warszawy oraz postać Homera warszawskiej ulicy - Stefana „Wiecha” Wiecheckiego.

W najbliższy weekend mieszkańcy stolicy będą mieli doskonąłą okazję do zgłębienia wiedzy na temat dawnej Warszawy. Wszystko za sprawą międzypokoleniowych warsztatów, które podejmują temat gwary. Warsztaty będą prowadzone w formie gier i ćwiczeń, które odkryją tajniki stołecznej nawijki. Organizatorzy przybliżą również postać Stefana "Wiecha" Wiecheckiego. Zajęcia poprowadzi Martyna Goździuk ze Stowarzyszenia Gwara Warszawska

UWAGA! Obowiązują zapisy. Zgłoszenie należy kierować pod nr tel: 730 303 025 lub na maila: pragagada@gmail.com

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskabińska 2

BILETY: wstęp bezpłatny

18. SOBOTA-NIEDZIELA: Tai - chi na świeżym powietrzu

W każdą sobotę i niedzielę do końca września, w Parku Szymańskiego i Parku na Moczydle odbywać się będą bezpłatne zajęcia Tai-chi. Zajęcia nie są objęte zapisami, więc wystarczy przyjść o określonej godzinie i stawić się przy siłowni plenerowej w wyżej wymienionych parkach.

KIEDY: 22-23.09.2018

GDZIE: Park Szymańskiego, Park na Moczydle

BILETY: wstęp bezpłatny

19. SOBOTA: Pożegnanie Lata – Piknik Rodzinny na Pradze

Piknik rodzinny na Pradze z okazji zakończenia lata to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez tej dzielnicy. Jak zwykle nie zabraknie jarmarku ze smakołykami, rękodziełami czy przysmakami regionalnymi. Maluchy będą mogły spędzić czas w strefie dziecięcej, gdzie czekają na nich konkursy, animacje, zabawy i ciekawe warsztaty. Pojawi się również strefa sportowa z turniejami w różnych dyscyplinach i strefa zdrowia, w której będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Kawęczyńska 35

BILETY: wstęp bezpłatny

20. SOBOTA: Sylwester na niby w Hockach Klockach

Hocki Klokci hucznie świętują zakończenie lata. Z okazji jednej z ostatnich imprez w tym sezonie zorganizują...sylwestra na niby!

"Zrobimy wszystko, abyście poczuli się tak jak w prawdziwą noc sylwestrową, dlatego też w Hockach spadnie konfetti, poleje się szampan, odliczymy czas do północy odpalimy fajerwexy" – piszą organizatorzy.

Tego wieczoru w Hockach zagra aż 9 DJ'i, a będą to: Zeppy Zep, KVBA84, I Say Mikey, Kuvau, DJ PUNCHLINE, Vinylstealer, Ptaku (Porządne Dziewczyny), Kotojeleń (Rapperoni), Dj Rizzle

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Hocki Klocki, Bulwar Floty Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

21. SOBOTA: Zatrzęś Gruntem

Zatrzęś Gruntem to cykl sobotnich imprez w nadwiślańskiej miejscówce Grunt i Woda. Z głośników usłyszymy miks imprezowo-tanecznych brzmień, do których bawić się będzie cały parkiet. Atmosferę rozgrzeją barmani serwujący najlepsze koktajle na barze.

O oprawę muzyczną zadba DJ Chudy

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Grunt i Woda

BILETY: wstęp bezpłatny

22. SOBOTA: Wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich

Na spacerze głównym tematem będą mniej znane miejsca Łazienek, do których większość zwiedzających nigdy nie dociera. Usłyszycie o ich tajemnicach i sekretach. Moc wrażeń gwarantowana! Na spacerze tym dowiecie się m.in.: kto zabił księcia Ziemowita lub co Łazienki mają wspólnego z uwięzieniem marszałka Piłsudskiego.

KIEDY: 22.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie, godz 19.30, zbiórka przy alejach Ujazdowskich przy wejściu do Łazienek Królewskich znajdującym się najbliżej Ogrodu Botanicznego

BILETY: wstęp bezpłatny / dobrowolna darowizna dla przewodnika

23. SOBOTA: Metody przesłuchania i pozyskiwania informacji. Wykład otwarty

Od organizatora:

Wykładowca Wiesław Zyskowski, przedstawi Wam sposoby pozyskiwania informacji i przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI. Były policjant, trener i moderator warsztatów umiejętnościowych dla prokuratorów pionów śledczych, administracji celno-skarbowej, Straży Granicznej oraz służb specjalnych. Wykładowca na kilkunastu uczelniach w kraju z zakresu „Psychologii śledczej” oraz „Sztuki pozyskiwania informacji”. Brał udział w kilkunastu śledztwach wewnętrznych na zlecenie firm w kraju i za granicą, gdzie poprzez zastosowane przesłuchania i rozmowy doprowadził do ustalenia winnych działających na szkodę firmy oraz innych ważnych informacji.

KIEDY: 22.09.2018 godz. 19:00

GDZIE: Worek Kości, ul. Bagatela 10

BILETY: wstęp bezpłatny

24. NIEDZIELA: Uliczna Sztuka Uliczne Jedzenie

W najbliższą niedzielę Park Szczęśliwicki zmieni się w raj dla łasuchów i fanów hip-hopu. Podczas eventu "Uliczna Sztuka Uliczne Jedzenie" będziemy mogli podziwiać zmagania tancerzy breakdance'u, wziąć udział w warsztatach tanecznych, przysłuchiwać się ciekawym koncertom i przyjrzeć się poczynaniom ulicznych artystów podczas Graffiti Jam'u.

Ci, których bardziej interesuje drugi człon nazwy imprezy, wezmą udział w warsztatach kulinarnych, podczas których zgłębią tajniki kuchni włoskiej, hiszpańskiej, tajskiej, peruwiańskiej, śródziemnomorskiej i japońskiej. Nie zabraknie również Food Trucków.

KIEDY: 23.09.2018

GDZIE: Park Szczęśliwicki

BILETY: wstęp bezpłatny

25. NIEDZIELA: Joga w Parku Praskim

Od organizatora:

Joga w Parku Praskim to wyjątkowa inicjatywa. Realizowana z potrzeby mieszkańców dzięki wsparciu Budżetu Partycypacyjnego i Urzędu Praga-Północ, daje szansę wszystkim mieszkańcom skorzystania z dobrodziejstw jogi nieodpłatnie. Zajęcia są dla wszystkich, małych i dużych, początkujących i zaawansowanych.

Joga w Parku Praskim skierowana jest do wszystkich, którzy chcą odpuścić codzienne stresy i napięcia, i poprzez sprawdzony przez wieki ruch jakim jest joga, poprawić swoją kondycje fizyczną i psychiczną.

grupa I, 10:00-11:30, dzieci i młodzież „Jogowe zoo”

grupa II, 11:30–13:00, dorośli i seniorzy „Przez ciało do zdrowia”

na zajęcia obowiązują zapisy:

jogawparkupraskim@gmail.com

KIEDY: 23.09.2018

GDZIE: Park Praskich

BILETY: wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy

26. NIEDZIELA: Wolska Jesień Kultury: Koncert Blue Cafe

Od organizatora:

Artyści zespołu sięgając do historii polskiej piosenki, przypominają najpiękniejsze utwory z lat 20. i 30. XX wieku, czyli okresu eleganckich kawiarni, wytwornych teatrów, szalonych kabaretów i swingujących dancingów.

Nowe, autorskie aranżacje popularnych piosenek z repertuaru M. Fogga, Z. Pogorzelskiej, E. Bodo, T. Faliszewskiego i L. Messal, a przy tym kameralny klimat koncertu, nadają dawnym przebojom świeżości i niepowtarzalnego uroku.

KIEDY: 23.09.2018

GDZIE: Amfiteatr w Parku Sowińskiego

BILETY: wstęp bezpłatny

27. NIEDZIELA: Football Talent Show

Football Talent Show to impreza dedykowana warszawskim pasjonatom piłki nożnej. Podczas wydarzenia będziemy mogli podziwiać pokazowe treningi, wziąć udział w warsztatach kulinarnych czy konkursach z nagrodami. Główną atrakcją będzie wielkie piłkarskie show z udziałem Krzycha Golonki z kanału Trenuj z Krzychem, znanego również z programu Mam Talent.

KIEDY: 23.09.2018

GDZIE: Boisko SP 60, ul. Zbaraska 3

BILETY: wstęp bezpłatny

28. Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich

Trwa 59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00.

W najbliższą niedzielę usłyszycie: godz. 12:00 – Jerzy Sterczyński, 16:00 – Yuka Susono

KIEDY: 23.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny