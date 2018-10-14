Де на озеро або на річку? Купальні в Варшаві та околиця

Купальний сезон вже почався. У Варшаві та в околицях є багато місць, де можна безпечно поплавати або охолодитися в воді.
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 Pixabay.com
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Плануєте вихідні або маєте вільний день серед тиждня і не хочете провести його в квартирі? Уже від давно відомо, що ніщо так не покращує самопочуття під час спеки, як освіжаюча вода. У Варшаві та в околицях знайдете безліч місць, які не повинні вас розчарувати.

Парк "Водна Країна", Вільга

Сімейний парк "Водна Країна" пропонує розваги для цілої сім’ї. Приклад? "Нещодавно створений, повністю екологічний, єдиний в регіоні – 15-гектарний аквапарк в природних, чистих річкових водах. Орієнтована на сім'ю, безпечна купальня. Чистий, широкий, піщаний, 800-метровий пляж", - ми читаємо на сайті аквапарку. Знайдемо там, серед інших, ігровий майданчик "Мавпячий гай", середню і малу водяну гірку (динозавр) чи пляжні іграшки.

За нормальний квиток дорослі заплатять від 15 злотих (в будні дні) до 25 злотих (в неділі), пільговий - від 12 злотих (в будні дні) до 20 злотих (в неділі). Сімейні квитки також доступні в цінах від 50 до 70 злотих.

Доїзд Валом Мєдзешинським через Вавер, Йузефув, Отвоцк та Карчев (національна дорога 801). Дорога 801 веде прямо до самої Вільги. За Вілгою направо в вул. Варшавську, а потім ліворуч.

Купальня Свілер, Отвоцк, Йузефув
Свідер в Отвоцку або Йузефові все ще залишається дуже недоціненим. І зовсім неправильно. Чиста вода заохочує до плавання, а розваг вистачить для всіх. Купальна зона з двома пляжами розташована на границі двох місцевостей є популярним місцем серед мешканців. В останні роки пляж був відновлений, що можна побачити на кожному кроці. Знайдемо тут переносні туалети, сміттєві баки, паркінг, майданчики для волейболу і пляжного футболу, гастрономічні пункти, місця для барбекю і ігрові майданчики для дітей.

Околиці готелю Holiday Inn (вул. Телімени 1). Відстань від Варшави - близько 30 км.

Купальня "Дикий Пляж", Непорент

Звісно, крім пляжу в нашому розпорядженні тут є м.ін.: відкритий тренажерний зал, душові, а також прокат обладнання для плавання. Маємо мальовничі алеї для прогулянок загальною довжиною близько кілометра та дерев'яний причал. Що важливо, за нами спостерігають рятувальники WOPR.

Адреса: вул. Зегжинська, південне узбережжя озера Зегжинського, відстань від Варшави - приблизно 35 км.

Купальня в Сероцку

Пляжний волейбол, баскетбол, каное, конкурси будівництва на піску для дітей та мотоспорт - всі це чекає на нас під час весняно-літнього сезону на пляжі в Сероцку. Непереконані? Відвідайте чарівну пристань з плаваючим містком, до якого причалюють човни. Адреса: бульвар Наднарвянський, Сероцк. Відстань від Варшави - близько 50 км (через DW631).

Озеро Уршулевське, Слупя

"Маленьке озеро з доступом до об'єктів відпочинку та рекреації", "супермісце для проведення літніх вихідних", "ідеально підходить для відпочинку від галасу на більших пляжях" – хвалять варшавські мешканці, які вибрали Озеро Уршулевське на короткий літній відпочинок. Водні види спорту, пляжний волейбол, рибалка або смачна вечеря в одному з місцевих пабів? Вибір належить до вас.

Купальня розташована на озері Уршулевським, 20 км на північний заході від Серпца.

Купальня в Зельонці

Вибираючи куральню в Зельонці, в нашому розпорядженні буде чистий, майже пустий пляж. Однак пам'ятайте, що безпечно плавати можна тільки в призначеному місці (решта водосховища може бути нерегульованою). Однак варто відвідати це місце, щоб відчути його неповторну атмосферу, яка ще не відкрита багатьма туристами.

Центру культури та спорту в Зельонці, вул. Лукасінського 1/3, відстань від Варшави - близько 18 км.

Купальня Собутка, Плоцк

Що знайдемо на пляжі Собутка в Плоцку? Влітку маємо гірки та чотири пляжні волейбольні майданчики. Хочете орендувати водні велосипеди або обладнання для бадмінтону? Без проблем. Хочете полежати на шезлонгу з хорошою книгою в руці? Також гарна ідея. Для сімей з дітьми відділено частину басейну та підготовлено дитячий майданчик. Сезон розпочнеться 30 червня.

Відстань від Варшави - близько 100 км через DK62. Однак ми гарантуємо, що варто хоч раз на якийсь час вирушити в таку мандрівку.

Купальня Концк, Вонзовня

З чистою совістю також рекомендуємо Концк, цілий день в купальні коштує 15 злотих з особи, тому це не дорого як на цілий ряд чудових атракцій: купальний ставок, став з рибою, дитячий басейн, став для каное та водних велосипедів. У випадку, якщо втратите енергію, там є чим перекусити.

Цілодобовий відпочинок в Оздоровчому центрі Концк коштує 15 злотих з особи, для дітей віком до 3 років - вхід вільний.

Відстань від Варшави близько 30,4 км через DK2.

Аквапарк "Мамут", Гарволін Скутери або водні велосипеди заохочуватимуть до активного відпочинку тих, що люблять проводити час на дивані. Також є водні лижі, пляжний волейбол та пляжний футбол.

Нормальний квиток коштує від 16 злотих (з понеділка по п'ятницю) до 25 злотих (в неділю). Пільговий - від 12 до 20 злотих.

Адреса: вул. Рекреаційна 1, Воля Рембковська (під Варшавою біля об'їзду Гарволіна на трасі Варшава - Люблін). Річка Буг, Вишкув

Ще одна купальня, розташована на річці. Від 23 червня ми зможемо плавати в ріці Буг. На міському пляжі знаходяться два волейбольні корти та мала гірка.

З Варшави до Вишкова приблизно 50 км. Подорож автомобілем займе нам близько години.

red

Źródło: Де на озеро або на річку? Купальні в Варшаві та околиця - Warszawa NaszeMiasto.pl
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