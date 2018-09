DARMOWE IMPREZY WARSZAWA 7-9 września 2018. Najciekawsze bezpłatne wydarzenia weekendu

1. PIĄTEK: Fotografia cyfrowa dla seniorów

Fotografia cyfrowa dla seniorów to zajęcia realizowane w ramach projektu „Spotkajmy się na Twardej”. Projekt został zgłoszony w budżecie partycypacyjnym, jego celem jest integracja lokalnej społeczności Śródmieścia. W piątek 24 sierpnia odbędą się warsztaty fotograficzne dla seniorów. Wstęp jest bezpłatny, ale konieczne jest posiadanie własnego sprzętu fotograficznego – wystarczy najprostszy aparat cyfrowy, telefon komórkowy, czy tablet.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na warsztaty pod numerem tel. 500 080 498 lub mailowo: natwardej@um.warszawa.pl.

KIEDY: 7.09.2018

GDZIE: ul. Twarda 1

BILETY: wstęp bezpłatny

2.PIĄTEK-NIEDZIELA: Dni Wilanowa

Przed nami 2 dni fenomenalnych wrażeń! Coś dla siebie znajdą miłośnicy sportu i zdrowego trybu życia, przyjaciele czworonogów, zainteresowani samorozwojem, czy tańcem. Szczególnie polecamy: piknik rodzinny w Royal Wilanów, inscenizację historyczną na dziedzińcu Muzeum Pałacu, trening fitness z Ewą Chodakowską, Królewski Festiwal Biegowy, targi książki, pierwsze wilanowskie dyktando. Zwieńczeniem każdego dnia będą wieczorne koncerty, na których wystąpią najlepsi artyści: Ewa Farna, Sarsa, Margaret, Blue Cafe, Zakopower, Mateusz Mijał i Liber, a także fenomenalna Stanisława Celińska - to gwiazdy tegorocznych Dni Wilanowa!

KIEDY: 7.09-9.09.2018

GDZIE: Lokalizacja zależna od konkretnego wydarzenia / koncerty odbędą się na Plaży Wilanów

BILETY: wstęp bezpłatny

3. PIĄTEK-NIEDZIELA: Kercelak na Chłodnej 2018

Już w piątek startuje na Woli trzydniowa z niezwykłym klimatem! Koncerty, spacer w gwarnej atmosferze wśród handlarzy naręcznym towarem, gazeciarzy czy cwaniaczków grających w trzy karty. Przed nami trzy dni atrakcji dla całych rodzin. Niepowtarzalny klimat imprezie zapewni Trupa Teatralna Warszawiaki, która swoim kilkugodzinnym występem przeniesie nas w czasie do Warszawy z lat trzydziestych. Nie zabraknie również miasteczka pomocowo-zdrowotnego, zorganizowanego przy współpracy lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych partnerów. Uczestnicy będą mogli tu skorzystać z nieodpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji, zasięgnąć fachowej porady czy zapoznać się z ofertą profilaktyczną Dzielnicy Wola. Fani dobrego jedzenia z pewnością chętnie zajrzą na tradycyjny Jarmark Handlowy a także odwiedzą strefę gastronomiczną. Na Kercelaku nie zabraknie oczywiście atrakcji dla najmłodszych, na których czekać będą animacje, gry i zabawy podwórkowe, konkursy z nagrodami, dmuchańce, i zawody sportowe. Z kolei Biblioteka Publiczna zaprosi dzieci na zajęcia plastyczne, malowanie buziek oraz do gry na nietypowych instrumentach muzycznych.

Gwiazdami tegorocznego Kercelaka będą: Kapela Ze Wsi Warszawa, Ewelina Lisowska oraz Krzysztof Cugowski.

KIEDY: 7-9.09.2018

GDZIE: Wola, ulica Chłodna

BILETY: wstęp bezpłatny

4. PIĄTEK: Spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich

Na spacerze przewodnik skupi się na mniej znanych miejscach Łazienek, do których większość zwiedzających zazwyczaj nie zagląda - często nie wiedzą nawet o ich istnieniu.

Uczestnicy dowiedzą się o ich tajemnicach i sekretach. Prowadzący poruszą między innymi następujące zagadnienia: co Łazienki mają wspólnego z uwięzieniem marszałka Piłsudskiego, dlaczego w Łazienkach należy uważać na raki, gdzie w Łazienkach ucztowały kiedyś wampiry czy gdzie mieszkał zamordowany prezydent Polski.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, po zakończeniu można obdarować przewodnika dowolnym napiwkiem.

KIEDY: 7.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny / dobrowolna darowizna

5. PIĄTEK: Nadwiślański Świt w Grunt i Woda

Nadwiślański Świt to znany już cykl imprez dla tych, którzy wiedzą co to dobra impreza w wakacyjnym klimacie. Wspaniała muzyka i zimne drinki, zabawa aż do wschodu słońca!

- Zatrzęsiemy Gruntem do białego rana! - obiecują organizatorzy.

KIEDY: 7.09.2018

GDZIE: Grunt i Woda, Bulwar Floty Wiślanej

BILETY: wstęp bezpłatny

6.PIĄTEK: LOLEK HULA

Lolek Hula to cykl imprez w popularnym „Lolku” na Polu Mokotowskim. Imprezom towarzyszy muzyka na żywo, wyśmienite jedzenie z grilla i nie tylko, a w roli głównej rozhulany parkiet.

W najbliższy piątek na scenie Lolka wystąpi zespół Nocny Koncert Cover Band oraz DJ More

KIEDY: 7.09.2018

GDZIE: Pub Lolek, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

7. PIĄTEK: Kino na dachu Galerii Północnej

Taras Galerii Północnej w każdy piątek września będzie zmieniać się w kino plenerowe. Na widzów czeka cały miesiąc komedii. W najbliższy piątek wyświetlony zostanie film "Złe Mamuśki"

KIEDY: 7.09.2018 godz. 20:00

GDZIE: Galeria Północna

BILETY: wstęp bezpłatny

8. SOBOTA: 4. Warszawski Dzień Kaligrafii

W tym roku odbędzie się druga edycja warszawskiego spotkania z kaligrafią. W tym roku wydarzenie nawiąże do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wykaligrafowane hasła będą niosły przekaz związany z tym świętem.

W harmonogramie imprezy przewidziano takie atrakcje jak wystawa prac warszawskich kaligrafów, konkursy z nagrodami, warsztaty kaligraficzne czy budowanie instalacji artystycznej.

Event kierowany jest zarówno do osób, które mieli już styczność z kaligrafią, jak i tych, którzy chcieliby sprawdzić się w tej dziedzinie.

KIEDY: 8.09.2018 godz. 16:00

GDZIE: Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9

BILETY: wstęp bezpłatny

9. SOBOTA-NIEDZIELA: 5. Amp Futbol Cup 2018

Amp Futbol to piłkarska dyscyplina sportowa, w której graczami są osoby niepełnosprawne – po amputacji nogi. W przeciwieństwie do oficjalnej drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski, piłkarze Amp Futbolu odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Biało-czerwoni, czyli medaliści ostatnich Mistrzostw Europy, zmierzą się w Warszawie reprezentacjami Rosji – mistrzowie świata, Anglii – wicemistrzowie Europy oraz Włoch, Ukrainy i Holandii.

Rozgrywkom towarzyszyć będą takie atrakcje jak mini turnieje piłkarskie, dmuchańce, konkursy z nagrodami, spotkania ze znanymi piłkarzami i trenerami oraz mecz piłkarskich gwiazd rozegrany przed wielkim finałem turnieju.

KIEDY: 8-9.09.2018

GDZIE: Stadion przy ulicy Obrońców Tobruku

BILETY: wstęp bezpłatny

10. SOBOTA-NIEDZIELA: Animacje dla dzieci w Grunt i Woda

W każdą sobotę i niedzielę Grunt i Woda organizuje animacje dla dzieci. Atrakcje są kierowane do dzieci w szczególności od 2 do 7 roku życia. Planowane zabawy to między innymi malowanie twarzy, skręcanie baloników, przeciąganie liny czy robienie giga baniek.

Zajęcia prowadzone są przez animatorki z zespołu skakanka.com.pl

KIEDY: 7-8.09.2018

GDZIE: Grunt i Woda

BILETY: wstęp bezpłatny

11. SOBOTA: Święto Wisły

W sobotę, 8 września 2018 roku, po raz jedenasty w Warszawie odbędą się obchody Święta Wisły. Tegoroczna edycja nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczorna parada łodzi przepłynie w biało-czerwonych barwach, a jedną z głównych atrakcji będzie pokaz „Przejdziem Wisłę…”, czyli przejście slacklinerów po linie nad rzeką.

Większość atrakcji znajdzie się na bulwarze gen. Pattona, w okolicy Centrum Nauki Kopernik. Odbędą się pokazy oraz nauka skimboardingu, czyli ślizgów na desce po płytkiej wodzie. Dla najmłodszych przewidziana jest Akademia Żeglarska, gdzie dzieci wcielą się w rolę małego pirata, a w punkcie Wód Polskich stworzą marynistyczne pamiątki. Fani wodnych wycieczek mogą skorzystać z uroków Wisły podczas bezpłatnych rejsów łodziami. Dla tych, którzy wolą pozostać na brzegu, przygotowano pokazy wakeboard. Około godz. 13:00, na wysokości bulwarów, pojawi się Wioślana Masa Krytyczna, czyli duża grupa kajakarzy i innych osób płynących na wiosłach, których obecność już na stałe wpisała się w obchody Święta Wisły.

KIEDY: 8.09.2018

GDZIE: Bulwar gen. Pattona / Centrum Nauki Kopernik

BILETY: wstęp bezpłatny

12. SOBOTA: Pożegnanie lata na Bielanach

W sobotę, 8 września o 14:00 rozpocznie się Pożegnanie Lata na Starych Bielanach. Na placu Konfederacji będzie rozbrzmiewać klimatyczna muzyka, która porwie publiczność do tańca. Będzie to okazja do integracji lokalnej społeczności, a zapewni to mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów, bo prócz koncertów zaplanowano również inne ciekawe wydarzenia.

Na plenerowej scenie wystąpi formacja Bonanza, a do tańca zagra publiczności DJ Jerry. Odbędą się również konkursy z nagrodami, przygotowano animacje dla najmłodszych, a także atrakcje mające przybliżyć uczestnikom historię Bielan.

Po zmroku rozpocznie się pokaz archiwalnych zdjęć połączony z opowieścią varsavianisty Jarosława Zielińskiego. Potem zaprezentowany zostanie film „W blasku gazowych latarni”, podejmujący historię ostatniego latarnika i latarni między innymi z ulicy Płatniczej.

KIEDY: 8.09.2018

GDZIE: Plac Konfederacji

BILETY: wstęp bezpłatny

13. SOBOTA-NIEDZIELA: Targi rzeczy wyszukanych

Na targach pojawią się wystawcy z całej Polski. Podczas targów będziemy mogli zaopatrzyć się w przedmioty w stylu vintage, antyki, starocie, bibeloty, płyty winylowe i książki. Pojawią się też artyści sytawiający swoje rękodzieła, obrazy, grafiki czy rzeźby. Na targach rzeczy wyszukanych znajdziemy również meble i wyposażenie do domu i ogrodu.

KIEDY: 8-9.09.2018

GDZIE: Zoo Market, al. Solidarności 55

BILETY: wstęp bezpłatny

14. SOBOTA: Koncert XXANAXX – Finał Trasy Koncertowej

Od organizatora:

xxanaxx to duet z Warszawy tworzący muzykę elektroniczną. Wszystko zaczęło się gdy Klaudia rozglądała się za odpowiednim producentem, Michał poszukiwał wokalistki o nietypowym głosie. Ich scieżki skrzyżowały się w 2012 skąd nie było już powrotu. Od pierwszych chwil w studio wiedzieli, że chcą razem tworzyć muzykę.

Pierwszy singiel zatytułowany “ Disappear" ujrzał światło dzienne w grudniu 2012 roku. W sierpniu 2013 nakładem U Know Me Records ukazała się debiutancka ep’ka zespołu z której znamy także utwory "Broken Hope" czy "Got U Under”.

Zespół XXANAXX zagra darmowy koncert w Warszawie. Odbędzie się on w najbliższą sobotę 8.09.2018 w klubie Iskra na Polu Mokotowskim.

KIEDY: 8.09.2018

GDZIE: Klub Iskra, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

15. NIEDZIELA: Zumba Friend-z w LaPlaya

Chcecie poczuć upalny, latynoski klimat w samym centrum stolicy? LaPlaya zaprasza na darmowe zajęcia zumby w każdą niedzielę o godz. 15:00. Plaża, gorące rytmy, taniec i fitness - nie ma lepszego sposobu na spędzenie niedzielnego popołudnia.

KIEDY: 9.09.2018

GDZIE: LaPlaya

BILETY: wstęp bezpłatny

16. NIEDZIELA: Festiwal Lodów Rzemieślniczych

"Gotowi na prawdziwe lodowe obżarstwo?" - pytają retorycznie organizatorzy Festiwalu Lodów Rzemieślniczych. W jednym miejscu znajdziemy wszystkie najlepsze lody rzemieślnicze o klasycznych, ale i najbardziej wyszukanych smakach. Nie zabraknie więc np. zielonej matchy czy smaku bezy z marakują. Wszyscy powinni być zadowoleni - i amatorzy klasycznych lodów gałkowych z najlepszej śmietany i wegańskich bez dodatku mleka i jaj, a nawet tajskich z dodatkami. Zjecie je w klasycznych wafelkach, czarnych waflach, bąbel waflach czy kubeczkach.

"Nie trzeba wybierać, można zjeść je wszystkie" - przekonują organizatorzy.

KIEDY: 9.09.2018

GDZIE: Klub Iskra, Pole Mokotowskie

BILETY: wstęp bezpłatny

17. NIEDZIELA:59. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich

Recitale pod Pomnikiem Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00. Podczas 59. sezonu Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich wystąpi w sumie 42 pianistów. Są to zarówno największe sławy muzyki klasycznej, jak i młodzi, uzdolnieni muzycy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. To właśnie dzięki występom wybitnych pianistów oraz urokliwej scenerii Łazienek Królewskich Koncerty Chopinowskie zyskały miano kulturalnej wizytówki stolicy.

W najbliższą niedzielę usłyszycie: godz. 12:00 – Paweł Wakarecy, 16:00 – Przemysław Lechowski

KIEDY: 9.09.2018

GDZIE: Łazienki Królewskie

BILETY: wstęp bezpłatny

18. Święto tenisa na PGE Narodowym

Od organizatora:

9 września czeka nas wielkie święto tenisa - Narodowy Dzień Tenisa. Na PGE Narodowym w Warszawie dojdzie do bezprecedensowego wydarzenia na skalę światową. Na płycie głównej stadionu rozstawionych zostanie 50 mini kortów oraz kort centralny.

Udział w Narodowym Dniu Tenisa zapowiedzieli nasi najlepsi tenisiści na czele ze zwyciężczynią 20 turniejów WTA Agnieszką Radwańską, reprezentantami Polski w rozgrywkach Pucharu Davisa Łukaszem Kubotem, Marcinem Matkowskim, Kamilem Majchrzakiem i Hubertem Hurkaczem oraz jedną z najlepszych juniorek świata, mistrzynią Wimbledonu w tej kategorii wiekowej Igą Świątek.

Przez cały dzień, od godziny 11.00 do 19.00, kilkanaście tysięcy dzieci, ich rodziców i wszystkich innych chętnych będzie odkrywać piękno tenisa. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę, w której zapoznają się z tenisem i wezmą udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Chętni mogą zagrać w "Pucharze Tenis 10" w kategoriach czerwonej i niebieskiej oraz "open". Wszystkie dzieci zaprosimy do strefy gier i zabaw.

KIEDY: 9.09.2018

GDZIE: Stadion Narodowy

BILETY: wstęp bezpłatny

19. #MęskieGratyZChaty – wyprzedaż garażowa

W pubie motocyklowym 2KOŁA (ul. Tunelowa 2b) odbędzie się iście męska wyprzedaż garażowa. Przedmiotem licytacji padną takie gadżety jak zegarki, męska biżuteria, komiksy, vinyle, płyty CD, kasety, narzędzia, akcesoria rowerowe i motocyklowe lub męska odzież.

KIEDY: 9.09.2018

GDZIE: Pub 2KOŁA, ul. Tunelowa 2b

BILETY: wstęp bezpłatny

20. Joga w Parku Praskim

Od organizatora:

Joga w Parku Praskim to wyjątkowa inicjatywa. Realizowana z potrzeby mieszkańców dzięki wsparciu Budżetu Partycypacyjnego i Urzędu Praga-Północ, daje szansę wszystkim mieszkańcom skorzystania z dobrodziejstw jogi nieodpłatnie. Zajęcia są dla wszystkich, małych i dużych, początkujących i zaawansowanych.

Joga w Parku Praskim skierowana jest do wszystkich, którzy chcą odpuścić codzienne stresy i napięcia, i poprzez sprawdzony przez wieki ruch jakim jest joga, poprawić swoją kondycje fizyczną i psychiczną.

Weźcie ze sobą matę lub kocyk i coś do siedzenia (np. kocyk, ręcznik, twardą poduszkę)

grupa I, 10:00-11:30, dzieci i młodzież „Jogowe zoo”

grupa II, 11:30–13:00, dorośli i seniorzy „Przez ciało do zdrowia”

KIEDY: 9.09.2018

GDZIE: Park Praski

BILETY: wstęp bezpłatny