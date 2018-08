DARMOWE IMPREZY WARSZAWA 24-26 sierpnia. Najciekawsze bezpłatne wydarzenia weekendu

1. PIĄTEK-NIEDZIELA: Ping-pong w Hali Gwardii

Do 26 sierpnia Hala Gwardii zaprasza na wakacje z ping-pongiem. W trakcie czterech sierpniowych weekendów, od piątku do niedzieli organizatorzy zapewniają wszystkim gościom Hali bezpłatne lekcje tenisa stołowego, a także rozgrywanie sparingów i treningi z profesjonalistami. Będą również pokazy gry w tenisa stołowego, turnieje i konkursy z nagrodami dla dzieci, dorosłych i seniorów. Stoły do tenisa stołowego będą dostępne we wszystkie weekendy sierpnia, od piątku do niedzieli w godzinach funkcjonowania Hali Gwardii.

KIEDY: 24-26.08.2018

GDZIE: Hala Gwardii

BILETY: wstęp bezpłatny

2. PIĄTEK: Nadwiślański Świt w Grunt i Woda

NADWIŚLAŃSKI ŚWIT to niezwykle uwielbiany przez warszawiaków cykl imprez, przeznaczony dla tych, którzy wiedzą co to dobra impreza w wakacyjnym klimacie. Zabawa przy świetnej muzyce i pysznych drinkach, aż do wschodu słońca.

KIEDY: 17.08.2018

GDZIE: Grunt i Woda

BILETY: wstęp bezpłatny

3. PIĄTEK: Fotografia cyfrowa dla seniorów

Fotografia cyfrowa dla seniorów to zajęcia realizowane w ramach projektu „Spotkajmy się na Twardej”. Projekt został zgłoszony w budżecie partycypacyjnym, jego celem jest integracja lokalnej społeczności Śródmieścia. W piątek 24 sierpnia odbędą się warsztaty fotograficzne dla seniorów. Wstęp jest bezpłatny, ale konieczne jest posiadanie własnego sprzętu fotograficznego – wystarczy najprostszy aparat cyfrowy, telefon komórkowy, czy tablet.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na warsztaty pod numerem tel. 500 080 498 lub mailowo: natwardej@um.warszawa.pl.

KIEDY: 24.08.2018

GDZIE: ul. Twarda 1

BILETY: wstęp bezpłatny

4. PIĄTEK: Twórcze Podwieczorki – koncert Warsaw Dixie Band

Twórcze podwieczorki to cykl imprez kulturalnych odbywających się na Białołęce. Imprezy są odpowiednie zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Wydarzenia odbywają się w zaaranżowanym amfiteatrze w parku Henrykowskim. Jak piszą organizatorzy dzięki zaproszonym artystom będzie można przenieść się do słonecznej Hiszpanii, czy posłuchać przebojów zza naszej wschodniej granicy.

W piątek 24 sierpnia na scenie wystąpi zespół Warsaw Dixie Band, czyli formacja grająca dixielandową. W repertuarze zespołu można znaleźć najsłynniejsze utwory radosnego jazzu tradycyjnego, czyli tzw. stylu nowoorleańskiego.

KIEDY: 24.08.2018

GDZIE: Park Henrykowski, Białołęka

BILETY: wstęp bezpłatny

5. PIĄTEK: ArtPark 2018: „Night Flight to the America Latina”

Od organizatora:

Impreza latynoamerykańska w klimacie karnawału brazylijskiego i karaibskiego. W trakcie wieczoru wystąpią zmysłowe tancerki z Rewii As Belezas do Brasil, zaśpiewa zmysłowa i jedyna w swoim klimacie Yaremi Mercedes del Kordos z akompaniamentem perkusjonalisty z Kolumbii Aicardo Mosquera. Nie zabraknie animacji z nauką salsy, reggaeton i bachaty. Nad całością będzie czuwał konferansjer i legenda latino w Polsce – DJ Ed Szynszyl.

KIEDY: 24.08.2018

GDZIE: Park im. Marsz. E. Rydza-Śmigłego

BILETY: wstęp bezpłatny

6. PIĄTEK: Pożegnanie lata w Hard Rock Cafe

W piątek 24 sierpnia, w Hard Rock Cafe odbędzie się impreza z okazji zakończenia lata. Na scenie zagra zespół The Underground Man wykonujący muzykę alternatywną oraz Kapela Góralska Ciupaga. W trakcie imprezy będzie możliwość darmowej degustacji piw Grupy Żywiec. Start wydarzenia o godzinie 19.

KIEDY: 24.08.2018

GDZIE: Hard Rock Cafe (Złote Tarasy, ul. Złota 59)

BILETY: wstęp bezpłatny

7. PIĄTEK: Lato w nowym – koncert ŻAL

W czasie wakacji przestrzeń teatru oraz podwórko przy ulicy Madalińskiego będzie otwarte dla wszystkich. Nie ogłaszamy sezonu ogórkowego, wręcz odwrotnie wraz z Wars i Sawa w Nowym oraz Pardon, To Tu otwieramy sezon letni.

Przez całe wakacje w przestrzeni Nowego Teatru oraz sąsiadującego mu podwórka przy ulicy Madalińskiego odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych. W najbliższy piątek na scenie wystąpi duet ŻAL. Ich twórczość to fuzja muzyki elektronicznej, gitary, syntezatorów i wokalu. W Nowym Teatrze zagrają w ramach Koncertów Młodej Sceny Muzycznej. Start imprezy o godzinie 20:30

KIEDY: 24.08.2018

GDZIE: Nowy Teatr (ul. Madalińskiego 10/16)

BILETY: wstęp bezpłatny

8. PIĄTEK: LOLEK HULA: The Stars + DJ McDa

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet.

W najbliższy piątek na scenie Lolka wystąpi zespół The Stars – grający covery nieśmiertelnych hitów oraz DJ McDa

KIEDY: 24.08.2018

GDZIE: Pub Lolek (Pole Mokotowskie)

BILETY: wstęp bezpłatny

9. SOBOTA: Capoeira nad Wisłą

Sobotnie poranki lata warto wykorzystać na trening na świeżym powietrzu. Capoeira u swych podstaw była lekiem na trudy codziennego życia w szesnastowiecznej Brazylii, a także doskonałym sposobem podkreślenia indywidualności kulturowej tamtejszej ludności. Swoją ekspresyjnością i rytmem nawiązuje zarówno do dawnych, rytualnych tańców afrykańskich plemion, jak również obyczajowości charakterystycznej dla Indian z Ameryki Południowej. To jedyna sztuka walki, która łączy w sobie elementy samoobrony, tańca i akrobatyki. Stale modernizowana przez swoich mistrzów, w ciągu wielu lat istnienia, zdołała doskonale dopasować się do czasów współczesnych. Uczestnicy powinni mieć na sobie długie spodnie nie krępujące ruchów, koszulkę i sportowe buty.

Zajęcia poprowadzi Marek Uzdowski z Capoeira Warszawa Wola - Grupa Beribazu Monitor Bujão.

KIEDY: 25.08.2018 godz. 10:30-12:00

GDZIE: Pomost 511, bulwar Flotylli Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

10. SOBOTA: Za życie niezwyczajne w Grunt i Woda

To cykl imprez, które będziecie wspominać latami. Muzyka, DJe, koktajle i parkiet pełny do rana. W najbliższą sobotę odbędzie się specjalny koncert Tribute to Michael Jackson. Nick Sinckler i Ania Rosochacka wraz z zespołem zagrają największe hity Jacksona. Ponadto na scenie wystąpią Rastamaniek & Sebastian. Start imprezy o godzinie 21.

KIEDY: 25.08.2018

GDZIE: Grunt i Woda (Bulwar Floty Wiślanej)

BILETY: wstęp bezpłatny

11. SOBOTA: LOLEK Hula 36,6 The Band + DJ Prince Vitold

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet. W sobotę na scenie Lolka wystąpi zespół 36,6 The Band grający rocka i bluesa oraz DJ Prince Vitold.

KIEDY: 25.08.2018

GDZIE: Pub Lolek (Pole Mokotowskie)

BILETY: wstęp bezpłatny

12. SOBOTA: Festiwal Lodów Rzemieślniczych

W jednym miejscu znajdziemy wszystkie najlepsze lody rzemieślnicze o klasycznych, ale i najbardziej wyszukanych smakach. Nie zabraknie więc np. zielonej matchy czy smaku bezy z marakują. Wszyscy powinni być zadowoleni - i amatorzy klasycznych lodów gałkowych z najlepszej śmietany i wegańskich bez dodatku mleka i jaj, a nawet tajskich z dodatkami. Zjecie je w klasycznych wafelkach, czarnych waflach, bąbel waflach czy kubeczkach.

"Nie trzeba wybierać, można zjeść je wszystkie" - przekonują organizatorzy.

KIEDY: 25.08.2018 od godziny 12:00

GDZIE: Cud nad Wisłą / Pomost 511 (Bulwar Floty Wiślanej)

BILETY: wstęp bezpłatny

13. SOBOTA: Dzień zabawy Nickelodeon

Coś dla najmłodszych i ich rodziców. Jeśli nie macie planów na weekend, a Wasze dziecko ma mnóstwo energii - musicie tutaj przyjść. W sobotę, 25 sierpnia 2018 roku stacja Nickelodeon zaprasza młodych widzów na szóstą edycję Dnia Zabawy Nickelodeon. Na uczestników będą czekać dziesiątki gier zręcznościowych i konkursów z nagrodami. Nie zabraknie także Minimaratonu i wiele innych atrakcji sportowych. W zeszłym roku wydarzenie to przyciągnęło ponad 10 tysięcy uczestników. Celem całego wydarzenia jest zwrócenie uwagi młodych widzów oraz ich rodziców na to, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu przez dzieci i rodziców. Właśnie dlatego w dniu 25 sierpnia, podczas trwania imprezy, stacja Nickelodeon Polska w godzinach 12:00 – 16:00 wygasi swoją antenę i stronę internetową zachęcając do spędzania czasu w inny sposób.

KIEDY: 25.08.2018 w godzinach 11-17

GDZIE: Teren przy Akademii Wychowania Fizycznego, przy ul. Marymonckiej 34

BILETY: wstęp bezpłatny

14. SOBOTA-NIEDZIELA: Animacje dla dzieci w Grunt i Woda

W każdą sobotę i niedzielę Grunt i Woda organizuje animacje dla dzieci. Atrakcje są kierowane do dzieci w szczególności od 2 do 7 roku życia. Planowane zabawy to między innymi malowanie twarzy, skręcanie baloników, przeciąganie liny czy robienie giga baniek.

Zajęcia prowadzone są przez animatorki z zespołu skakanka.com.pl

KIEDY: 25-26.08.2018

GDZIE: Grunt i Woda

BILETY: wstęp bezpłatny

15. NIEDZIELA: 58. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich

Po raz pierwszy koncerty pod Pomnikiem Chopina zorganizowano w 1959 r., wkrótce po zrekonstruowaniu pomnika wybitnego polskiego kompozytora. Od tego czasu odbywają się tam nieprzerwanie, wpisując się w kulturalny kalendarz stolicy.

58. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich.

Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywać się będą w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00, aż do 24 września. Usłyszycie światowej sławy pianistów, w tym wybitnych muzyków młodego pokolenia.

W najbliższą niedzielę zagrają:

12:00 Rinko Kobayashi

16:00 Anna Hajduk-Rynkowicz

KIEDY: 26.08.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny

16. NIEDZIELA: Festiwal Singera - „OBLICZA JIDYSZKAJT” – DZIEŃ OTWARTY CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Od organizatora:

Centrum Kultury Jidysz to wyjątkowe na mapie Warszawy miejsce, którego działalność skupiona jest przede wszystkim wokół kultury i języka Żydów aszkenazyjskich. Założone przez Fundację Shalom z inicjatywy Gołdy Tencer, dziś działa w ramach Teatru Żydowskiego-Centrum Kultury Jidysz. Przez cały rok akademicki prowadzone są tu lektoraty języka jidysz i hebrajskiego, warsztaty piosenki żydowskiej oraz warsztaty dla dzieci. Działają też Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Żydowski Uniwersytet Otwarty. Co roku organizowane jest także Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz, na które przyjeżdżają osoby z całego świata, by wspólnie uczyć się języka jidysz oraz poznawać kulturę Żydów aszkenazyjskich.

PROGRAM DNIA OTWARTEGO:

godz. 11.00-12.00 Warsztaty piosenki jidysz prowadzone przez Teresę Wrońską

godz. 12.00-12.45 Pokazowa lekcja języka jidysz prowadzona przez Martynę Steckiewicz

godz. 13.00-13.45 Pokazowa lekcja języka hebrajskiego prowadzona przez Reginę Gromacką

godz. 14.00-15.00 Warsztaty dla dzieci 3-8 lat: „Śladami pana Singera” – wycieczka po Warszawie inspirowana książką „Warszawiacy” Prowadzenie: Anna Pietruszka-Dróżdż i Sylwia Markowska. Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod adresem e-mail: ckj@jidysz.org.pl

godz. 15.15-16.30 Spotkanie wokół książki Michaela Chabona „Związek żydowskich policjantów”. Goście: Adam Lipszyc, Karolina Szymaniak. Prowadzenie: Mariusz Czubaj

godz. 16.45-18.45 Spacer śladami bohaterów projektu „Zichrojnes – wspomnienia*”, spotkanie pod Centrum Kultury Jidysz. Prowadzenie: Waldemar Prokop, przewodnik miejski

KIEDY: 26.08.2018

GDZIE: Centrum Kultury Jidysz ul. Andersa 15

BILETY: wstęp bezpłatny

17. NIEDZIELA: Wielki Piknik Różnorodności

Wielki Piknik Różnorodności to impreza, której organizatorzy chcą udowodnić, że wizerunek stolicy może tworzyć każdy bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, orientację seksualną, kolor skóry, wiek, czy sprawność fizyczną. Celem pikniku jest ukazanie różnorodności jako wartości, która zakorzenia się w historię Warszawy.

Gości pikniku czeka wiele wydarzeń kulturalnych i występów scenicznych. Między innymi za mikrofon chwyci komik Bartek Wojtkowski, który swoim poczuciem humoru oswaja publiczności zespół Tourette’a.

KIEDY: 26.08.2018

GDZIE: nad Wisłą, Plac Zabaw, skwer im. Tadeusza Kahla

BILETY: wstęp bezpłatny

18. NIEDZIELA: Targ Śniadaniowy na Agrykoli

Targ Śniadaniowy w Warszawie to weekendowe śniadania na świeżym powietrzu. Podczas targów śniadaniowych spotkamy lokalnych wystawców serwujących regionalne specjały z całej Polski, ale i dania kuchni egzotycznych oraz autorskie potrawy kulinarnych pasjonatów.

KIEDY: 26.08.2018

GDZIE: Park Agrykola

BILETY: wstęp bezpłatny

19. NIEDZIELA: Festiwal Azjatycki w Iskrze

Jeśli lubicie azjatycką kuchnię nie może was zabraknąć na tym wydarzeniu. Już 26 sierpnia w klubie Iskra na Polu Mokotowskim odbędzie się Festiwal Azjatycki. "Iskra zapachnie trawą cytrynową, imbirem i ostrym chilli. Będzie marynowana rzepa i czarny sezam, domowe curry z chrupiącymi warzywami i świeżą kolendrą, zupa pho i vietnamskie kanapki bahn mi" - zachęcają organizatorzy wydarzenia Festiwal Azjatycki. Już w niedzielę, 26 sierpnia mamy szansę wybrać się na wyjątkowy street food.

KIEDY: 26.08.2018

GDZIE: Klub Iskra Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

20. NIEDZIELA: Piknik Brazylijski nad Wisłą

Od organizatora:

Jeżeli chcecie pochillować przy brzmieniach brazylijskich bębnów, to na pewno ucieszycie się z występu bębniarzy!

Jeżeli chcecie się poruszać, to warsztaty z Capoeira poprowadzą UNICAR Capoeira Warszawa

A jeżeli poczujecie głód, to szybko ugaszą go BRASIL ON THE PLATE

Co więcej, pojawią się również wystawcy z kawą, herbatą, guaraną i kosmetykami z Amazonii!

KIEDY: 26.08.2018

GDZIE: Hocki Klocki (Bulwar Floty Wiślanej)

BILETY: wstęp bezpłatny