Darmowe kino Warszawa. Na Bielanach zobaczymy wielkie hity [ZA DARMO]

Kino za darmo

Takiej okazji nie może przegapić żaden kinomaniak. Przed nami kolejne bezpłatne pokazy na Białołęce. W majowym repertuarze znalazł się polsko-brytyjski film nominowany w ubiegłym roku do Oscara - "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana oraz kontrowersyjny obraz Wojciecha Smarzowskiego - "Kler". Na deser obejrzymy bajkę "Gnomy rozrabiają" Petera Lepeniotisa.

"Twój Vincent" to animacja o życiu i twórczości Vincenta van Gogha. Film nagrodzono Europejską Nagrodą Filmową. Otrzymał też nominację, do Oscara i Złotego Globu. "Kler" został doceniony zarówno przez krytyków jak polska publiczność. Losy trzech księży katolickich wzbudziły niemałe kontrowersje, nikt jednak nie pozostał wobec nich obojętny. "Gnomy rozrabiają" to pełna humoru animacja twórców "Shreka".

Wszystkie filmy zobaczycie w Bibliotece Publicznej na Bielanach w ramach Kina za Rogiem. Po pokazie obrazu "Twój Vincent" odbędzie się spotkanie z krytykiem Łukaszem Maciejewskim. Jeśli nie widzieliście któregoś z tych trzech obrazów, koniecznie nadróbcie zaległości.

Repertuar:

15 maja (środa), godz. 17.00 - Kler 22 maja (środa), godz. 17.00 - Twój Vincent + spotkanie z krytykiem Łukaszem Maciejewskim 29 maja (środa), godz. 17.00 - Gnomy rozrabiają

