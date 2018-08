Darmowe kina w Warszawie, we wrześniu. Gdzie bezpłatnie obejrzysz dobre filmy?

Na poniższej liście zebraliśmy najciekawsze darmowe pokazy filmowe, jakie odbędą się we wrześniu w Warszawie. Bo za dobre kino wcale nie trzeba płacić!

KAŻDY PIĄTEK WRZEŚNIA: Kino Pod Gwiazdami w Galerii Północnej

W każdy piątek na dachu Galerii Północnej wyświetlana będzie komedia. W ramach projekcji zobaczymy „Złe mamuśki”, „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, „Jutro będziemy szczęśliwi” i „Moje wielkie greckie wesele”.

Kiedy: Każdy piątek września, godz. 20

Gdzie: Dach Galerii Północnej, ul. Światowida 17

KAŻDA SOBOTA WRZEŚNIA: KINO Plenerowe na ZOO Markecie

Mieszkańcy dzielnicy Praga-Północ mogą pochwalić się kinem plenerowym. W każdą sobotę września na ZOO Markecie wyświetlany będzie film. Zapowiedziano „Johna Wicka 2”, „Kod Nieśmiertelności”, „Różyczka”, „Uprowadzoną 2” i „Transcendencję”.

Kiedy: Każda sobota września, godz. 21.30

Gdzie: ZOO Market, al. Solidarności 55

KAŻDA NIEDZIELA WRZEŚNIA: Dzieła wszystkie Andrzeja Wajdy

Już od niedzieli, 2 września, do Kalinowego Serca na warszawskim Żoliborzu powraca cykl darmowych pokazów „Dzieła wszystkie Andrzeja Wajdy”. Na pierwszy ogień pójdzie czterdziestominutowy dokument zrealizowany przez mistrza „Wróblewski według Wajdy”, poświęcony postaci wybitnego malarz i przyjaciela reżysera. W trakcie pozostałych projekcji widzowie będą mieli okazję zapoznać się z „Ziemią Obiecaną” w czterech częściach.

Kiedy: Każda niedziela września, godz. 18

Gdzie: Kalinowe Serce, ul. Krasińskiego 25

NIEDZIELA 2 WRZEŚNIA: Kino Letnie w Iskrze

W ramach subiektywnego przeglądu najciekawszych filmów ostatnich lat, w niedzielę, 2 września, w ISKRZE Pole Mokotowskie wyświetlona zostanie produkcja Woody'ego Allena „Nieracjonalny mężczyzna”.

Kiedy: 2 września, godz. 20.45

Gdzie: ISKRA Pole Mokotowskie, ul. Wawelska 5

NIEDZIELA 2 WRZEŚNIA: Kino Letnie w Elektrowni Powiśle

To już ostatni z wakacyjnych pokazów w Elektrowni Powiśle. W niedzielę o 17:30 wyświetony zostanie film Woody'ego Allena „O północy w Paryżu”.

Kiedy: Niedziela, 2 września, godz. 17:30

Gdzie: Elektrownia Powiśle, ul. Elektryczna 2

NIEDZIELE 2 i 9 WRZEŚNIA: Kino Po Zachodzie Słońca

Wieczór nad Wisłą, w ręku drink i dobry film pod chmurką. Tak zapowiadają się dwie pierwsze niedziele września. W pierwszą z nich wyświetlony zostanie klasyk Pedro Almodovara „Zwiąż mnie”, a w drugą polski dokument „Artykuł osiemnasty” o sytuacji osób homoseksualnych w naszym kraju. Projekcje będą się odbywać w Pomoście 511.

Kiedy: 2 i 9 września, godz. 21

Gdzie: Pomost 511, bulwar Flotylli Wiślanej

WTOREK 4 WRZEŚNIA: „Dusza i ciało” z napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją

W ramach projektu „Filmolekcje dla każdego” wyświetlony zostanie film „Dusza i ciało” wraz z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Wstęp jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.

Kiedy: 4 września, godz. 17.30

Gdzie: Kino Elektronik, ul. gen. Zajączka 4

Rezerwacje: mail: rezerwacje@kulturabezbarier.org/telefonicznie bądź SMS: 793996475

WTORKI 4 i 11 WRZEŚNIA: 12 Sputnik – Próbne okrążenie

Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do miłośników kina rosyjskiego. W ramach zapowiedzi 12. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, którego główna edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 8-18 listopada wyświetlone zostaną dwa najlepsze filmy poprzedniej edycji. Pierwszy z nich to „Jak Witia Czesnok Liochę Sztyra do domu opieki wiózł”, a drugi „Arytmia”. Pokazy będą się odbywać pod chmurką na terenie Cudu Nad Wisłą.

Kiedy: Wtorki 4 i 11 września, godz. 20

Gdzie: Cud Nad Wisłą, bulwar Flotylli Wiślanej

WTOREK 4 WRZEŚNIA: Kino w Łazienkach

To już ostatni pokaz w ramach wydarzenia, które odbywało się od 24 lipca. 4 września w łazienkowskim Amfiteatrze wyświetlony zostanie oscarowy „Czarny łabędź”. Jak zwykle projekcja zostanie podzielona na dwie części, najpierw czeka nas seans krótkometrażówek, a potem dopiero film.

Kiedy: Wtorek, 4 września, godz. 21

Gdzie: Amfiteatr w Łazienkach Królewskich

WTOREK 4 WRZEŚNIA: Kino Pod Chmurką w Prochowni Żoliborz

Wydarzenie rozpoczęło się w maju tego roku. We wtorek 4 września w jego ramach wyświetlona zostanie produkcja Bernardo Bertolucciego „Marzyciele”.

Kiedy: Wtorek, 4 września, 21:00

Gdzie: Prochownia Żoliborz, Czarnieckiego 51

ŚRODY 5 i 12 WRZEŚNIA: Wieczne Lato

Kolejne wydarzenie, które wraz z wakacjami dobiega końca. W dwie pierwsze środy września w ramach Wiecznego Lata będzie można obejrzeć pod chmurką „Życie Adeli” i „Co przynosi przyszłość”. Czyli czekają nas wieczory w kinem ambitnym.

Kiedy: Środy 5 i 12 września, godz. 20.30

Gdzie: FINA, ul. Wałbrzyska 4/5

CZWARTEK 6 WRZEŚNIA: Warsaw Short Framing

W czwartek odbędzie się pokaz filmów krótkometrażowych, który będzie miał miejsce w Domu Kultury Kadr. Czeka nas wieczór z pięcioma produkcjami z różnych krajów. Program znajduje się na stronie internetowej.

Kiedy: Czwartek, 6 września, godz. 19.30

Gdzie: Dom Kultury Kadr, Gintrowskiego 32

PIĄTEK 7 WRZEŚNIA: Off na Zakręcie – Wszystko będzie dobrze!

Nowy sezon projektu Off na Zakręcie rusza pod hasłem „Wszystko będzie dobrze!”. 7 września w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112 odbędzie się pokaz trzech filmów krótkometrażowych, który potrwa około 85 minut. Po projekcjach uczestników czeka żywa dyskusja na temat tego, co obejrzeli.

Kiedy: Piątek, 7 września, godz. 19

Gdzie: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112

SOBOTA 8 WRZEŚNIA: Kino a transformacja. Z archiwum polskiego kapitalizmu

Każdą projekcję w ramach cyklu, który rozpoczął się 14 kwietnia zwieńcza dyskusja z zaproszonymi gośćmi i publicznością prowadzona przez dr Ewę Drygalską. 8 września wyświetlone zostaną „Młode Wilki”, a gościem będzie dr Michał Oleszczyk.

Kiedy: Sobota 8 września, godz. 16

Gdzie: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20

SOBOTA 8 WRZEŚNIA: Pokaz filmu „Zezowate szczęście”

8 września przy ul. Grochowskiej 328 wyświetlona zostanie kultowa komedia Andrzeja Munka „Zezowate szczęście”, opowiadająca o pechowych losach Jana Piszczyka, który nie mógł dostosować się do panujących w PRL-u warunków politycznych, chociaż bardzo chciał.

Kiedy: Sobota, 8 września, godz. 19.30

Gdzie: ul. Grochowska 328

WTORKI 11 i 25 WRZEŚNIA: Teatroteka w Lunie

Pokazy w ramach Teatroteki odbywają się od lipca do grudnia co drugi wtorek. Dzięki wydarzeniu widzowie mają okazję zapoznać się z ekranizacjami współczesnej dramaturgii. We wrześniu wyświetlone zostaną „Trash Story” oraz „Chłopiec Malowany”.

Kiedy: Wtorki 11 i 25 września, 19:00

Gdzie: Kino Luna, Marszałkowska 28