Darmowe wydarzenia w Warszawie 1-3 lutego. Najciekawsze wydarzenia w stolicy [PRZEGLĄD]

Weekend 1-3 lutego w Warszawie będzie obfitował w wiele ciekawych i zupełnie darmowych wydarzeń. Co ważne, będzie to m.in. ostania okazja do zobaczenia świątecznej iluminacji! Jeśli jeszcze nie widzieliście rozświetlonych Łazienek - to również polecamy klimatyczny spacer. Jakie imprezy w Warszawie będą się działy w końcówce tygodnia? Sprawdź: