Dekomunizacja ulic w Warszawie. Swoje nazwy zmienią ulice w sześciu dzielnicach. Upamiętniony m.in. Grzegorz Przemyk i Stanisław Pyjas

Nowi patroni ulic - kim są?

Grzegorz Przemyk

12 maja 1983 r. został zatrzymany przez milicję na Placu Zamkowym w Warszawie, kiedy wraz z kolegami świętował zdaną maturę. Wraz z nim zatrzymano kolegę Cezarego Filozofa. Nie mieli przy sobie dokumentów. Przemyk został zabrany do pobliskiego komisariatu MO przy ul. Jezuickiej 1/3, gdzie został pobity przez 3 funkcjonariuszy. Po powrocie do domu zaczął odczuwać bardzo silne bóle w rejonie brzusznym. Karetka zabrała go do szpitala, gdzie zmarł po dwóch dniach od pobicia. 19 maja biskup Władysław Miziołek odprawił mszę za Grzegorza Przemyka w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Ze względu na okoliczności śmierci Przemyka i osobę jego matki pogrzeb stał się manifestacją antykomunistyczną, pierwszą tak wielką od czasu wprowadzenia stanu wojennego.