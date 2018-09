DARMOWE IMPREZY WARSZAWA 28-30 września. Najciekawsze bezpłatne wydarzenia weekendu [PRZEGLĄD]

1. PIĄTEK: Lolek Hula

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet. W najbliższy piątek na scenie Lolka wystąpi zespół True Colors – grający covery nieśmiertelnych hitów oraz DJ Andrew

KIEDY: 28.09.2018

GDZIE: Pub Lolek, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

2. PIĄTEK: Kino pod gwiazdami w Galerii Północnej

W ramach cyklu "Kino pod gwiazdami w Galerii Północnej" w najbliższy piątek odbędzie się już ostatnia projekcja w tym roku. Tym razem wyświetlą film pt. "Moje wielkie greckie wesele". Start seansu jak zawsze o godzinie 20.

KIEDY: 28.09.2018

GDZIE: Galeria Północna

BILETY: wstęp bezpłatny

3. PIĄTEK: Inauguracja Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier

W najbliższy piątek 28 września rozpocznie się tegoroczna edycja Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier. WFKBB jest cyklem bezpłatnych wydarzeń dostępnych dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, sytuację rodzinną czy materialną lub rodzaj i stopień niepełnosprawności. W festiwal angażują się kina, teatry, galerie oraz muzea. Ponadto organizatorzy festiwalu zapewnili wiele innych wydarzeń – warsztatów, spotkań czy spacerów.

Pełny program Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier dostępny jest pod adresem www.wfkbb.pl

KIEDY: 28.09-07.10.2018

GDZIE: Wiele lokalizacji na terenie Warszawy

BILETY: wydarzenia w ramach festiwalu są bezpłatne

4. PIĄTEK: Joga na trawie Pola Mokotowskiego

Wystarczy się wygodnie ubrać, wziąć ze sobą matę do jogi i pozytywne nastawienie. Kiedy to wszystko się odhaczy, można wziąć udział w jodze na trawie. Zbiórka jak zawsze o 17:00 pod Pomnikiem Jazdy Polskiej przy metrze Politechnika. Ćwiczenia odbywają się niedaleko tego miejsca.

KIEDY: 28.09.2018

GDZIE: Pomnik Jazdy Polskiej

BILETY: udział bezpłatny

5. PIĄTEK: Off na Zakręcie – aż ciarki przechodzą

Miłośnicy filmów krótkometrażowych, piątkowy wieczór powinni spędzić na Bielanach. W filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, przy ulicy Estrady 112 odbędzie się pokaz pięciu krótkich filmów, a będą to:

Pickup, reż. Arkadiusz Biedrzycki (Polska)

Zagubieni w pyle, reż. SoranEbrahim (Irak)

Zniknięcie, reż. Bartosz Kruhlik (Polska)

Potwory nie istnieją, reż. Paul Urkijo (Hiszpania)

Ptaszyna, reż. NikolinaMudronja (Słowenia)

Start wydarzenia o godzinie 19. Łączny czas projekcji filmów wynosi 85 minut.

KIEDY: 28.09.2018

GDZIE: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

BILETY: wstęp bezpłatny

6. PIĄTEK: Darmowa Zumba-Fitness

Jak w każdy piątek, tak i w ten ostatni września, od 19:00 do 20:30 na hali sportowej liceum odbywają się darmowe zajęcia z zumby. Są całkowicie bezpłatne i nie wymagają rejestracji. Wystarczy przyjść w odpowiednie miejsce o odpowiedniej porze.

KIEDY: 28.09.2018

GDZIE: 1 LO im. B. Limanowskiego, ul. Felińskiego 15

BILETY: udział bezpłatny

7. PIĄTEK: Wieczorny spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich

Na spacerze głównym tematem będą mniej znane miejsca Łazienek, do których większość zwiedzających nigdy nie dociera. Usłyszycie o ich tajemnicach i sekretach. Moc wrażeń gwarantowana!

KIEDY: 28.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: udział bezpłatny / dobrowolna darowizna dla przewodnika

8. SOBOTA: Parkrun - biegi po Warszawie i okolicach

Jeśli od jakiegoś czasu myślisz o tym, żeby zacząć biegać, ale brakuje Ci motywacji, to wydarzenie specjalnie dla Ciebie. Parkrun to cykliczne i bezpłatne biegi na dystansie 5 km z pomiarem czasu organizowane w każdą sobotę o 9.00 rano. Nie ma znaczenia jaki masz biegowy staż, jakie uzyskujesz rezultaty czy to, w jakim jesteś wieku - wydarzenie skierowane jest do wszystkich. Udział w biegach jest bezpłatny na podstawie jednorazowej rejestracji w systemie parkrun. W Warszawie biegi odbywają się na Bródnie, Pradze, Ursynowie oraz Żoliborzu. Pozostałe biegi organizowane są w Grodzisku Mazowieckim, Konstancinie oraz Pruszkowie. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz link do rejestracji znajdziecie na stronie organizatora: https://www.parkrun.pl/

KIEDY: 29.09.2018

GDZIE: Warszawa i okolice – różne lokalizacje

BILETY: udział bezpłatny

9. SOBOTA-NIEDZIELA: Targi Rzeczy Wyszukanych – edycja jesienna

Od organizatora:

Kolejna edycja Targów rzeczy Wyszukanych!

Zapraszam 29/30 września na dwa dni wielkiego handlowania, chillowania, biesiadowania!

Warszawska Praga jest jedną z najbardziej fascynujących dzielnic stolicy. Jej specyficzny praski folklor, postindustrialne obiekty i handlowo-rzemieślniczy charakter od lat przyciągają miłośników awangardy i ludzi, którzy poszukują miejsc o wyjątkowej atmosferze. Bazary są tradycją, bez której trudno wyobrazić sobie krajobraz Pragi.

Wystawcy z całej polski! vintage, antyki, starocie, bibeloty, płyty winylowe i książki. Rękodzieło, design, obrazy, grafiki, rzeźba. Prace młodych zdolnych z Akademii Sztuk Pięknych. Meble, wyposażenie do domu i ogrodu.

KIEDY: 29-30.09.2018

GDZIE: Zoo Market Aleja Solidarności 55

BILETY: wstęp bezpłatny

10. SOBOTA: Lolek Hula

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet. W najbliższą sobotę na scenie Lolka wystąpi zespół True Colors – grający covery nieśmiertelnych hitów oraz DJ Claudiush

KIEDY: 29.09.2018

GDZIE: Pub Lolek, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

11. SOBOTA: Koncert zespołu PERFECT

Od organizatora:

Perfect – kultowy, polski zespół rockowy, istniejący na rynku muzycznym od 1980 roku. Ogromną popularnością cieszył się już praktycznie od początku swojej działalności.

Z tego okresu pochodzą największe przeboje grupy: Nie płacz Ewka, Chcemy być sobą, Ale wkoło jest wesoło, Niewiele ci mogę dać, Autobiografia. Po kilkuletniej przerwie, w 1993 roku zespół reaktywował się i działa do dziś odnosząc kolejne sukcesy.

Perfect zagra w Warszawie już w najbliższą sobotę 29 września. Impreza jest bezpłatna i odbędzie się w amfiteatrze parku Sowińskiego na Woli.

KIEDY: 29.09.2018

GDZIE: Amfiteatr parku Sowińskiego

BILETY: wstęp bezpłatny

12. SOBOTA-NIEDZIELA: Urodziny Hali Gwardii

Hala Gwardii w nowej odsłonie istnieje już od roku. Z okazji pierwszych urodzin odświeżonej aranżacji obiektu, w Hali Gwardii odbędzie się szereg wydarzeń nawiązujących do historycznej przeszłości hali oraz obecnego przeznaczenia ponad 100-letniej budowli. Nie zabraknie więc aktywności bokserskich oraz wrażeń kulinarnych. Pełny program wydarzenia dostępny jest w oficjalnych mediach społecznościowych Hali Gwardii. Możemy zdradzić, że na uczestników czekają pokazy filmowe, gotowanie, czy pokazy bokserskie.

KIEDY: 29-30.09.2018

GDZIE: Hala Gwardii

BILETY: wstęp bezpłatny

13. SOBOTA-NIEDZIELA: Tai-chi na świeżym powietrzu

W weekend od 11:00 do 12:30 można w pięknych okolicznościach przyrody poćwiczyć Tai-Chi. Zbiórki odbywają się przy siłowniach plenerowych. Zapisy nie są wymagane.

KIEDY: 29-30.09.2018

GDZIE: Sobota – Park Szymańskiego, Niedziela – Park na Moczydle

BILETY: udział bezpłatny

14. SOBOTA: Kocham Śpiewać

Od organizatora:

KOCHAM ŚPIEWAĆ to projekt skierowany dla osób które kochają śpiewać - niezależnie od wieku i doświadczenia, który będzie się składał z 6 dni warsztatowych i 6 koncertów.

Plan każdego spotkania:

45 minut – wspólne rozśpiewanie i nauka piosenki

1h 30 minut – zajęcia indywidualne dla początkujących

1h 45 minut – zajęcia indywidualne dla zaawansowanych ( z pianistą)

1,5 – 2 h – koncert z czynnym udziałem publiczności (warsztat oraz dośpiewywanie refrenów itp.)

Najbliższe spotkanie w ramach projektu KOCHAM ŚPIEWAĆ odbędzie się w sobotę 29 września. Zajęcia trwają od godziny 12 do 18.

KIEDY: 29.09.2018

GDZIE: Chopin Point, Krakowskie Przedmieście 62

BILETY: udział bezpłatny

15.SOBOTA-NIEDZIELA: Urodziny Galerii Północnej

Białołęcka galeria handlowa obchodzi swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji, począwszy od strefy animacji dla najmłodszych, przez pokazy iluzjonistyczne, kończąc na koncertach gwiazd. Pełny harmonogram wydarzeń dostępny jest w oficjalnej witrynie internetowej Galerii Północnej.

KIEDY: 29-30.09.2018

GDZIE: Galeria Północna

BILETY: wstęp bezpłatny

16. SOBOTA: Europejska Noc Sportu

Od organizatora:

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu na PGE Narodowym będzie można bezpłatnie wziąć udział w rodzinnym wydarzeniu sportowym. W sobotę 29 września o godzinie 16.00 zapraszamy na Europejską Noc Sportu #BeActive - czeka na Was wiele atrakcji.

Dzieci i dorośli będą mogli spróbować skoku o tyczce oraz innych dyscyplin lekkoatletycznych. Najmłodsze dzieci będzie można przekazać pod opiekę specjalistów do strefy malucha przygotowanej właśnie na tę okoliczność. Natomiast starsze zaprosimy do strefy z dmuchanymi zjeżdżalniami, suchymi basenami i planszami do gier zespołowych.

KIEDY: 29.09.2018

GDZIE: PGE Narodowy

BILETY: wstęp bezpłatny

17. SOBOTA: Street Art Doping x Nowy Porządek x wystawa zbiorowa

W najbliższą sobotę dzielnica Praga stanie się stolicą street-artu. Wszystko za sprawą wernisażu wystawy, który odbędzie się w Centrum Koneser. W wystawie bierze udział 13 artystów ściśle związanych ze street-artem i graffiti. -Artyści oprócz indywidualnych prac zaprezentują owoce kolaboracji, stworzone podczas rezydencji poprzedzającej wystawę. Będą to obrazy pełne twórczej energii, zmagania z indywidualizmem, ale i poszukiwania wspólnego języka, którego coraz mniej we współczesnym świecie. - piszą organizatorzy

KIEDY: 29.09.2018

GDZIE: Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2

BILETY: wstęp bezpłatny

18. NIEDZIELA:59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich

Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00. Podczas 59. sezonu Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich wystąpi w sumie 42 pianistów. Są to zarówno największe sławy muzyki klasycznej, jak i młodzi, uzdolnieni muzycy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. To właśnie dzięki występom wybitnych pianistów oraz urokliwej scenerii Łazienek Królewskich Koncerty Chopinowskie zyskały miano kulturalnej wizytówki stolicy.

W najbliższą niedzielę usłyszycie: godz. 12:00 – Piotr Latoszyński , 16:00 – Serhij Hryhorenko

KIEDY: 30.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny

19. NIEDZIELA: Wyprzedaż garażowa w Dolince Służewieckiej

Od organizatora:

Wyprzedaż Garażowa, czyli raj dla poszukiwaczy skarbów, pchli targ pod chmurką, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla znudzonych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i innych szpargałów oraz duże pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej

KIEDY: 30.09.2018

GDZIE: Bez Słowa, ul. Fosa 3

BILETY: wstęp bezpłatny

20. NIEDZIELA: Winylobranie #14 - Spotkanie z Krzesimirem Dębskim

Spotkanie z Krzesimirem Dębskim - kompozytorem muzyki filmowej, skrzypkiem jazzowym i dyrygentem oraz liderem zespołu jazzowego String Connection. Pan Krzesimir opowie m.in. o nauce gry na skrzypcach, komponowaniu muzyki do znanych polskich filmów i seriali. Porozmawiamy także o polskiej scenie jazzowej w czasach PRL-u. Spotkanie poprowadzi Hirek Wrona.

W godzinach 12-18 przed Kordegardą będzie trwał kiermasz płyt winylowych. Spotkacie tam sklepy płytowe, wytwórnie, dziennikarzy i pasjonatów muzycznych.

KIEDY: 30.09.2018

GDZIE: Galeria Kordegarda, Krakowskie Przedmieście 15

BILETY: wstęp bezpłatny