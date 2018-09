David Duchovny w Warszawie. Gwiazda "Z Archiwum X" zaśpiewa w Stodole

David Duchovny – koncert w Polsce

David Duchovny to jeden z najpopularniejszych amerykańskich aktorów i jeden z najbardziej uznanych aktorów Hollywood. Największą popularność zyskał dzięki roli agenta Foxa Muldera, którą grał w serialu science-fiction, „Z Archiwum X”. Inni kojarzyć go mogą także z serialu „Californication”, w którym zagrał pisarza Hanka Moody’ego. Oprócz tego, nominowany niezliczonej ilości nagród oraz autor dwóch, dobrze przyjętych powieści. Oprócz zamiłowania do aktorstwa, David Duchovny spełnia się także jako muzyk.

David Duchovny – koncert, gdzie i kiedy?

W Polsce David wystąpi 15 lutego. Fani amerykańskiego gwiazdą będą mieli okazję usłyszeć go w warszawskim klubie Stodoła. Artysta zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej, wydanej w lutym tego roku, płyty. "Every Third Thought" nawiązuje do klasycznego rocka z lat 60. i 70. XX wieku. Dla przypomnienia, David wydał także w 2015 roku swój debiutancki album - „Hell or Highwater”, utrzymany w konwencji folk rocka. To właśnie dzięki niemu, David mógł zaprezentować się szerszej publiczności już nie tylko jako aktor, ale także jako wokalista i gitarzysta.

David Duchovny – ceny biletów

Ceny biletów na koncert Davida Duchovny’ego nie są jeszcze znane. Do sprzedaży trafią w piątek, 14 września.