Darmowe żłobki, rozbudowa metra, rada ds. kobiet – to plan Rafał Trzaskowskiego dla Warszawy

- Obiecałem Warszawę dla wszystkich, miasto równych szans, wspierające najsłabszych. Warszawę, w której każda dzielnica jest tak samo przyjaznym, wygodnym i bezpiecznym miejscem do zamieszkania. Dzisiaj przedstawiam pakiet spraw, którymi zajmę się w pierwszej kolejności. Pierwsze decyzje będą zapadały w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy – mówił Rafał Trzaskowski i dodał, że działania te często wymagać będą współpracy z Radą m.st. Warszawy i różnymi organizacjami.

Nowy prezydent wytyczył sobie i swoim współpracownikom 12 obszarów, które w sposób szczególny obejmie osobistym nadzorem. Każdy z nich wymaga działań na różnych szczeblach decyzyjnych, począwszy od wypracowania stanowisk, po ich ostateczne wdrożenie.

- Tak, jak mówiłem w kampanii wyborczej, jak również podczas zaprzysiężenia, po fazie infrastrukturalnej przyszedł czas przede wszystkim na to, by skupić się na jakości życia. Duża część tych pierwszych kroków i decyzji będzie tego właśnie dotyczyła – tłumaczy prezydent stolicy.

- Pierwszą i najważniejszą obietnicą i decyzją, do której będziemy się przygotowywać i realizować w przyszłym roku, to darmowe żłobki dla wszystkich warszawiaków, niezależnie od tego, ile zarabiają. Jeżeli dzieciaki w Warszawie nie znajdą miejsca w żłobku publicznym, w tym momencie będziemy dopłacać do żłobków prywatnych. Rozpoczniemy negocjacje i przetargi, by te miejsca załatwić. Od września 2019 roku zapewnimy wszystkim dzieciom w Warszawie miejsce w darmowym żłobku – zapowiada Rafał Trzaskowski.

W trzecim obszarze Trzaskowski zapowiada wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o segment zdrowotny, w przyszłym roku w Warszawie mają zostać uruchomione dodatkowe, weekendowe i świąteczne dyżury lekarskie. - W pierwszym kroku sfinansujemy dyżury lekarzy internistów i pediatrów. Utrzymam też program in vitro. Chcę, aby w 2019 roku mógł trafić do jeszcze większej niż obecnie liczby par. Od przyszłego roku chcę wprowadzić miejski program szczepień przeciwko HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 11-12 lat oraz przeciwko grypie dla kobiet w ciąży i dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – wylicza Trzaskowski.

Piąty obszar to program budowy mieszkań miejskich. Jeszcze w 2019 roku gotowych do odbioru ma być 300 lokali. Jednocześnie rozpocznie się budowa kolejnych 600. Trzaskowski zapowiada, że przygotuje miasto tak, aby od 2020 r. w Warszawie budowano ok. 1,5 tys. mieszkań miejskich rocznie. Duży nacisk Rafał Trzaskowski zamierza położyć na poprawę jakości komunikacji miejskiej.

- W przyszłym roku będziemy kończyć II linię metra, ale również rozpoczniemy rozmowy dotyczące jej przedłużenia do Ursusa, tak, jak obiecywałem to w kampanii wyborczej. Musimy się także przygotować do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i do wyzwań z tym związanych, w związku z czym rozpoczniemy planowanie trzeciej linii metra. Analizy, ekspertyzy, prace geologiczne – to wszystko musimy zacząć robić w przyszłym roku, by inwestycja mogła być realizowana – tłumaczy Trzaskowski.

Jeżeli chodzi o walkę ze smogiem, Trzaskowski zapowiada rozpisanie przetargu na zakup nowych czujników powietrza. W latach 2019-2021 mają też zostać zlikwidowane wszystkie tzw. kopciuchy w domach komunalnych.

Dwunastym obszarem, wyznaczonym do prowadzenia działań przez Rafała Trzaskowskiego, są sprawy społeczne. Do końca stycznia przyszłego roku ma powstać katalog praktyk dotyczących reagowania na przemoc domową, łańcuch pomocy, od interwencji kryzysowej, po pomoc prawną i psychologiczną. Nowy prezent zapowiada także, po konsultacji ze środowiskami kobiecymi, powołanie pełnomocniczki ds. kobiet i rady ds. kobiet.

Źródło: Onet