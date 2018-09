Dawne Smaki – niech odżyją kulinarne reminiscencje

Powrót do przeszłości

Na kulinarnej mapie Warszawy restauracja Dawne Smaki to wyjątkowe miejsce zarówno pod względem atmosfery, jak i jadłospisu. Choć lokal położony jest w samym sercu Warszawy, przy gwarnym deptaku, to w swoim letnim ogródku oferuje gościom ciszę i spokój. To jedno z bardziej uroczych miejsc w całym mieście (160 miejsc na świeżym powietrzu od strony dziedzińca i 50 miejsc od ulicy Nowy Świat), gdzie goście mogą odizolować się od zgiełku miasta i w ciepły letni dzień w pięknych okolicznościach przyrody zjeść pyszny obiad lub po prostu zrelaksować się przy kieliszku wina czy kawie. Na równie miły klimat goście mogą liczyć w środku lokalu. Aranżacja wnętrza została tak przemyślana, aby wszyscy czuli się komfortowo. Kto szuka intymnego zakątka, to go znajdzie (kameralne sale VIP), kto zaś lubi konsumować wśród ludzi, także będzie usatysfakcjonowany. Restauracja Dawne Smaki to nie tylko rodzinna atmosfera, ale także kulinarna podróż do przeszłości. Rosół z makaronem własnej roboty, kaczka pieczona z jabłkami, gołąbki w sobie pomidorowym czy pierogi ruskie to tylko niektóre z dań, które znajdziemy w menu. Większość dań powstaje na podstawie przepisów z dawnych czasów, dlatego smakują identycznie jak te podawane na rodzinnych uroczystościach, które pamiętamy z lat młodości. Prawdopodobnie tylko tutaj można latem zjeść chłodnik przygotowywany według klasycznej receptury. Dzięki temu jest odpowiednio gęsty, a smak jest idealnie zbalansowany – lekko kwaskowatym aromatyczny i delikatny. Tutaj wiedzą, że sekret dobrego chłodnika nie tkwi w ilości, ale jakości składników, dlatego podawany jest z dużą ilością świeżej botwiny oraz ugotowanym na twardo jajkiem. Jednak jak mówi szef kuchni, aby powstał wyśmienity chłodnik, nie wystarczy dobry przepis, konieczne jest doświadczenie. Każdy, kto choć raz posmakuje chłodnika w Dobrych Smakach, przekona się, że kucharze tam posiadają nie tylko ogromną wiedzę o gotowaniu, ale także sporą wprawę w realizacji wszystkich przysmaków z karty.

Nowoczesność spotyka się z tradycją

Jednak Dawne Smaki to nie tylko klasyczne dania podawane w sposób tradycyjny, ale także potrawy nowoczesne na bazie naturalnych składników. Za slow foodową część menu restauracji (m.in. dorsz, krem z pokrzywy, sałatka z łodyg buraka) odpowiada Patrycja Wąsiakowska, znana z programu Top Chef, która ma ogromne doświadczenie w szefowaniu restauracjom, nie tylko w Warszawie. W menu Dawnych Smaków nie brak także dań wykwintnych, którymi nie powstydziłby się szanowany i znany ze swojej wyśmienitej kuchni na całym świecie paryski hotel Ritz. W części Spécialité de la maison znajdziemy, m.in. pierogi z wołowiną, polędwicę z dzika, jagnięcą grasicę czy werbenową panna cottę.

Dawne Smaki to restauracja, obok której nie można przejść obojętnie, tak jak nie można zapomnieć smaków potraw z młodości. To idealne miejsce nie tylko na romantyczną randkę, ale także na rodzinny obiad dla wszystkich, którzy chcieliby przeżyć to jeszcze raz – czyli kulinarną ucztę.