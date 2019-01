Dekada wspólnych działań ! - LIDL wspiera 27. FINAŁ WOŚP

To już niemal tradycja – wraz z początkiem nowego roku w finalną fazę wchodzą przygotowania do kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym roku w tych działaniach nie mogło zabraknąć Lidl Polska. Już po raz dziesiąty sieć wraz ze swoimi pracownikami i klientami zaangażuje się w charytatywną zbiórkę. Celem tegorocznej edycji jest pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia br., natomiast zbiórka w sklepach Lidl rozpocznie się już tydzień wcześniej. Od poniedziałku 7 stycznia do soboty 12 stycznia każdy, kto chce otworzyć swoje serce na innych, może wspomóc zbiórkę przy okazji dokonywania zakupów w sklepach sieci Lidl. Przez dziesięć lat współpracy, dzięki hojności klientów oraz zaangażowaniu pracowników udało się zebrać ponad 17 mln złotych na rzecz fundacji Jurka Owsiaka. W tym roku suma ta jeszcze bardziej się powiększy.

„ Już od dekady Lidl Polska wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących. Cieszymy się, że nadal wraz z ponad 17 tys. pracowników Lidla możemy razem grać i pomagać innym. Celem 27. Finału WOŚP jest zebranie środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to takie placówki, które dokonują specjalistycznej diagnozy oraz leczą najciężej chore dzieci. Jest ich blisko 50, trafiają do nich dzieci z całej Polski i to właśnie tam potrzebne są te najnowocześniejsze, a zarazem najdroższe urządzenia, które kosmicznie zwiększają możliwości lekarzy i szanse pacjentów '' – podkreśla Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

„ Jesteśmy dumni, że już od dziesięciu lat Lidl Polska może być częścią tak szlachetnej inicjatywy. W tym roku również Orkiestra nie zagra bez nas – od poniedziałku we wszystkich sklepach Lidl zostaną ustawione specjalnie oznaczone skarbonki. Wiemy, że istotne jest aby okazywać wsparcie innym dlatego wraz z naszymi wolontariuszami, czyli pracownikami zachęcamy do udziału w akcji. Mamy nadzieję, że wraz z Orkiestrą uda się pobić zeszłoroczny rekord zbiórki ” – Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager Lidl Polska.

Zachęcamy do wspólnego grania z Lidlem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – pomaganie jest dziecinnie proste!